Entre Ríos: Rossi será candidato a gobernador por fuera del PJ y rompe con la conducción partidaria.

Daniel Rossi anunció su candidatura a gobernador de Entre Ríos en las elecciones de 2027. El intendente de Santa Elena , recientemente expulsado del PJ provincial, aseguró que competirá con un partido propio que conformará para enfrentar a la conducción local del peronismo . El alcalde fue sancionado por apoyar listas opositoras al justicialismo en las legislativas de 2025.

Como contó días atrás Letra P , el congreso partidario resolvió el sábado 13 de junio aplicar sanciones a quienes promovieron armados electorales por fuera de la estructura partidaria. Rossi y su abogado, Guillermo Reggiardo , fueron los dos expulsados. Además, otras sanciones recayeron sobre la exdiputada Carolina Gaillard y el exsenador Héctor Maya , entre otros, a quienes se les prohibió postularse por el PJ el año próximo.

Para el intendente, la decisión partidaria careció de validez porque, según denunció, el encuentro sufrió alteraciones que lo tornaron ilegítimo. “Se alteró el orden del día y me negaron la palabra. La votación fue una farsa”, aseguró.

Rossi responsabilizó al diputado Guillermo Michel de haber promovido su expulsión y lo denunció por haber financiado listas de La Libertad Avanza en 2023, en sintonía con lo que aseveró la diputada Marcela Pagano . Rossi también apuntó a la intendenta de Paraná , Rosario Romero , y al senador Adán Bahl de favorecer su salida del partido.

“No hubo debate sobre la medida, cuando en todo órgano de toma de decisiones se debería poner a consideración. La votación no fue válida porque llenaron el cuórum con personas que no eran congresales”, añadió.

Al cuestionar la medida, el intendente aseguró que, además de Michel, Romero y Bahl, los responsables de su exclusión fueron también Enrique Cresto y Adrián Fuertes. “Nosotros, y cuando digo nosotros me refiero al peronismo, no tenemos nada que ver con ellos. El partido está atrapado por la misma gente hace 20 años”, apuntó.

El partido propio en Entre Ríos

Rossi anunció que no recurrirá la decisión del congreso partidario y que decidió someter la resolución del conflicto “al voto de la gente”. A través de las redes sociales, anticipó que competirá por la gobernación en 2027 y que, si gana, contratará a una consultora privada norteamericana para investigar a los funcionarios que lo precedieron.

Aseguró que competirá bajo una estructura propia que considera que aún está a tiempo de conformar. Si no lo consigue, afirmó que “el partido es lo de menos”. “Eso ya lo tengo, ya me llegaron ofertas de dónde competir”, sostuvo. “Claramente vamos a recuperar el peronismo. Hay muchos peronistas, miles, que no votan a esta conducción ni en Paraná ni en Concordia”, agregó.

El intendente contó que, tras su expulsión, recibió mensajes de apoyo de toda la provincia. “No sé cómo consigue la gente mi teléfono. Tengo cientos de mensajes y muestras de apoyo en las redes sociales. Me piden que no afloje, que sigamos, que empecemos, que estos se tienen que ir”, dijo.

La trastienda de 2025

Rossi recordó que, aunque se lo señala por haber apoyado a la lista del socialismo, el PJ ganó en su ciudad. “En toda la provincia el peronismo perdió en 2025. En Santa Elena hace 20 años que no pierde. Yo gané por 40 puntos en 2023 y se volvió a ganar en el '25. Acá ganaron Michel y Bahl, y me dicen a mí que he sido desleal con el partido. Los recibí a todos, pero acá el peronismo ganó porque conduzco yo hace 40 años”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2065820857658708381&partner=&hide_thread=false El Congreso del PJ de #EntreRíos expulsó al intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, por apoyar listas opositoras en 2025



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Sobre el intendente recae una condena por enriquecimiento ilícito, que apeló y se encuentra en la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Rossi fue vicegobernador de Jorge Busti entre 1987 y 1991, afirma que la causa sigue abierta y que estaría dispuesto a ser investigado por la agencia internacional que contrataría si llega a la Casa Gris.

“Pueden decir lo que quieran y que investigue la agencia internacional mis propiedades, mi patrimonio, mis cuentas bancarias, acá y en el exterior, donde quiera. El problema en la provincia es que no funciona el jury ni el juicio político. Si funcionaran, los fiscales y la jueza que están juzgando a los perejiles del robo del siglo de los 53 millones de dólares de la Legislatura, en la que se investiga un desvío de fondos públicos por más de $1000 millones-, no estarían ni un minuto más en su cargo. Tampoco el procurador, que evidentemente protege a los que se robaron todo. No somos todos los peronistas iguales”, aseguró, en referencia a la causa por los contratos truchos que tiene en vilo al peronismo por irregularidades millonarias en la Legislatura entre 2008 y 2018.