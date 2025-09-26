Entre Ríos: el PJ y sus aliados retuvieron la conducción del sindicato docente y la izquierda quedó afuera

Abel Antivero es el nuevo secretario general del principal gremio docente de Entre Ríos. El oficialismo, del PJ y aliados, retuvo la conducción.

El gremio docente mayoritario de Entre Ríos renovó autoridades provinciales, departamentales y vocales al Consejo General de Educación ( CGE ) para los próximos cuatro años. El gobierno de Rogelio Frigerio , que debutó con alta conflictividad en su gestión , siguió con atención el desarrollo de las elecciones a las que concurrió a votar el 50 por ciento del padrón.

La lista Marcha Blanca , que conduce la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) desde 2021, obtuvo una contundente victoria con más del 77% de los votos. La coalición, que reúne a históricas agrupaciones cercanas al PJ , al Partido Comunista , al PCR y a grupos independientes, conservó la mayoría de los diecisiete departamentos de la provincia. La opositora Multicolor –conformada por diferentes expresiones de izquierda ( Partido Obrero , MST e independientes)- no logró la minoría del 30% para integrar la conducción provincial, aunque se quedó con un 23%.

Abel Antivero asumirá como secretario general hasta 2029. Será el sucesor de Marcelo Pagani , quien tras su jubilación finaliza dos períodos al frente del gremio.

Antivero es profesor de Historia y antes fue secretario general del departamento Islas . Aún con el escrutinio en curso, valoró la participación de los afiliados y destacó los triunfos de su espacio en varias jurisdicciones, incluyendo la suya; Uruguay ; Colón ; Diamante ; Gualeguay ; y Federal . La Multicolor tuvo limitaciones para armar en varios departamentos. En Villaguay y Victoria ganaron agrupaciones departamentales que no militaron la boleta provincial.

El flamante secretario asumirá la conducción a partir del 1º de enero. Dijo que lo hará "con el desafío principal de concientizar sobre la pérdida de derecho ante las medidas del gobierno provincial y nacional". Sobre la relación con el gobierno de Frigerio, priorizó "apostar al diálogo", y señaló que "siempre tuvimos vocación de diálogo, más aun teniendo en cuenta el rol docente". Expresó además "la esperanza" de que el gobierno sea "un poco más abierto a trabajar en función de fortalecer el salario docente".

El nuevo sindicato con el que negociará Rogelio Frigerio

En sus primeras declaraciones, Antivero marcó su "preocupación" sobre el vínculo de Frigerio con el gobierno nacional, en el marco de la alianza electoral para las legislativas nacionales de octubre. “La alianza con Milei nos hace pensar que vienen con el mismo plan de ajuste, pero además con la misma mirada sobre nosotros. Dejan de ver a la educación como un derecho”, dijo en declaraciones a un medio local.

"Existía un debate interno acerca de si Frigerio y el gobierno nacional son lo mismo. Hemos llegado a la conclusión de que sí, que son lo mismo. Esta alianza con Milei sincera esta posición”, sostuvo.

La sorpresa en Paraná: la tercera vía y el voto a voto

Los resultados provisorios para la conducción en la seccional de la capital arrojan, hasta el cierre de esta nota, 741 votos para Unidos por la Educación; 726 para la Agrupación Rojo y Negro; y 489 para Multicolor.

Esta es la primera vez que se presenta en Paraná la agrupación de izquierda Multicolor y en su debut logró casi 500 votos, muy cerca de los 700 de las otras dos expresiones. La sorpresa de la jornada fue, sin embargo, el “palo a palo” de la Agrupación Rojo y Negro –que obtuvo entre otros cargos a nivel provincial la secretaría adjunta integrando el colectivo Marcha Blanca- y una tercera vía –la de Unidos por la Educación-, encabezada por Manuel Gómez. El tema es sensible en la capital porque es desde donde se tracciona históricamente en la pelea cuerpo a cuerpo con el gobierno.

scattini con Unidos por la Educación La lista Unidos por la Educación se imponía en la conducción de la seccional Paraná, en una pelea voto a voto con final incierto al cierre de esta nota.

La lista de Gómez integra a personas del entorno del vicerrector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Román Scattini, quien participó de los festejos por los números de Unidos por la Educación, mientras la Rojo y Negro reclamaba esperar al escrutinio definitivo.

Según fuentes cercanas a Unidos, dirigentes de ese espacio mantienen buena comunicación con el ministerio de Gobierno y Trabajo, que lidera Manuel Troncoso -el jugador de toda la cancha de Frigerio-; y con el rector de la UADER Luciano Filipuzzi, quien fue uno de los primeros en posicionarse cerca de La Libertad Avanza en la provincia.