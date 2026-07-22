Entre Ríos: la reforma previsional ingresó en Diputados y el oficialismo espera aprobarla a fines de julio

La Cámara de Diputados de Entre Ríos ingresó este miércoles, en sesión especial, el proyecto de reforma previsional. La norma llega con sanción del Senado , donde el oficialismo se alzó con una victoria clave. Ahora, buscará la aprobación definitiva, en un trámite que se aguarda sea más expeditivo que en la cámara alta.

El texto delineado por el Poder Ejecutivo entró a las comisiones de Presupuesto y Previsión, presididas por Bruno Sarubi y Érica Vilma Vázquez , respectivamente. Ambos son legisladores del oficialismo, con lo cual se da por descontado que el dictamen de mayoría está garantizado. A diferencia de lo que se presumía en la previa, tras una reunión de Labor Parlamentaria realizada en la tarde del martes, se definió que nuevamente se escucharán a todos los actores involucrados.

De ese modo, según supo Letra P , esta misma tarde comenzará el trabajo en un plenario al que asistirán gremios docentes, de estatales, de trabajadores judiciales y de empleados legislativos. Se aguarda, además, la exposición de referentes de entidades que nuclean al sector pasivo, de funcionarios de la Caja de Jubilaciones , del fiscal de Estado y de especialistas en Derecho. La agenda de trabajo no se extendería más allá del jueves al mediodía, con lo cual en menos de 24 horas podría haber dictamen.

Las invitaciones a las organizaciones se cursaron a última hora del martes, lo que tomó por sorpresa a algunos. No obstante, se espera que estén todos presentes.

Más allá del trabajo en comisiones y las exposiciones de quienes están interesados en la materia, desde el oficialismo confían en que la ley no será modificada, lo que requeriría un regreso a la cámara de origen y dilataría aún más el debate.

En el esquema que imagina el Poder Ejecutivo, la aprobación definitiva sucederá entre el miércoles 29 y el jueves 30 de julio. La intención de la Casa Gris es que la norma sea una herramienta que se pueda aplicar desde agosto especialmente por dos puntos: la emergencia declarada en el sector y el Aporte Extraordinario que se le cobrará a activos que perciban más de $3 millones, lo cual oxigenaría las arcas del Tesoro en medio de un déficit de la Caja de Jubilaciones que crece día a día.

Bloque PJ en Diputados.

“Nosotros valoramos que el gobernador se haya animado a dar un debate que es incómodo, pero necesario. Podría haber mirado para otro lado y dejar que la bomba explote, pero sin embargo decidió convocar a todos, consensuar una ley y presentarla en la Legislatura”, apuntó Sarubi a Letra P. El diputado de Juntos resaltó además las correcciones realizadas en el Senado y subrayó que nunca se trató la iniciativa “a libro cerrado”.

Sobre las objeciones de la oposición, el exintendente de La Paz fue categórico: “Uno entiende, pero la realidad es que el peronismo gobernó 20 años, reconoció el problema y no hizo nada. Vinimos, nos hicimos cargo, abrimos el debate, escuchamos a todos, modificamos el proyecto. Es la mejor ley que se puede consensuar y nuestro interés es ir por este camino”.

El peronismo se abroquela detrás de la negativa

El bloque de Más para Entre Ríos, primera minoría en la cámara votará en contra de la iniciativa. A diferencia del Senado, donde las senadoras peronistas Gladys Domínguez (Feliciano) y Nancy Miranda (Federal) acompañaron el proyecto, en Diputados no se esperan sorpresas.

En el justicialismo consideran, entre otros puntos, no solo que el proyecto es un retroceso, sino que además el debate en comisiones será solo a los efectos de apaciguar las críticas. “Es imposible que en menos de un día se escuche a todos y se saquen conclusiones, es una ley compleja y demanda más tiempo de trabajo”, indicó a Letra P una fuente del espacio.

Más allá de la posición sobre la norma, el bloque ya tiene un mandato del Congreso del Partido Justicialista, que anunció sanciones para quienes acompañen o se abstengan a la hora de votar. Por eso mismo las dos senadoras mencionadas aguardan el llamado del Tribunal de Disciplina y se conjetura con una posible expulsión de las filas partidarias.

El proyecto en Entre Ríos

Como contó Letra P, en el texto final impulsado por la administración de Rogelio Frigerio hubo concesiones en relación con el primer proyecto ingresado: el cálculo del 82% se hará en función de los últimos 15 años de actividad -actualmente son 10, se había propuesto 20- y las edades jubilatorias no se igualan para varones y mujeres en 65, como fue originalmente la idea, sino que los primeros pasan de 62 a 65, mientras que las mujeres pasarán de 57 a 60.

Bloque de Juntos en Diputados.

Otro de los aspectos que fue corregido se vincula con la duración de la emergencia previsional. Mientras en la norma original no se ponía un límite para su prórroga, en el documento final se estipuló que durará dos años con posibilidad de ser extendida una sola vez por la misma cantidad de tiempo.

En otro orden, se dejó constancia de que el “enganche” de los haberes de pasivos se hará en base a lo acordado en la paritaria docente -escalafón con mayor cantidad de aportantes- y que los jubilados deberán ver reflejado el incremento pactado en un plazo no mayor a los 60 días corridos.