Entre Ríos: Walser busca un sucesor en Colón para sostener al vecinalismo en el gobierno municipal

En Colón , una pequeña ciudad turística de Entre Ríos en la costa del río Uruguay , ya comenzó la proyección 2027 para la disputa por el Ejecutivo local. El intendente vecinalista José Luis Walser no tiene chance de buscar su reelección y ese escenario abre una ventana de oportunidades para la oposición.

En este pueblo de 30.000 habitantes, el oficialismo, aliado al gobierno de Rogelio Frigerio , quiere retener el poder y, aunque en la intendencia aseguran que no miden a nadie todavía, ya suenan algunos nombres que podrían encabezar la disputa por la fórmula electoral.

En la vereda de enfrente, La Libertad Avanza se aferra a lo que califican como “un fuerte antiperonismo” para soñar con la intendencia, mientras el PJ , que gobernó durante 12 años antes del triunfo de Walser en 2019, trata de acomodarse para dar la pelea.

Las voces del oficialismo local afirman que aún no comenzaron con la ingeniería de las candidaturas. El intendente deja trascender que trabajará para que quien lo suceda sea alguien de su círculo íntimo, que milite en el espacio de Juntos por Colón , pero evita dar nombres.

A pesar de ese hermetismo, Letra P pudo saber que en la ciudad suenan dos funcionarios que empiezan a levantar el perfil y que podrían estar en la cabeza de la nómina. Se trata de Juan Pablo Villalba , secretario de Desarrollo Humano, y de Gimena Bordet , secretaria privada y esposa de Walser.

Walser, durante una recorrida con Villalba.

“No estamos pensando en los nombres, pero sí en garantizar la continuidad de nuestro proyecto, nuestro modelo de ciudad”, sostuvo ante Letra P un funcionario municipal. “Tenemos más de 12 obras en simultáneo, estamos aislados de la falta de obras de la Nación o de la provincia”, agregó.

La expectativa del gobierno local se funda en que aseguran tener un municipio ordenado, con superávit por quinto año consecutivo. “Lo único que sabemos seguro es que nuestro candidato saldrá de nuestro propio espacio”, apuntó la fuente.

La alianza con Rogelio Frigerio

Walser llegó al poder de Colón en 2019 con la boleta del vecinalismo local, destronando años de hegemonía peronista. Tras su primera gestión, logró la reelección en 2023 en alianza con Juntos y la candidatura de Frigerio. Desde entonces, se comporta como un aliado de la gestión provincial.

El intendente junto a su esposa y funcionaria Gimena Bordet.

Al interior del Ejecutivo local evitaron responder la consulta sobre si volverían a sellar esa alianza provincial, pero el escenario de 2027 es bastante diferente al de hace cuatro años. Para el próximo turno electoral, el gobernador deberá resolver si reedita su acuerdo electoral con LLA, férreo opositor a Walser en Colón. Un aspecto para definir en esa ciudad será si la coalición provincial incluirá a vecinalistas y libertarios, todos bajo la eventual candidatura de Frigerio a un nuevo período en la Casa Gris.

LLA y su plan para Colón 2027

El panorama en la escuadra violeta está bastante más claro. Están convencidos de que pueden ganar la intendencia e, inclusive, de que pueden imponer su nombre en la puja por la fórmula local en el marco de una alianza con Juntos.

El equipo libertario colonense guarda bajo siete llaves los tres nombres que contemplan para la campaña electoral del año que viene. Sin embargo, una de las candidaturas que podría repetirse es la de Zuly Cauzzi. Candidata a intendenta en 2023, quedó en tercer lugar y hoy es la referente departamental y vicepresidenta del partido.

Zuly Cauzzi junto a la senadora Patricia Bullrich.

“Tenemos tres figuras fuertes, pero no queremos instalarlas hasta que no sepamos cómo será el panorama”, contó una voz libertaria a este medio. La misma fuente apuntó que los nombres que contemplan para la fórmula excluyen a los dos concejales del bloque, que probablemente competirán por un nuevo período en el recinto.

El viaje a Brasil y la ruptura del bloque oficialista

Es en el recinto en donde más batalla el oficialismo local, después de haber perdido la mayoría este año. El bloque de Juntos comenzó con seis concejales, pero hace unos meses los dos de la UCR se abrieron y conformaron un bloque propio.

El quiebre fue un viaje a Brasil que el intendente realizó en el verano con su familia en misión oficial. Un trágico accidente sacó a la luz que había utilizado un vehículo de la municipalidad y le valió una crisis institucional.

Tras ese episodio, el oficialismo se partió y quedó con cuatro concejales entre referentes PRO y del vecinalismo. La UCR y LLA tienen dos representantes y el PJ cuenta con tres. Esta conformación permitió a la oposición abroquelarse para votar en contra varias ordenanzas. Este marco político es el que alienta a LLA a soñar con conseguir la intendencia el año que viene. “Es un gobierno muy cerrado y eso nos dio cohesión”, valoró una voz opositora.