La Pampa: la urbanización en Santa Rosa se convirtió en otro round de la batalla entre Ziliotto y Di Nápoli

El intendente Luciano di Nápoli, durante su exposición en la audiencia pública que se hace en la Universidad Nacional de La Pampa.

La guerra del agua es el escenario para más fuego amigo dentro del peronismo de La Pampa . La audiencia pública para avanzar o rechazar un pedido de urbanización en Santa Rosa se convirtió en otro campo de batalla entre el intendente Luciano di Nápoli y el gobierno de Sergio Ziliotto .

El peronismo provincial está en desbocada pelea por la sucesión del mandatario que ya no tendrá reelección el año próximo. No hay nido desde el que no se mire de reojo el 2027. Un proyecto de loteo del Santa Rosa Rugby Club (SRR) , en tierras ubicadas en zona sensible, derivó en una audiencia pública obligatoria convocada por el Concejo Deliberante , que definirá si le da la venia o no a esa iniciativa.

Ese encuentro se realiza durante tres días sucesivos en la sede de la Universidad Nacional de La Pampa . El negocio inmobiliario hace cóctel con las disputas preelectorales, en una cumbre de altísimo volumen político, a la que asisten representantes de todos los partidos y fijan posición la mayoría de poderosos actores institucionales y económicos de la capital pampeana.

La primera jornada de debate ciudadano se convocó tan luego para el día en que la Selección Argentina debutó en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá . Ese ruido no alcanzó para tapar el otro. El loteo que propone el club local está instalado sobre uno de los acuíferos fundamentales, Toay-Santa Rosa-Anguil , que provee a la ciudad del vital elemento.

La urbanización se convirtió en un asunto incómodo para la gestión municipal, pero Di Nápoli capeó el temporal y dio vuelta la tortilla. Salió a darle visibilidad a la audiencia pública en tono de denuncia sobre la inacción del gobierno provincial.

El jefe comunal fue la primera voz de peso en el encuentro, después de la apertura formal que hizo su viceintendenta Romina Montes de Oca. Di Nápoli arremetió, golpeándose el pecho: “Santa Rosa ya hizo su parte, ahora falta que la Provincia haga la suya”.

“Gestionar un recurso no puede ni debe ser no hacer nada con él”, chicaneó en presencia del secretario de Recursos Hídricos de la provincia, José Gobbi. Y pataleó: “dictar resoluciones simples, pretendiendo transferir a los municipios las responsabilidades, y hacerlo sin la transferencia de los recursos económicos necesarios suena más a sacarse la responsabilidad constitucional de encima”.

La Plural eligió a Luciano Di Nápoli como adversario

Como contó Letra P, el proyecto de urbanización se convirtió de entrada en un botín de guerra. A la rebeldía opositora que Di Nápoli encuentra para su gestión de modo sistemático, sobre todo de parte de la UCR, se suma en el escenario actual el picanteo dentro del propio PJ.

ap10 La audiencia pública se hace en tres jornadas sucesivas. Después, el tema queda en manos del Concejo Deliberante. FOTO: www.radiokermes.com

La semana anterior, el ziliottismo que copa la mayoritaria Línea Plural en Santa Rosa, le salió con los tapones de punta al intendente: lo eligió como su adversario en un acto masivo donde marcó la cancha y avisó que se viene una pelea mano a mano y sin cuartel.

Di Nápoli atraviesa su segundo mandato y no disimula su decisión de ser candidato a gobernador. No formalizó esa postulación, pero tampoco deja dudas. Tiene claro que la gestión del día a día estará sometida a permanentes tironeos.

La puja en el peronismo, el agua y el rol del Concejo Deliberante

Para responderle a Di Nápoli, Gobbi eligió un costado técnico y pidió “desdramatizar” la discusión. Advirtió que el municipio ni siquiera le dio a su área información básica sobre el proyecto. “Coincido con el intendente en que nos debemos un debate serio”, concedió el funcionario ziliottista, saliéndose del contrapunto.

ap2 José Gobbi, secretario de Recursos Hídricos del gobierno provincial, en la audiencia pública: eligió un discurso técnico después de los palazos del intendente. FOTO: www.radiokermes.com

El intendente había sido durísimo en ese sentido, cuando dio a entender que la vigilancia que se pretende imponer sobre la capital provincial es un descontrol en otros puntos, donde sobre el acuífero se permite hasta el funcionamiento de un frigorífico.

“¿Quién paga ese desorden y esa inacción? Lo pagan los santarroseños, con inversiones, trabajo y actividad comercial que la ciudad deja pasar. No se puede decir que no a todo y mirar para otro lado”, se quejó el intendente.

Di Nápoli también dejó en claro que “el agua de Santa Rosa es una prioridad absoluta para todos”. Y le dijo al Concejo que se tome su tiempo para decidir: “no nos apura nadie”. El intendente no tiene manejo del cuerpo legislativo: la oposición emparda el número de representantes oficialistas y además el bloque del PJ tiene jugadores de todos colores.

El juego ultravernista y las caras de la UCR

Ni bien Di Nápoli puso en discusión el loteo del SRR, el bloque legislativo provincial desempolvó un proyecto para cuidar los acuíferos. Hasta entonces, esa iniciativa dormía el sueño de los justos, pero el ultravernismo le dio aire junto a Liliana Robledo. La diputada del Nuevo Espacio de Participación, que responde a la UOCRA, se hizo presente en la audiencia pública y sueña con ser intendenta.

ap17 El exintendente Leandro Altolaguirre (UCR), uno de los expositores, junto a la viceintendenta Romina Montes de Oca. FOTO: www.radiokermes.com

También volvió a hacerse visible el exintendente radical Leandro Altolaguirre, antecesor de di Nápoli. El dirigente volvió a su reducto ambientalista después de su única gestión y reelección frustrada. Salió al cruce de la propuesta, porque “urbanizar la zona de recarga es un riesgo”.

Bruno Nocelli y José Luis Pico tomaron la palabra en nombre del club que promueve la urbanización. Se esmeraron por aclarar que “no hablamos solamente de un loteo; no queremos hacer un negocio inmobiliario ni un barrio cerrado. Queremos un lugar para nuestras familias".

Esta semana, el Concejo Deliberante iba a avanzar con la aprobación de otro loteo, en una zona de la Ruta 35 Norte, pero el oficialismo puso el freno de mano. Esa urbanización no es tan polémica porque no afecta directamente a la provisión de agua, pero en este marco se había prestado para cuestionamientos y sospechas.