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BUENOS AIRES

El ajuste en Vialidad Nacional empuja a intendentes a poner plata propia en rutas nacionales

Bahía Blanca y Roque Pérez licitan con recursos municipales obras que quedaron paralizadas. Otros distritos siguen a la espera de respuestas.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
El ajuste en Vialidad Nacional empuja a intendentes a poner plata propia en rutas nacionales

El ajuste en Vialidad Nacional empuja a intendentes a poner plata propia en rutas nacionales

Dos intendentes de Buenos Aires decidieron poner plata municipal para reparar tramos de rutas nacionales que quedaron paralizados por la falta de fondos de Vialidad Nacional. Se trata de Federico Susbielles, en Bahía Blanca, y Maximiliano Sciaini, en Roque Pérez, dos distritos donde el ajuste del gobierno nacional golpeó directamente en la infraestructura vial.

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En Bahía Blanca, Susbielles firmó un convenio con Vialidad Nacional que habilita al municipio a licitar las obras de mantenimiento y reasfaltado del Paso Urbano El Cholo, sobre un tramo de más de siete kilómetros de la Ruta Nacional 3, entre la zona de El Cholo y la rotonda de Bosque Alto. "Si bien la jurisdicción y el mantenimiento corresponden al Estado nacional, la ausencia de partidas presupuestarias y el grave estado de deterioro no nos permiten seguir esperando", sostuvo el intendente al presentar el acuerdo.

Obra en Bahía Blanca

La obra, proyectada en 2017 como una autopista de cuatro carriles con distribuidores, puentes y pasarelas, alcanzó cerca del 45% de ejecución antes de quedar paralizada. La inversión municipal rondará los 2.500 millones de pesos y del acto participaron también el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos, y los legisladores libertarios Sebastián Pareja y Luz Bambaci.

En Roque Pérez, el municipio comenzó las tareas preliminares para la reparación de la rotonda de acceso sobre la Ruta Nacional 205: montaje del obrador, traslado de materiales y colocación de señalización para ordenar el tránsito mientras se ejecuten los trabajos. Sciaini reclama desde el inicio de su gestión, primero a Nación y después a la empresa concesionaria Corredores Viales, la reparación de ese cruce, uno de los puntos más conflictivos para el tránsito de la zona.

Fondos para rutas

La intervención definitiva, que contempla la reconstrucción de fondo de la rotonda y un esquema de circulación para la ruta y las colectoras, está prevista para los próximos días si las condiciones climáticas lo permiten.

El mismo reclamo recorre otros distritos bonaerenses: los intendentes de Pehuajó, Pablo Zurro, y de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, reclaman a Nación el mantenimiento de las rutas nacionales 5 y 3, sin que hasta el momento hayan anunciado obras con fondos propios.

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