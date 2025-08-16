Encuesta en Río Cuarto: Llamosas y Schiaretti lideran las preferencias en la segunda ciudad de Córdoba

Juan Manuel Llamosas y Juan Schiaretti, los mejores valorados por la gente en Río Cuarto
Una encuesta realizada en agosto por Grupo Consultio en la ciudad de Río Cuarto midió la imagen de los principales dirigentes provinciales. El intendente Juan Manuel Llamosas y el exgobernador Juan Schiaretti concentran las mayores valoraciones positivas, muy por encima de sus rivales.
El informe al que Letra P accedió en exclusiva, al filo del cierre de listas, también sugiere que en la capital alterna de Córdoba el oficialismo provincial mantiene centralidad política: la afinidad por el espacio de Schiaretti y Martín Llaryora alcanza un 31,5%, muy por encima del 20,8% de La Libertad Avanza de Javier Milei y del 7,2% que dice sentirse identificado con el peronismo de Natalia de la Sota.
Según el sondeo, Llamosas alcanza un 68,9% de imagen positiva, con apenas 27,6% de negativa. En segundo lugar aparece Schiaretti, con un 62,8% de aprobación y 24,6% de opiniones negativas. Ambos conforman un núcleo de respaldo al cordobesismo en el sur provincial que no logran perforar ni libertarios ni opositores.
Encuesta Trimestral RCU (REC)
Encuesta completa de Río Cuarto
Contrastes en la grilla política de Río Cuarto
El contraste con el resto de los dirigentes es progresivo. Luis Juez obtiene un 53,8% positivo frente a un 28,2% negativo, mostrando un balance aceptable pero con menor intensidad. Rodrigo de Loredo logra un 36,6% positivo frente a un 17% negativo, con un sorpresivo nivel de alto desconocimiento.
Candidatos Hacemos Unidos por Córdoba.jpg
Cordobesismo 2023: Juan Manuel Llamosas, Myrian Prunotto, Martín Llaryora, Juan Schiaretti, Daniel Passerini y Javier Pretto.
La situación de Gabriel Bornoroni, referente de Javier Milei en Córdoba, es aún más adversa: carga con un 87,7% de desconocimiento, un 5,3% lo ve positivamente y un 7,8% lo hace negativamente.
En tanto, Natalia de la Sota muestra un escenario ambivalente: 36,1% de positiva, 31% de negativa y un 32,8% de desconocimiento, pese a que José Manuel de la Sota vivió en la capital alterna.