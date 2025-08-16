La Libertad Avanza definió su lista en Río Negro: Lorena Villaverde al Senado y Aníbal Tortoriello a Diputados

El tramo a la cámara alta estará completado por el jefe del Distrito 20 de Vialidad Nacional, Enzo Fullone, mientras que la nómina para la Cámara de Diputados la completa Ailén Costa, una expresión del sector joven libertario.
"Asumo con orgullo y responsabilidad la primera posición al Senado", dijo Villaverde, al publicar el anuncio en sus cuentas de redes sociales. "Experiencia, juventud, trayectoria y empuje emprendedor. Los invito a acompañarnos en este camino de transformación. Elegir esta lista es elegir un futuro de oportunidades para todos", celebró la diputada, que busca cambiar de cámara.
Con aliados leales
La confirmación de Tortoriello fue el cierre de una etapa de discusiones y desencuentros. Como explicó Letra P, en el equipo de Villaverde esperaban otro tipo de relación con el cipoleño, que presionó basado en encuestas su anexión a la lista.
Con las candidaturas de La Libertad Avanza anunciadas, resta que Fuerza Patria haga oficial su boleta. Luego del cierre en provincia de Buenos Aires, los apoderados del peronismo esperaban una definición.
La tensión se fijaba en el tramo de Diputados, donde el Frente Renovador auspiciaba la inclusión de Silvina García Larraburu en detrimento de Adriana Serquis, una científica que milita en Patria Grande.