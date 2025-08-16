La Libertad Avanza definió su lista en Río Negro: Lorena Villaverde al Senado y Aníbal Tortoriello a Diputados

La diputada Lorena Villaverde y su colega Aníbal Tortoriello encabezarán los dos tramos de la lista libertaria en Río Negro.

Luego de la ruptura con el PRO, se definieron las candidaturas de La Libertad Avanza en Río Negro de cara al 26 de octubre. Lorena Villaverde buscará llegar al Senado, mientras Aníbal Tortoriello buscará su reelección en Diputados. Ambos referentes se preparan para compartir una campaña en la que ya empiezan a mirar la elección provincial de 2027.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

El tramo a la cámara alta estará completado por el jefe del Distrito 20 de Vialidad Nacional, Enzo Fullone, mientras que la nómina para la Cámara de Diputados la completa Ailén Costa, una expresión del sector joven libertario.

"Asumo con orgullo y responsabilidad la primera posición al Senado", dijo Villaverde, al publicar el anuncio en sus cuentas de redes sociales. "Experiencia, juventud, trayectoria y empuje emprendedor. Los invito a acompañarnos en este camino de transformación. Elegir esta lista es elegir un futuro de oportunidades para todos", celebró la diputada, que busca cambiar de cámara.

Con aliados leales La confirmación de Tortoriello fue el cierre de una etapa de discusiones y desencuentros. Como explicó Letra P, en el equipo de Villaverde esperaban otro tipo de relación con el cipoleño, que presionó basado en encuestas su anexión a la lista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LoreVillaverde1/status/1956849854736392647&partner=&hide_thread=false Queridos Rionegrinos, hoy vengo a anunciarles la lista de candidatos que representará a La Libertad Avanza en nuestra provincia en las próximas elecciones.



Asumo con orgullo y responsabilidad la primera posición al Senado. En la fórmula me acompaña Enzo Fullone, un integrante… pic.twitter.com/mEoEusshmL — Lorena Villaverde (@LoreVillaverde1) August 16, 2025 Con Juan Martín rompiendo la alianza, el acuerdo se aceleró. Tortoriello prepara un camino personal de construcción provincial, como sucedió en 2023. La idea es ir a fondo por la gobernación, aunque no hay indicios con qué aliados.

Lo que falta en Río Negro Con las candidaturas de La Libertad Avanza anunciadas, resta que Fuerza Patria haga oficial su boleta. Luego del cierre en provincia de Buenos Aires, los apoderados del peronismo esperaban una definición. La tensión se fijaba en el tramo de Diputados, donde el Frente Renovador auspiciaba la inclusión de Silvina García Larraburu en detrimento de Adriana Serquis, una científica que milita en Patria Grande.

Compartir en:









Notas Relacionadas