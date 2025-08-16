Cierre de listas

La Libertad Avanza definió su lista en Río Negro: Lorena Villaverde al Senado y Aníbal Tortoriello a Diputados

Sin el PRO, el esquema libertario completó las listas con funcionarios nacionales en la provincia. Asoma la tensión pensando en la elección provincial de 2027.

Letra P | Ariel Boffelli
Por Ariel Boffelli
La diputada Lorena Villaverde y su colega Aníbal Tortoriello encabezarán los dos tramos de la lista libertaria en Río Negro.&nbsp;

La diputada Lorena Villaverde y su colega Aníbal Tortoriello encabezarán los dos tramos de la lista libertaria en Río Negro. 

Notas Relacionadas
La diputada Lorena Villaverde se considera única representante de Milei en Río Negro y quiere ser candidata a senadora.
ELECCIONES | CIERRE DE LISTAS

Río Negro: Villaverde celebró el IPC de julio y criticó al kirchnerismo en modo campaña

Por  Letra P | Periodismo Político

El tramo a la cámara alta estará completado por el jefe del Distrito 20 de Vialidad Nacional, Enzo Fullone, mientras que la nómina para la Cámara de Diputados la completa Ailén Costa, una expresión del sector joven libertario.

"Asumo con orgullo y responsabilidad la primera posición al Senado", dijo Villaverde, al publicar el anuncio en sus cuentas de redes sociales. "Experiencia, juventud, trayectoria y empuje emprendedor. Los invito a acompañarnos en este camino de transformación. Elegir esta lista es elegir un futuro de oportunidades para todos", celebró la diputada, que busca cambiar de cámara.

Con aliados leales

La confirmación de Tortoriello fue el cierre de una etapa de discusiones y desencuentros. Como explicó Letra P, en el equipo de Villaverde esperaban otro tipo de relación con el cipoleño, que presionó basado en encuestas su anexión a la lista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LoreVillaverde1/status/1956849854736392647&partner=&hide_thread=false

Con Juan Martín rompiendo la alianza, el acuerdo se aceleró. Tortoriello prepara un camino personal de construcción provincial, como sucedió en 2023. La idea es ir a fondo por la gobernación, aunque no hay indicios con qué aliados.

Lo que falta en Río Negro

Con las candidaturas de La Libertad Avanza anunciadas, resta que Fuerza Patria haga oficial su boleta. Luego del cierre en provincia de Buenos Aires, los apoderados del peronismo esperaban una definición.

La tensión se fijaba en el tramo de Diputados, donde el Frente Renovador auspiciaba la inclusión de Silvina García Larraburu en detrimento de Adriana Serquis, una científica que milita en Patria Grande.

Temas
Notas Relacionadas
Juan Martín habla en un congreso del PRO Río Negro. Este jueves rompió con La Libertad Avanza.
ELECCIONES | Cierre de Listas

Se rompe la alianza de La Libertad Avanza en Río Negro: el PRO pegó el portazo con denuncias

El presidente del sello amarillo, Juan Martín, anticipó que presentará una lista propia. Palos a Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello.
Juan Martín, hace equilibrio y presentó su lista como PRO Río Negro.
Cierre de Listas

Río Negro: el PRO armó lista propia y librará una batalla de enemigos íntimos contra La Libertad Avanza

Luego de romper la alianza, el macrismo organizó una opción de emergencia. Armado con impronta regional y mensaje crítico a Lorena Villaverde.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Alarma en el peronismo de la Tercera: Magario está sólo nueve puntos arriba de Bondarenko
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Alarma en el peronismo de la Tercera: Magario está sólo nueve puntos arriba del mileísta Bondarenko

Por  Macarena Ramírez
Javier Milei y su gabinete.
ESCUELITA LIBERTARIA

En una semana caliente, Milei juntó al gabinete para una "masterclass" de cuatro horas

Por  Pablo Lapuente
Máximo Kirchner, Federicho Achaval, Juan Grabois y Sergio Massa. 
CIERRE DE LISTAS

Cristina afina el lápiz para escribir la lista de unidad del peronismo bonaerense

Por  Gabriela Pepe
Javier Milei eligió a un crítico de la política de seguridad tucumana para enfrentar a Osvaldo Jaldo
cierre de listas

Milei eligió para enfrentar a Jaldo a un crítico de la política de seguridad en Tucumán

Por  Fernando Stanich