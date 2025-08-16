CIERRE DE LISTAS | BUENOS AIRES

CFK apura un cierre de unidad en la provincia con Jorge Taiana a la cabeza, pero hay ruido en La Plata

El excanciller suena de 1. Lo secundaría la massista Jimena López. La Cámpora avisa que a las 18 se firma. Kicillof reitera que no propuso cabeza de nómina.

Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Cristina Fernández de Kirchner y Jorge Taiana.

El peronismo parece acortar los tiempos y, según informó el sector liderado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a partir de las 18 los candidatos y candidatas de Fuerza Patria pasan por la sede del Partido Justicialista (PJ) de calle Matheu a firmar la lista de postulantes a la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre.

Aunque no es oficial, ya circulan los nombres de las dos figuras que estarían al tope de la boleta: el del excanciller Jorge Taiana, para el primer lugar, y Jimena López, dirigente del Frente Renovador de Sergio Massa y presidenta del Consorcio de Puerto Quequén, para el segundo. Según una fuente al tanto de las negociaciones, pese al anuncio del kirchnerismo, todavía hay algunos nombres y lugares en discusión entre las diferentes tribus.

Lucía Corpacci, entre Jorge Taiana y Gildo Insfran.

Una fuente del entorno de Axel Kicillof insistió con que el gobernador no propuso el nombre de Taiana para encabezar la lista: “Nunca dijimos Taiana; su nombre fue un ejemplo que dio Kicillof durante una reunión con Massa para graficar que se necesitaba un nombre de consenso; y fueron varios los que se dieron”, afirmó a Letra P alguien de la mesa chica del mandatario. Según supo este medio, otro de los nombres que había mencionado en aquella ocasión fue el del exministro de Trabajo Carlos Tomada.

Pese a que el kirchnerismo había dejado trascender que pretendía una reunión entre el gobernador y CFK, Letra P pudo confirmar que ese encuentro en el departamento de la calle San José donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria no se concretó, pero sí hubo una conversación telefónica entre ambos.

“Nosotros no propusimos nada para encabezar y lo hicimos saber hace varios días. Pedimos que estén representados en las listas los sectores que tienen legisladores a los que se les termina el mandato”, dijo este sábado alguien de la mesa política de Kicillof. Como reveló este medio, el gobernador puso tres condiciones: que el primer lugar de la lista lo ocupara alguien ecuménico, que haya lugares para los intendentes y que también tuvieran representación los gremios.

De confirmarse lo trascendido, la lista del peronismo estará encabezada por un dirigente de buen vínculo con todos los sectores, pero de 75 años de edad, lo que puede obturar cualquier intención de mostrar renovación. Sería más bien todo lo contrario. Taiana, junto a Oscar Parrilli, forma parte del comité internacional “Cristina Libre”.

