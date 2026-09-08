Encuesta mata relato: seis de cada diez personas se quedan sin plata antes del 20 del mes

El relato de La Libertad Avanza sobre la recuperación económica choca con el bolsillo de las familias. Una encuesta reveló que seis de cada diez personas se queda sin plata antes del día 20 de cada mes. Entre los sectores de menores ingresos, el impacto es aún mayor: casi nueve de cada diez agotan sus recursos antes de esa fecha.

El relevamiento de la consultora Zentrix , elaborado entre el 25 y el 31 de agosto en base a 1466 casos en todo el país, muestra que el 81,2% siente que su sueldo corre detrás de la inflación, que en julio fue del 2,1% , y que la principal preocupación de la opinión pública volvió a ser el nivel de ingresos, desplazando a la corrupción del primer lugar en el ranking de problemas.

La encuesta también muestra que el problema económico está atravesado por la desigualdad social mucho más que por la edad. Entre quienes se identifican con la clase baja, el 87,6% ya no tiene ingresos disponibles al 20, y ninguno asegura terminar el mes ahorrando. En el otro extremo, apenas el 7,3% de la clase alta atraviesa esa situación y casi cuatro de cada diez llegan con ahorro.

Además, el informe de Zentrix señala que las personas entre 18 y 39 años son las más golpeadas por las políticas económicas del gobierno libertario: el 83,3% llega con dinero al 20, mientras que el 60,6% pertenecen al rango etario que va de los 40 a 59 años y el 60,3% son personas mayores de 60 años.

Como contó Esteban Rafele en una nota publicada en Letra E , los jóvenes son uno de los sectores más golpeados por la Argentina de Javier Milei . El deterioro de los ingresos, la dificultad para acceder a empleos registrados y la dependencia del crédito para pagar los gastos cotidianos crean un escenario complicado para proyectar un futuro. Estos factores influyen en el deterioro de la imagen del jefe de Estado y complican su proyección reeleccionista.

La inflación baja, pero los salarios no alcanzan

Si bien se espera una tendencia a la baja del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto -rondaría entre el 1,5% y 1,8%-, esa desaceleración todavía no se traduce en una mejora para la clase trabajadora. De hecho, ocho de cada diez personas consultadas consideran que su salario pierde frente a la inflación, mientras que apenas el 14,3% afirma que le gana.

Esa percepción cambia según la identificación política, aunque el malestar atraviesa la grieta y afecta a los dos espacios. Entre quienes votaron al oficialismo en las elecciones de 2025, el 61,2% dice que su salario no supera la inflación. Entre los votantes opositores, esa cifra escala al 95,2%.

Además, el 65,8% cree que el índice de inflación del INDEC no refleja lo que realmente paga en su vida cotidiana, otra señal de la distancia entre los indicadores macroeconómicos y la experiencia del día a día de los consumidores.

Endeudarse para comer

Otro de los factores que marcan el deterioro del ingreso es el creciente uso del crédito en el último semestre. En el grupo de menores recursos, el 65,7% de quienes se endeudaron lo hizo para cubrir alimentos y gastos relacionados a la salud, el 19,4% tomó algún tipo de deuda para pagar servicios o tarifas y apenas el 2,8% se endeudó para comprar bienes durables. En la clase alta ocurre lo contrario: una proporción importante utiliza el crédito para financiar consumo.

A pesar del desgaste económico, el estudio reveló una base importante de apoyo al rumbo económico: el 38,7% quiere que continúe el mismo modelo de cara a las elecciones de 2027. No obstante, hay quienes ya manifiestan su decepción: el 53,2% asegura que ya se le terminó la paciencia para esperar resultados económicos, y el 22,9% admite estar viendo mejoras.