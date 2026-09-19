Debate por la coparticipación de Río Negro: cómo será el mapa de compensaciones de Weretilneck

No pudo por un camino, fue por otro . El gobierno de Río Negro buscó reformular la coparticipación municipal para, actualizando los datos poblacionales, beneficiar especialmente al Alto Valle Oeste , con Cipolletti y Fernández Oro como grandes ganadores. Los cambios, fruto de meses de acuerdos, dejarán ganadores y heridos a menos de un año de las elecciones.

En los planes originales, los que perdían o quedaban empatados eran 25 de los 39 municipios rionegrinos. Por eso, no logró acuerdos con los intendentes a pesar de la promesa de compensaciones. Después de meses de análisis, decidió una compensación al revés: no se toca nada, salvo la inyección de más de 12 mil millones de pesos anuales para los nuevos ganadores.

Este lunes los jefes comunales beneficiados firmarán con el gobernador Alberto Weretilneck el nuevo esquema de aportes financiados por rentas generales. Entre los convocados persiste la incógnita sobre la actitud de la roquense y precandidata a gobernadora por el peronismo, María Emilia Soria . En las últimas horas se sucedieron las reuniones y consultas telefónicas. “¿Qué hacemos?”, es la pregunta que se repite.

La intendenta planteó diferencias con el proyecto del gobernador. Cree que los 50 millones mensuales que le corresponden a General Roca no representan una compensación suficiente . A cambio, propone que se ponderen con mayor peso que el 40% de la fórmuola la variable poblacional. Quiere, además, que se tenga en cuenta el aporte de cada municipio al Producto Bruto Geográfico de la provincia. El gobierno descartó cambios y respondió que para modificar el cálculo de reparto como reclama Soria debería modificar la ley de coparticipación .

Cipolletti emerge como el gran ganador de la movida compensatoria . Recibirá 320 millones de pesos mensuales extra. Se trata del 32% del total de los mil millones que repartirá la provincia. Le sigue la ciudad más grande de Río Negro, Bariloche , con 200 millones. Y en tercer lugar se encuentra la pequeña pero pujante Fernández Oro , vecina cipoleña, con 150 millones de pesos por mes.

Cipolletti y Fernández Oro, juntas, insumen casi la mitad de los recursos. La variable principal que les permite el beneficio es el crecimiento poblacional constatado por el censo 2022, respecto del de 2010, que se usa actualmente. El impacto de la actividad económica generada a partir de Vaca Muerta elevó la población y con ello las demandas. Ahora, el Estado provincial profundiza el desequilibrio provincial con más recursos a esa región.

En orden decreciente, se ubican El Bolsón con 137 millones de pesos mensuales, Dina Huapi con 89 millones, General Roca con 50 millones, Catriel con 38 millones, Cervantes con 22 millones, Los Menucos, con 16 millones, Comallo y Ramos Mexía con con 2,6 millones cada uno, Darwin con 2,1 millones, Guardia Mitre con un millón e Ingeniero Huergo con 400 mil pesos.

Las idas y vueltas en Río Negro

El nuevo reparto de la coparticipación es un viejo anhelo de Weretilneck. En sus discursos de apertura de sesiones de 2024, 2025 y 2026 anunció que iniciaría el proceso de diálogo con los municipios. Recién lo comenzó este año, a través del ministro de Gobierno, Agustín Ríos. El funcionario anunció en abril, luego de reuniones en Viedma y el Alto Valle con los jefes comunales, que en pocos días enviaría el proyecto de ley a la Legislatura. Sin embargo, los meses se sucedieron sin novedades. En forma privada, los municipios perjudicados, que eran mayoría, rechazaban la iniciativa.

El de Viedma fue un caso emblemático. De haberse concretado la intención inicial del gobierno de la provincia, hubiera perdido 2.500 millones de pesos en el año. 208 millones por mes. Weretilneck había prometido que compensaría las pérdidas, pero esa medida era provisoria. Ante un cambio de gobierno o de política, el perjuicio se concretaría.

La caída de los recursos provinciales para la capital se debía al censo de 2022. Esa medición le otorga a la ciudad casi 60 mil habitantes. Sin embargo, el padrón electoral del año pasado lo componen 57 mil personas. Es decir, de ser certera la medición censal, Viedma sería una ciudad prácticamente sin menores de 16 años. Además, el cálculo municipal de proyección poblacional de 2020, midiendo padrón, conexiones de servicios públicos y otros ítems relativos, le daba a la capital más de 80 mil habitantes.

El mensaje a los intendentes

En las últimas horas fue el propio Weretilneck el que salió a defender el nuevo reparto. “Tomamos esta decisión porque entendemos que el crecimiento de nuestras ciudades también exige más capacidad de respuesta. Queremos municipios fuertes, con herramientas para sostener servicios, hacer inversiones y acompañar las necesidades de cada comunidad. La provincia va a hacer ese esfuerzo con recursos propios”, explicó en una gacetilla oficial.

Agregó que “esta compensación permite actualizar la distribución sin perjudicar a ningún municipio. Es una decisión de equilibrio y de responsabilidad: reconocer las nuevas realidades de cada localidad, fortalecer la gestión municipal y garantizar que los recursos lleguen donde hoy son necesarios”.

El monto total del gasto que la provincia utilizará para implementar la medida estará dado por las actualizaciones semestrales vinculadas a la evolución positiva del IVA y de Ingresos Brutos. Actualmente la proyección anual es de 12.347 millones de pesos. Oficialmente se advirtió que el “esfuerzo efectivo del Tesoro Provincial podría incrementarse a medida que se apliquen esas actualizaciones”.