Encuesta: Jorge Taiana, el más votado si las elecciones fueran mañana

Con menos imagen negativa que su adversario directo pero mayor desconocimiento, Jorge Taiana sería el candidato a diputado nacional más votado en la provincia de Buenos Aires si las elecciones del 26 de octubre fueran mañana, y el que tiene un techo electoral más alto que José Luis Espert .

Así se desprende de una encuesta on line de CB Consultora Opinión Pública realizada del 8 al 12 de septiembre con 1027 casos de mayores de 18 años, que también mide la imagen del Presidente y el gobernador bonaerense.

Axel Kicillof aventaja a Javier Milei en imagen positiva con 47,9% contra 39,4%, una tendencia que es inversamente proporcional cuando se mide la imagen negativa: 59,6% para el presidente y 51,3% para el gobernador.

El desglose de la imagen por sección electoral se corresponde con los números obtenidos en la última elección . Kicillof cosecha 57,3% de imagen positiva en la Tercera sección , donde Fuerza Patria le sacó 25 puntos de diferencia a La Libertad Avanza.

Milei, por su parte, tiene 66,3% de imagen negativa en esa sección y 63,8% en la Primera, mientras que mejora a medida que los consultados se alejan de las dos circunscripciones con mayor densidad poblacional, y allí alcanza a sumar un 49,8% de aprobación.

Mañana volvemos a las calles para decirle a Milei que la universidad pública es un orgullo de nuestro pueblo y no vamos a permitir que la sigan atacando.

En defensa de la educación y la salud.#Marcha17Septiembre



— Axel Kicillof (@Kicillofok) September 16, 2025

Jorge Taiana, menos rechazo pero más desconocimiento

El trabajo también mide la imagen de los dos dirigentes que encabezan las listas del peronismo y LLA, así como la intención de voto de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Jorge Taiana y José Luis Espert están parejos en imagen positiva con 32,8 y 32,7% respectivamente. Pero el candidato libertario suma 57,2% de imagen negativa con epicentro en la Tercera (62,4%), mientras que Taiana tiene poca imagen negativa (30,4%) pero elevado nivel de desconocimiento (36,8%), especialmente en las secciones del interior.

Proyecciones y techos electorales

Con respecto a las próximas elecciones legislativas, entre las personas que seguro lo votarían (26,6%) y que podrían votarlo (17,7%), Taiana alcanza un techo electoral de 44,3%. Los números son más bajos para Espert que tiene un techo de 37,5% constituido por la suma de los que seguro lo votarían (25,7%) y los que podrían votarlo (11,8%). El universo de quienes nunca lo votarían es mucho mayor para el libertario: 55,1% contra 45,8% del candidato peronista.

Ahora, consultados sobre si las próximas elecciones legislativas nacionales de octubre en la provincia de Buenos Aires fueran mañana, las personas encuestadas dijeron que votarían a Jorge Taiana en primer lugar (41,7%), Espert segundo (35,4%), Florencio Randazzo en tercer lugar (6,2%) y Nicolás del Caño en el cuarto (3,1%). Le siguen María Eugenia Talerico, de Potencia (2,6%), y Fernando Grey por Unión Federal (2,1%).