Universidades y el Garrahan motorizan una marcha transversal contra Javier Milei: se sube la política, atrás

Las universidades, la oposición y los sindicatos marchan contra el veto presidencial al financiamiento educativo y por una recomposición salarial.

La concentración arranca a las 17 en la zona del Congreso con columnas que parten desde distintos puntos de la ciudad bajo la consigna "Nuestro futuro no se veta". El acto central comenzará a las 18 con oradores de la comunidad universitaria y los gremios. A esa hora, se estima, dentro de la Cámara de Diputados se estará discutiendo el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica.

La movilización volverá a mostrar al peronismo en las calles. Axel Kicillof movilizará una columna del Movimiento Derecho al Futuro que partirá desde las 14.30 en la sede de Madres de Plaza de Mayo , pero todavía no está confirmado si el gobernador bonaerense se sumará personalmente a la marcha tras su triunfo electoral del domingo.

La Confederación General del Trabajo decidió sumarse con columna propia tras una decisión del Consejo Directivo Nacional. La central obrera convocó a las 15 horas y denunció que el presupuesto de educación y salud cayó 40% desde que asumió Milei. "Hay que prepararse más para el conflicto que para el diálogo", advirtió el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, tras la reunión de la mesa chica en UPCN.

La Cámpora ratificó su participación a través del diputado nacional Mariano Recalde. "El miércoles, todos al Congreso para rechazar el veto de Milei", escribió en redes sociales. El Frente Renovador del exministro de Economía Sergio Massa también confirmó presencia. Massa estuvo en la marcha universitaria de octubre pasado, pero aún no definió si estará en la calle.

La Unión Cívica Radical también convocó a la marcha, con un duro comunicado contra el veto presidencial. "Rechaza la educación, ignora el bienestar de las infancias y desprecia el federalismo", expresaron sobre la decisión de Milei de vetar la ley de financiamiento universitario.

Gremios y organizaciones

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación de Abogados de Buenos Aires y las federaciones estudiantiles completan la convocatoria. La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) lanzó un video donde advierte que "el veto amenaza directamente a estudiantes, docentes y no docentes".

La UBA organizó clases públicas durante toda la tarde como antesala de la movilización. Los trabajadores del Hospital Garrahan tendrán doble protagonismo: en la calle y en el recinto, donde se debate la ley de emergencia pediátrica que también vetó el Presidente.

La protesta se replica en las principales ciudades del país. En Córdoba, la Universidad Nacional convoca desde el campus hacia el centro. En Rosario, la concentración será a las 16 en Plaza San Martín para marchar hasta Puerto Joven, donde habrá acto a las 17.30 con transmisión en vivo de la sesión de Diputados. En Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo convoca a las 16.

En la capital habrá cortes en Callao, Entre Ríos y Rivadavia entre las 14 y las 19.