Lisandro Catalán confía en retener al menos una parte de los ATN para Javier Milei

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán , jugará esta semana el primer turno de una de las principales apuestas que tiene en el Congreso , donde Karina Milei lo definió como uno de sus principales baluartes: deberá negociar con gobernadores sostener el veto presidencial a la ley que coparticipa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El expediente se tratará este jueves en el Senado y la semana que viene llegaría a Diputados. La norma fue sancionada hace 20 días. Surgió de un reclamo de los mandatarios a la Casa Rosada, pero bien podría quedar atrás a partir de una oferta que el propio Catalán hizo cuando se debatió en la cámara baja.

Consiste en usar los ATN para catástrofes, como establece la ley, y repartir en las provincias el remanente, de ahora en más sin excusas. La propuesta formó parte de un dictamen de minoría presentado por los diputados cercanos al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , uno de los principales aliados de la Casa Rosada. Se sumó la dupla que responde al sanjuanino Marcelo Orrego .

Esa idea no prosperó en el recinto, pero se hizo sentir, porque la sanción llegó con 143 votos y 90 negativos, menos de los dos tercios necesarios para voltear un veto. Claro que entre los 90 -cuatro más que el tercio- hay algunos libertarios que migraron, como Carlos D'Alessandro .

En el Senado, donde el tema volverá este jueves, hubo una holgada mayoría cuando se trató, pero por entonces no había contrapropuesta del oficialismo.

La apuesta de Lisandro Catalán

La sesión en la cámara alta sería el jueves, pero el temario se definirá este martes por la tarde en una reunión de labor parlamentaria. Hay un sinfín de proyectos pendientes que la oposición quiere poner en consideración, como el que fija parámetros para evitar mala praxis, conocido como Ley Nicolás.

El amplio temario (que incluye temas polémicos como castigos por falsas denuncias) sumaría el veto a los ATN. Debe considerarse en la cámara alta porque es donde empezó el tratamiento. La iniciativa surgió de un grupo de gobernadores, molestos porque Milei retiene estos fondos y los usa para gastos corrientes.

Se trata de un truco contable que hizo con varias partidas el Presidente, para, de ese modo, alcanzar un superávit fiscal con plata que tenía destinos específicos. En las próximas semanas le pedirán rendir cuentas sobre el uso de los entes cooperativos que financian -o financiaban- al Ministerio de Justicia.

Los ATN son el 1% de la masa coparticipable, que se completa con otras asignaciones, como el 2% de Ganancias. Conforman un fondo que la Nación reserva para gastar ante tragedias, como fue la inundación de Bahía Blanca. Era costumbre que, si en ningún distrito había conflictos de esa envergadura, el Presidente de turno lo repartiera a gusto en los municipios.

Milei fue el primero que se los quedó para él. En Interior explican que de ninguna manera la Nación puede no tener caja para asistir a provincias que tengan una catástrofe y el único fondo de contingencia son los ATN.

Gobernadores divididos

La pelea por el veto a los ATN es además una oportunidad de Catalán para enfrentar a los gobernadores. La semana pasada los mandatarios que se definen como parte de Provincias Unidas defendieron la ley. Se anotaron Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Hay otros mandatarios que dudan de una coparticipación plena de este impuesto porque representa un desembolso importante a la provincia de Buenos Aires, por ser la que más coparticipación recibe. Es por eso que la UCR y el PRO, en su mayoría, rechazaron la norma en Diputados.

Claro que quienes tienen esta tesis son los gobernadores que más confianza se tienen con el reparto discrecional que puede hacer Milei. Catalán tendrá su primera prueba como operador parlamentario empoderado el miércoles en Diputados, cuando intentará sostener los vetos al refuerzo presupuestario a universidades y a la emergencia en pediatría. No la tiene fácil. Con los ATN, está mejor.