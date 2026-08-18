Axel Kicillof federal: el gobernador lleva su proyecto presidencial a Chaco

Axel Kicillof dará este miércoles un paso más en su construcción territorial de cara a la elección presidencial en 2027. Tendrá una jornada intensa en Chaco de la mano del exgobernador Jorge Capitanich , la CGT regional y dirigentes provinciales que buscan arrebatarle el próximo año la gobernación al radical Leandro Zdero , aliado a Javier Milei .

Las actividades forman parte de la estrategia electoral que se trazó el gobernador de Buenos Aires , y que mantiene pese a la cumbre de la que participó la semana pasada junto a Sergio Massa , Máximo Kirchner , los senadores José Mayans y Gerardo Zamora , el diputado Germán Martínez y los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja), donde el tema central fue trazar una estrategia para el sostenimiento de las PASO.

Kicillof iniciará sus actividades temprano. Por la mañana, lo recibirá Capitanich, quien lo acompañará en la primera parada junto a la CGT regional. Ambos se trasladarán luego a la ciudad de Colonia Benítez, donde a las 12:30 participarán de un acto de firma de acuerdos institucionales junto al intendente local, Sergio Phipps .

Posteriormente habrá un almuerzo reservado con dirigentes provinciales, entre quienes estarán el intendente de Machagai, Juan Manuel García , quien también estuvo en la visita de Kicillof a Corrientes; el diputado provincial Sebastián Benítez Molas ; y el intendente en uso de licencia de Margarita Belén y uno de los anotados a la competencia por la gobernación, Javier Martínez, entre otros. Tras la reunión habrá un encuentro con la Federación Económica del Chaco (FECHACO).

El exgobernador chaqueño tiene buena relación Kicillof. Luego de la derrota electoral en 2023, que abrió paso al gobierno de Zdero, el gobernador le abrió la puerta en Buenos Aires cuando lo nombró titular del Centro de Estudios Federales del Banco Provincia. Semanas atrás, Capitanich reunió a la dirigencia peronista chaqueña y les anunció que no se presentará para un nuevo mandato , habilitando así a un lote de figuras a competir. En la provincia norteña creen que hay chances de arrebatarle la gobernación al radical.

En cuanto a la discusión nacional, viene planteando que primero hay que “unir a la representación” y después tener un programa, esquivando así una definición respecto de quién debería ser el candidato del peronismo. A su vez, se manifestó a favor de las PASO, aunque dejó abierta la puerta a posibles modificaciones. Además, en las últimas semanas participó de dos charlas en el conurbano bonaerense, una de ellas en Lanús, junto al camporista Julián Alvarez, y otra en Avellaneda, acompañado por Jorge Ferraresi.

La CGT, otro plafón de Axel Kicillof

La primera actividad del gobernador será con gremios. A las 9 participará de la renovación de autoridades de la CGT regional, junto Héctor Daer y los dirigentes que asumirán el mandato: Adrián Bellomi, de ATSA, e Isaías Alegre, de Camioneros. En la previa, el primero afirmó que el movimiento obrero chaqueño ve en Kicillof “al nuevo presidente de la Argentina”.

El evento se realizará en el Complejo Deportivo y Recreativo “Roque Schultz”, en la ciudad de Resistencia. Tras el plenario, está previsto para las 10:30 un acto y posterior diálogo con la prensa. Participarán al menos 70 organizaciones sindicales.

No es la primera vez que Kicillof utiliza la CGT como plafón para un desembarco fuera de Buenos Aires. La central obrera fue una de las piezas clave de la visita que el gobernador hizo a Córdoba en el mes de mayo.

La última actividad, prevista para las 18, es la presentación del libro "De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico" en el aula magna de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).