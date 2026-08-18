Axel Kicillof federal: el gobernador lleva su proyecto presidencial a Chaco

Axel Kicillof dará este miércoles un paso más en su construcción territorial de cara a la elección presidencial en 2027. Tendrá una jornada intensa en Chaco de la mano del exgobernador Jorge Capitanich, la CGT regional y dirigentes provinciales que buscan arrebatarle el próximo año la gobernación al radical Leandro Zdero, aliado a Javier Milei.
Kicillof iniciará sus actividades temprano. Por la mañana, lo recibirá Capitanich, quien lo acompañará en la primera parada junto a la CGT regional. Ambos se trasladarán luego a la ciudad de Colonia Benítez, donde a las 12:30 participarán de un acto de firma de acuerdos institucionales junto al intendente local, Sergio Phipps.
Posteriormente habrá un almuerzo reservado con dirigentes provinciales, entre quienes estarán el intendente de Machagai, Juan Manuel García, quien también estuvo en la visita de Kicillof a Corrientes; el diputado provincial Sebastián Benítez Molas; y el intendente en uso de licencia de Margarita Belén y uno de los anotados a la competencia por la gobernación, Javier Martínez, entre otros. Tras la reunión habrá un encuentro con la Federación Económica del Chaco (FECHACO).
En cuanto a la discusión nacional, viene planteando que primero hay que “unir a la representación” y después tener un programa, esquivando así una definición respecto de quién debería ser el candidato del peronismo. A su vez, se manifestó a favor de las PASO, aunque dejó abierta la puerta a posibles modificaciones. Además, en las últimas semanas participó de dos charlas en el conurbano bonaerense, una de ellas en Lanús, junto al camporista Julián Alvarez, y otra en Avellaneda, acompañado por Jorge Ferraresi.
La CGT, otro plafón de Axel Kicillof
La primera actividad del gobernador será con gremios. A las 9 participará de la renovación de autoridades de la CGT regional, junto Héctor Daer y los dirigentes que asumirán el mandato: Adrián Bellomi, de ATSA, e Isaías Alegre, de Camioneros. En la previa, el primero afirmó que el movimiento obrero chaqueño ve en Kicillof “al nuevo presidente de la Argentina”.
El evento se realizará en el Complejo Deportivo y Recreativo “Roque Schultz”, en la ciudad de Resistencia. Tras el plenario, está previsto para las 10:30 un acto y posterior diálogo con la prensa. Participarán al menos 70 organizaciones sindicales.
La última actividad, prevista para las 18, es la presentación del libro "De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico" en el aula magna de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).