Las empresas toman deuda en dólares, el BCRA aprovecha para sumar reservas y el FMI celebra

El Banco Central aprovecha los dólares por la emisión de deuda del sector corporativo y se ganó la felicitación del FMI.

Con un riesgo país cercano a los 600 puntos, las empresas colocan deuda en dólares y aportan divisas al mercado cambiario. Así, el Banco Central aprovechó para comprar más de u$s 500 millones en lo que va del año, dinámica elogiada por el Fondo Monetario Internacional ( FMI ), por acumular reservas "más rápido de lo esperado".

El ingreso de dólares del sector privado volvió a ser un factor clave para el mercado cambiario. En los últimos días, compañías de primera línea concretaron colocaciones de deuda en moneda extranjera que reforzaron la oferta de divisas y facilitaron la intervención compradora del Banco Central.

Entre las operaciones más relevantes se destacó la agropecuaria John Deere , que colocó deuda por u$s 80 millones, y el fabricante de camiones Scania , por otros u$s 41 millones. A esas emisiones se sumó Telecom , que realizó una colocación por u$s 600 millones mediante la emisión de un bono internacional.

Banco Macro adelantó que saldrá al mercado con una colocación por u$s 400 millones, mientras que YPF anunció la reapertura de un bono con vencimiento en 2034 por otros u$s 500 millones. En conjunto, estas operaciones consolidan un canal de financiamiento externo que el BCRA viene aprovechando para recomponer reservas.

Pese a que el riesgo país se mantiene en torno a los 600 puntos , el sector privado continúa accediendo a financiamiento externo. La búsqueda de tasas más bajas y de plazos más largos explica el interés de las empresas por volver al mercado internacional, aun en un contexto financiero exigente.

Compras del BCRA: más de u$s 500 millones en enero

Con ese respaldo, el Banco Central logró sostener una racha compradora en el Mercado Libre de Cambios. En la primera quincena del año, las compras netas superaron los u$s 500 millones, con un promedio diario cercano a u$s 64 millones.

Sólo en la última rueda, la autoridad monetaria adquirió u$s 47 millones, acumulando u$s 562 millones en lo que va de 2026. Se trató de la novena jornada consecutiva con saldo comprador, algo que no se observaba desde el primer trimestre de 2025.

image

Sin embargo, las reservas brutas mostraron un comportamiento distinto: cerraron en u$s 44.646 millones, con una caída diaria de u$s 71 millones, explicada por pagos de deuda a organismos internacionales. En el mes, no obstante, las reservas muestran un incremento de u$s 3481 millones, de acuerdo con datos del mercado.

El rol del sector público consolidado

Más allá del accionar del Banco Central, el saldo del sector público consolidado (Tesoro más BCRA) mostró un resultado positivo menor. En las primeras nueve ruedas del mes, el neto alcanzó los u$s 250 millones. SI bien la cifra superó los registros de octubre y noviembre del año pasado, cuando el Tesoro era el principal demandante de divisas, Toto Caputo siguió vendiendo divisas en el mercado, mientras Santiago Bausili iniciaba las compras. Caputo recibió, también, más de u$s 500 millones por la privatización de las represas del Comahue. Los usó para pagar deuda.

Este comportamiento refuerza la señal de que el esquema cambiario se sostiene, en buena medida, por el ingreso de dólares financieros del sector privado y por una política activa de compras oficiales.

El FMI elogia la acumulación de reservas

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, celebró que la acumulación de reservas se esté realizando a un ritmo más acelerado de lo previsto.

En la misma línea, la directora de Comunicación del organismo, Julie Kozack, sostuvo en una conferencia de prensa en Washington que ven con buenos ojos las medidas adoptadas por el Gobierno.

caputo fmi georgieva La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, con Toto Caputo

“Nos alientan mucho las medidas que están tomando las autoridades para reconstruir las reservas. Estas medidas se ven respaldadas por los recientes ajustes en los marcos monetario y cambiario, incluida la introducción de un programa de compra de reservas de divisas anunciado previamente”, señaló la funcionaria.

El FMI confirmó además que la próxima misión técnica llegará al país en febrero, en el marco de la revisión del acuerdo vigente, y dejó abierta la puerta a eventuales flexibilizaciones frente a incumplimientos, en función del desempeño en materia de acumulación de reservas.