Javier Milei le saca cinco puntos de ventaja a Axel Kicillof en primera vuelta, pero el balotaje sigue abierto

A un año de las elecciones presidenciales, una encuesta nacional arrojó un dato alentador para la Casa Rosada: el presidente Javier Milei le saca más de cinco puntos de ventaja al gobernador bonaerense, Axel Kicillof , en una primera vuelta electoral. Sin embargo, esa diferencia se reduce a menos de dos puntos en un eventual balotaje.

Según el relevamiento de Proyección Consultores , realizado entre el 1 y 13 de octubre en base a 1231 casos, el líder de La Libertad Avanza reúne el 37% de la intención de voto, frente al 31,6% del principal posible candidato del peronismo . La distancia entre ambos es de 5,4 puntos porcentuales.

En tanto, la diputada de izquierda Myriam Bregman aparece en el tercer lugar, con el 7,4%, seguida por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , con el 4,3%. El 10% optaría por el voto en blanco o la impugnación, mientras que el 9,7% todavía no sabe a quién elegiría.

En una hipotética segunda vuelta entre Milei y Kicillof, el 41% de las personas encuestadas se inclina por el Presidente, mientras que el 39,1% elige al líder de Movimiento Derecho al Futuro. El 13,4% votaría en blanco o impugnaría su voto y el 6,5% no sabe qué haría. El desafío de los dos será conquistar el voto de los indecisos y romper así con la paridad que vienen marcando las diferentes encuestas que publica Letra P .

La diferencia de 1,9 punto que marca el estudio de Proyección configura un escenario competitivo , aunque esto no permite anticipar por sí sola el resultado de una elección que todavía está lejos. La evolución de las preferencias, la definición de candidaturas y la capacidad de cada espacio para ampliar su base electoral serán factores centrales en la disputa. A eso se suma la incertidumbre sobre si habrá elecciones primarias el próximo año.

La Libertad Avanza y Fuerza Patria, cabeza a cabeza

La competencia entre los principales espacios políticos también aparece ajustada. Si las elecciones nacionales fueran hoy, La Libertad Avanza obtendría el 37,8% de los votos, frente al 35,9% de Fuerza Patria, el espacio que reúne al peronismo y al kirchnerismo. La diferencia es de apenas 1,9 puntos.

Más atrás aparecen el PRO de Mauricio Macri, con el 4,2%; Provincias Unidas, el espacio de los gobernadores de centro, con el 4,1%; y el Frente de Izquierda, con el 2,9%. El voto en blanco o impugnado alcanza el 15,1%. Los números muestran una competencia concentrada en LLA y el peronismo, con una ventaja oficialista que todavía no se traduce en una distancia holgada.

Una de las dificultades que deberá enfrentar la Casa Rosada es el malestar de la opinión pública sobre la situación económica del país: el 57,8% considera que la Argentina atraviesa una crisis económica y el 47,4% responsabiliza al oficialismo por la situación actual. No obstante, el 41,4% cree que el gobierno de Milei tiene mayor capacidad para mejorar la economía, frente al 29,6% que se inclina por la oposición.

Por su parte, Kicillof tendrá que resolver la interna peronista y encolumnar a las diferentes tribus detrás de su posible candidatura. Esa unidad hoy parece estar lejos. De hecho, el fin de semana el kicillofismo, La Cámpora (la agrupación movilizó su militancia a San José 1111 para respaldar a CFK, mientras su líder, Máximo Kirchner, sumó una foto con Jorge Capitanich en Chaco) y los intendentes realizaron actos por separado para celebrar el Día de la Lealtad.