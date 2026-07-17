Elecciones en el Sindicato de Comercio de Paraná: un outsider desafía al histórico Daniel Ruberto

Daniel Ruberto es secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná desde 1987. Se presenta para un nuevo mandato.

El Sindicato de Empleados de Comercio ( SEC ) de Paraná elegirá nuevas autoridades el próximo 2 de octubre. Juan Zalazar , por la Lista Naranja , enfrentará a Daniel Ruberto , titular del gremio desde 1987, que compite al frente de la Lista Verde . El secretario general quiere revalidar el cargo para revertir las leyes libertarias de flexibilización laboral, según dijo a Letra P .

La disputa se dará entre 4200 personas afiliadas en condiciones de votar. Algunas lo harán en la sede del sindicato y otras en sus lugares de trabajo, mediante la utilización de urnas volantes. La elección comprende, además de a la capital de Entre Ríos , a las vecinas ciudades de San Benito , Oro Verde , Colonia Avellaneda y Cerrito .

Ruberto está acompañado en la fórmula por Eugenia Velázquez . A Zalazar lo escolta Ángeles Furlán . Mientras el primero está alineado con el histórico Armando Cavalieri , titular del Sindicato en la Ciudad de Buenos Aires , el segundo rehúye a estos ordenamientos.

Ruberto conduce el SEC de Paraná desde hace 40 años, cuando ganó las elecciones por primera vez en 1987. Desde entonces, revalidó su cargo en las urnas. Ante Letra P , aseguró que hasta último momento hicieron "el esfuerzo" para lograr la unidad, aunque reconoció que para eso se impusieron condiciones que respetaran a quienes conducen el gremio y "el patrimonio multimillonario" de la organización, que cuenta con sedes sociales y sindicales, un camping y consultorios médicos, entre otros servicios para sus afiliados.

"Pasamos de 600 afiliados cuando gané por primera vez a 4200 en la actualidad", afirmó y destacó que esos trabajadores aportan el 2% de su salario. Para justificar una nueva candidatura al frente del sindicato, sostuvo que conserva salud y experiencia. También consideró que su recorrido le permitirá contribuir a revertir "la quita de derechos que significó la llamada modernización laboral".

La Junta Electoral del Sindicato de Comercio de Paraná oficializó las listas que competirán en las elecciones del 2 de octubre.

En el plano político, Ruberto fue precandidato a intendente de Paraná en 2007. Luego se desempeñó como diputado provincial por el Partido Justicialista (PJ) durante dos períodos consecutivos, entre 2011 y 2019. Además, integra la conducción de la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac).

Quién es y qué quiere el retador de Ruberto

Zalazar, cuya lista tiene como lema Renace Comercio, subraya la diferencia de edad frente a quien pretende destronar. El retador de Ruberto tiene 42 años y los contrapone con los más de 70 de su adversario. Está empleado en Changomás, uno de los supermercados más grandes de la ciudad, donde se desempeña como delegado gremial desde hace 15 años. Quiere que el cambio genere una renovación y aclara que "no se trata solo de las personas”.

El candidato propone un sindicato que escuche y actúe ante lo que es para él la principal preocupación del sector: la pérdida de trabajo y la incertidumbre. "Necesitamos un sindicato más presente", dijo en diálogo con este medio. Como agrupación, no se identifican con ningún partido político. La lista tiene integrantes de distintos orígenes. Sin embargo, asegura que Javier Milei es "el resultado de un descontento con los mismos de siempre”. En ese grupo coloca a Ruberto.

Juan Zalazar y Ángeles Furlán, candidatos de la Lista Naranja, quieren destronar a Ruberto tras 40 años de conducción en el SEC de Paraná.

“Los empleados de comercio tienen que verse representados por un par”, sostuvo y se mostró confiado de un resultado favorable a su propuesta. "En 2022 entre las dos listas opositoras sumaron el 60%. Ahora somos solo nosotros y el voto opositor no se va a dividir", afirmó.

Preocupación por el comercio en Paraná

La situación del comercio en Paraná acompaña el mal desempeño del sector en el plano nacional, donde se observa una sostenida retracción del consumo y un aumento del desempleo en el sector. “En Paraná se registraron alrededor de 50 despidos en lo que va del año, cifra superior a los primeros meses de 2025”, advirtió el SEC en marzo.

La organización informó que en la capital cerraron cerca de 70 locales en el último año como consecuencia de la caída de ventas. "El país está parado y Paraná no es la excepción”, apuntaron.

La Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná coincide acerca del mal momento para el sector. “El año pasado fue malo y este año estamos alrededor de un 30% por debajo de aquel nivel, que había sido de los peores de los últimos tiempos", sostuvo un referente de la entidad en declaraciones periodísticas.