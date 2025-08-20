FALTARON HÉROES

Discapacidad: con votos libertarios y ayuda de Mauricio Macri, Diputados rechazó el veto de Javier Milei

La oposición juntó los dos tercios de los votos necesarios. En el Senado está ese número para sostener definitivamente la ley. Ausencias PRO y deserciones en LLA, claves.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Martín Menem, presidente de la cámara de Diputados, durante la votación en la que perdió Javier Milei.&nbsp;

Javier Milei sumó un antecedente negativo a lo que ya es la peor gestión legislativa de un Gobierno: con el respaldo de dos tercios de los presentes, la Cámara de Diputados rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad. En el Senado la oposición tiene facilidades para reunir la mayoría especial y eliminar definitivamente la ley.

El veto se rechazó con 172 votos -dos tercios justos del recinto- y sólo 67 en contra. Hubo dos abstenciones.

El fracaso de La Libertad Avanza, anticipado por Letra P, fue posible porque además de no conseguir aliados habituales, como la UCR y los partidos provinciales, sufrió deserciones en su bloque y dejaron sus bancas vacías referentes del PRO que responden a Mauricio Macri.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1958243274948559236&partner=&hide_thread=false

Sólo de esta manera fue posible que se reuniera una mayoría especial en el recinto para habilitar el tratamiento. Esa vez fue con 166 votos a favor y 75 en contra, primero para habilitar el debate y luego para rechazar el veto presidencial. El Gobierno hizo su último intento con una promesa de aumentar las prestaciones, realizada por Manuel Adorni en un tuit publicado poco antes del inicio de la sesión.

No fue suficiente ni para que La Libertad Avanza mantuviera alineado a los propios: el cuórum fue posible con la ayuda de Lourdes Arrieta -quien se fue del bloque oficialista hace un año-; y Marcela Pagano y Carlos D'Alessandro, quienes además habilitaron el veto. El último le cobró a Lule Menem la intervención del sello oficial en San Luis.

El PRO también hizo su aporte habilitar la sesión con Sofía Brambilla, Álvaro González y Héctor Baldassi (cercanos a Horacio Rodríguez Larreta); y Ana Claro Romero, leal al gobernador Ignacio Torres. Pero igual de decisivo fueron las ausencias para autorizar la sesión de Silvia Lospennato, María Eugenia Vidal, Germana Figueroa Casas y Gabriela Bessana, todas leales al expresidente. Vidal y Besana se abstuvieron.

Noticia en desarrollo

