Discapacidad: la oposición tiene el número en el Senado para eliminar el veto y presiona a Javier Milei

Discapacidad: la oposición tiene el número en el Senado para rechazar el veto y presiona a Javier Milei

La novela de la ley de emergencia en discapacidad tendría este jueves el final de su recorrido legislativo: en el Senado , la oposición tiene los dos tercios para rechazar definitivamente el veto de Javier Milei . Como en Diputados el mismo trámite se completó hace 15 días, el Presidente debería aplicar la norma.

El temario de la sesión se definirá este miércoles a las 11 en una reunión de labor parlamentaria entre las autoridades de bloque. Jueves a las 14 es la fecha semanal en la que Victoria Villarruel está obligada a abrir el recinto si una mayoría se lo pide. La Libertad Avanza no tiene mucho para hacer: en las últimas sesiones, Unión por la Patria (UP), la UCR y fuerzas provinciales reunieron mayoría especial para manejar las votaciones a gusto.

Esa misma cantidad de adhesiones (dos tercios de los presentes) son necesarias para rechazar un veto presidencial. Si hay asistencia perfecta, en el Senado se requieren 48 votos. Cuando la emergencia de discapacidad se sancionó reunió 55 voluntades a favor, siete más y aportes de todas las bancadas, a excepción del oficialismo.

#LaPostaDelCongreso Caerá el veto a la ley de Discapacidad ¿Interpelan a El Jefe? La trama detrás del escándalo de la ANDIS y Sturzenegger en el medio Internas en la Casa Rosada https://t.co/fnVdGI5vs6 @mauriCanta pic.twitter.com/SmvCl6NTVQ

Esta vez sólo estuvieron 17 ausentes: los siete de La Libertad Avanza; el aliado Juan Carlos Romero; Alfredo De Ángeli , Martín Goerling Lara y Carmen Álvarez Rivero (PRO); Lucila Crexell (Provincias Unidas), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y cuatro radicales: Mariana Juri y Rodolfo Suárez (Mendoza), Víctor Zimmerman (Chaco) Stela Olalla (Entre Ríos).

Si bien un cambio de posición de este grupo no variaría la historia, no llegaría completo al jueves: Silva y Zimmermann tendrían decidido rechazar el veto, que en el Gobierno nadie se ilusiona en sostener. La pelea es por la rápida implementación de la ley.

La maniobra de la oposición

En la oposición, que mantiene contactos con las organizaciones vinculadas a la discapacidad, preparan discursos que exijan a Milei aplicar rápidamente la emergencia una vez que el veto sea rechazado, una decisión que el Congreso no toma desde hace más de dos décadas.

Luego del traspié en Diputados, hace dos semanas, en la Casa Rosada hicieron saber que estaban dispuestos a judicializar el veto para no aplicar la ley, pero en una de sus últimas conferencias, la semana pasada, Milei aceptó que tal vez esa no sea una opción.

"Si no logramos sostener los vetos, los vamos a judicializar. Y si no los logramos judicializar; vamos a sacar la plata de otro lado", fue la declaración del Presidente. La última acción que describió (la reasignación de partidas) no es ni más ni menos que la tarea de un presidente cuando el Congreso exige revisar las prioridades.

Para resistir, en la oposición citan dos fallos judiciales recientes que cuestionan la constitucionalidad del veto presidencial, aún antes que fuera rechazado por el Congreso. El primero fue del juzgado federal de Campana, que lo consideró inválido. Recordó a Milei que la Constitución le obliga a cumplir la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. "Una política pública no puede ser excusa para incumplir esa obligación", señaló el magistrado.

La sala V de la cámara contencioso administrativo federal revocó una decisión de un juzgado de primera instancia y habilitó un reclamo para aumentar las prestaciones por discapacidad, por considerar que los nomencladores están perdiendo con la inflación. También en este caso se toma la convención como marco jurídico.

Milei, acorralado

En la oposición entienden que el fallo de cámara predice que una judicialización de Milei sucumbirá rápido. Además, exigen que mientras espera una resolución de la justicia, Milei tiene que aplicar la ley. El único resquicio que podría encontrar es que en su último artículo, la norma otorga 30 días para la reglamentación.

Marcha por discapacidad 10.jpeg

Según el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, la reglamentación es un instrumento del poder ejecutivo para otorgar precisiones, pero de ninguna manera puede ser excusa para postergar beneficios. "Las leyes se aplican directamente apenas se sancionan", explicó a Letra P.

La excusa de judicialización del Gobierno, según trascendió, sería el trámite legislativo del Senado, donde la sesión fue objetada porque la oposición la pidió sin el aval de Villarruel, quien por otro lado consideró inválidos los dictámenes de proyecto como el de discapacidad. El debate reglamentario se definió con una votación en el recinto, avalada por la vicepresidenta.

El constitucionalista Diego Armesto, consideró que pretender que los jueces arbitren debates legislativos "es una forma solapada de vaciar el contenido del Congreso", sostuvo ante Letra P.

La emergencia en puerta

La ley que Milei se niega a aplicar declara la emergencia en discapacidad hasta 2026. Incluye una revisión de las pensiones y la creación de otras nuevas para protección social, con un haber equivalente al 70% de la jubilación más baja. Sólo se cortaría el beneficio a quienes perciben ingresos equivalentes a dos salarios mínimos. Además, se suma un aporte similar a personas con estas condiciones mayores de 70 años.

El capítulo que concentra el respaldo de casi todo el recinto es la actualización de las prestaciones, que están congeladas desde el año pasado. La ley las indexa por el índice de movilidad jubilatoria, que contempla la inflación. Se suma una compensación con retroactividad a noviembre de 2023, en función de la evolución de precios que hubo desde esa fecha.

Además de los pagos que realiza el Estado (a través de Incluir Salud), la norma involucra a las prestaciones de las obras sociales y prepagas, que siguen los valores de la ANDIS. "Los números que dice la Oficina de Presupuesto del Congreso indican que implica un 0,03% del PBI el costo fiscal de la recomposición de las prestaciones básicas.