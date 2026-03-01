APERTURA DE SESIONES

Te amo, te odio, dame más: Juan Pablo Valdés ratificó su apoyo a Milei, pero reclamó obras para Corrientes

El gobernador valoró la política del Presidente, aunque advirtió por el impacto en la provincia. La mirada sobre el endeudamiento de familias y empresas.

Por César Pucheta
Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes. 

En su primera apertura de sesiones en Corrientes, Juan Pablo Valdés valoró la política económica de Javier Milei, aunque advirtió sobre las consecuencias del impacto en la economía provincial. El gobernador anunció obras y un programa que, dijo, beneficiará a 89 mil correntinos con deudas de hasta 100.000 pesos.

A lo largo de un discurso que se extendió por poco más de media hora, el mandatario provincial litoraleño ratificó el rumbo político de la provincia tras los ocho años de mandato de su hermano y antecesor, Gustavo Valdés. “Estamos muy orgullosos de esa gestión”, dijo el radical.

En su mensaje, el menor de los Valdés consideró que el presidente Milei “vino a poner orden en una economía desquiciada y eso debe ser celebrado”, pero aclaró que más allá de la apuesta por la estabilidad y la responsabilidad fiscal, el gobierno correntino va “a defender con firmeza” lo que, entiende, le corresponde. En ese listado incluye las regalías de Yacyretá y Salto Grande que continúan restringidas. “Nos pagan una parte y nos deben mucho”, señaló.

Frente a este escenario, dijo, “en Corrientes tomamos una decisión política: no retroceder en el reclamo de lo que nos corresponde. No paralizarnos. No victimizarnos, sino fortalecer nuestra autonomía productiva”.

Los anuncios de Juan Pablo Valdés

Como ya contó Letra P, Valdés mantuvo encuentros con diferentes funcionarios del gobierno nacional, en el Norte Grande y en la Ciudad de Buenos Aires, para destrabar obras y fondos para su provincia.

“El costo del ajuste para nuestra provincia ha sido realmente importante. Nosotros celebramos el orden macroeconómico, pero el equilibrio fiscal no puede significar desequilibrio federal”, dijo este domingo y recordó que, como resultado de la caída de la actividad productiva, “se redujo la recaudación impositiva coparticipable y también la de tributos locales”.

Con todo, se animó a proyectar su gestión y anunció los “cuatro motores estratégicos” que imagina hacia 2030. En sus palabras, “la forestoindustria con valor agregado, las energías renovables y economía verde, logística y puerto como eje de integración regional, la economía del conocimiento y la tecnología aplicada”.

También anunció la puesta en marcha de 40 escuelas, 1500 viviendas y el inicio de obras para la construcción del Puerto de Lavalle. Además, anticipó que se abocará a la tarea de simplificar el funcionamiento del Estado provincial y que, para eso, pondrá en funcionamiento un Instituto de Innovación y Modernización y una Agencia de Promoción e Inversión. El objetivo, dijo, es “desburocratizar la estructura del Estado”.

El endeudamiento de las familias en Corrientes

Uno de los puntos destacados entre los anuncios en el discurso de Valdés se relaciona con el impacto de la situación económica en la provincia y el creciente endeudamiento de las familias que empieza a aparecer como una constante en el país.

Para atenuar esa situación, el mandatario presentó el programa Sostiene Corrientes, que se implementará a través del Banco de Corrientes. Según dijo, se destinarán hasta 130 mil millones de pesos para acompañar y mejorar la salud financiera de familias y empresas.

Asamblea Legislativa Corrientes 2026
Juan Pablo Valdés ante su primera Asamblea Legislativa en Corrientes.

Se estima que Sostiene Corrientes servirá para ayudar a unas 89 mil familias clientas de la entidad a refinanciar deudas en sus tarjetas de crédito desde 100 mil pesos. También habrá una línea específica para las empresas que utilicen 75% o más de su límite del acuerdo en cuenta corriente o que estén en dificultades de cumplimiento en otros productos.

“Gobernar no es enumerar dificultades, es transformarlas en decisiones. Esa es la actitud con la que vamos a conducir esta etapa: con firmeza, planificación y con visión de futuro”, dijo Valdés, sentando las bases de la que promete ser una gestión que continuará los lineamientos provinciales que trazó su hermano mayor, sosteniendo una relación estratégica con la Casa Rosada.

