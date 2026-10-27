Elecciones en Bariloche: Weretilneck apuesta a un triunfo que lo coloque a tiro de reelección

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , apuesta a convertir las elecciones de convencionales constituyentes de Bariloche en una demostración de fuerza y firmeza política. En alianza con el intendente Walter Cortés , se puso al hombro la campaña para imponerse celebrar el domingo y fortalecer su posición de cara a la disputa provincial de 2027.

La votación definirá quiénes integrarán la Convención encargada de reformar la Carta Orgánica municipal, pero su resultado tendrá una lectura que irá más allá de la ciudad cordillerana, la más poblada de la provincia. Mientras el oficialismo apuesta a ratificar su despliegue territorial, el peronismo, La Libertad Avanza y el resto de los espacios medirán fuerzas en uno de los principales distritos de la provincia.

El mandatario provincial selló un acuerdo con Cortés para competir con una lista propia, respaldada por las dos principales estructuras de gobierno. La sociedad política combina el peso de la gestión rionegrina con el aparato municipal y parte como favorita para quedarse con la elección.

En este marco, Weretilneck busca apuntalar la contienda. De hecho, como ya contó Letra P , ambos dirigentes comparten una agenda frenética en la previa electoral.

A modo de ejemplo, ayer Cortés fue uno de los invitados del gobernador al acto por la puesta en marcha de las obras de repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico , en la Planta Compresora Holdich , Chubut . Del encuentro también participó Ignacio Torres y el gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa .

Alberto Weretilneck y Walter Cortés en Esquel, durante la inauguración del nuevo tramo del Gasoducto Cordillerano.

No fue la única foto. Días atrás, Weretilneck y el intendente reunieron a más de cien asociaciones civiles con la excusa de la presentación de una herramienta llamada Al Día RN. Buena parte de los ministros acompañaron. Y como si fuera poco, los anuncios provinciales para Bariloche se multiplicaron en los últimos días, con promesas de futuras obras de gas que beneficiarán al hospital Ramón Carrillo y a más de 6.600 nuevos usuarios.

El desafío para el mandatario no se limita a conseguir un buen resultado en la ciudad patagónica. Una victoria le permitiría exhibir capacidad para articular acuerdos con dirigentes de distintos sectores y reforzar su liderazgo territorial en la antesala del próximo turno electoral.

La Libertad Avanza y el peronismo, unidos y separados

La elección también será una prueba para el peronismo en una ciudad estratégica del mapa rionegrino. La alianza encabezada por Andrea Galaverna, médica, docente y exdefensora del Pueblo de Bariloche, reunirá al Partido Justicialista, Nuevo Encuentro, Frente Grande y otras organizaciones políticas y sociales.

El espacio intentará instalar una alternativa frente a los gobiernos provincial y municipal. Sin embargo, la fuerza llegará a las urnas con más de una expresión electoral. Una de ellas es la lista que encabeza el exdiputado nacional Osvaldo Nemirovsci; otra, la alianza que tiene como principal actor al Frente Renovador.

La Libertad Avanza logró reunir al PRO, CREO Río Negro, Bariloche Unidos y el Movimiento de Apertura Democrática (MAD) en un frente electoral de centroderecha. La articulación estuvo a cargo del senador nacional Enzo Fullone, quien consiguió alinear a sectores provinciales y vecinales detrás de una misma propuesta.

El espacio lleva como primer candidato a Martín Govetto, abogado, exfiscal y dirigente ajeno a la política partidaria tradicional. Su postulación buscará posicionar a los libertarios en una contienda con numerosos competidores, mientras el armado de Fullone proyecta su construcción más allá del escenario municipal.

También participará el radicalismo, en alianza con la Coalición Cívica, con el exintendente Marcelo Cascón como candidato. En total, serán 13 las listas que competirán por un lugar en la Convención Constituyente, en una elección atravesada por múltiples acuerdos y estrategias políticas.