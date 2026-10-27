Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
ENSAYO GENERAL

Elecciones en Bariloche: Weretilneck apuesta a un triunfo que lo coloque a tiro de reelección

En alianza con Walter Cortés, busca un celebrar el domingo y definir la estrategia para 2027. La proyección desde la ciudad más grande de Río Negro.


Por Letra P | Periodismo Político
Río Negro. Alberto Weretilneck apuesta a Bariloche para exhibir músculo político rumbo a 2027.

Río Negro. Alberto Weretilneck apuesta a Bariloche para exhibir músculo político rumbo a 2027.

Notas Relacionadas
A tres semanas de las elecciones en Bariloche, la renuncia de Costa Brutten complica los planes del PJ. 
RÍO NEGRO

A tres semanas de las elecciones en Bariloche, la renuncia de Costa Brutten complica los planes del PJ

Por 
Letra P | Juan Gorosito
Juan Gorosito

La votación definirá quiénes integrarán la Convención encargada de reformar la Carta Orgánica municipal, pero su resultado tendrá una lectura que irá más allá de la ciudad cordillerana, la más poblada de la provincia. Mientras el oficialismo apuesta a ratificar su despliegue territorial, el peronismo, La Libertad Avanza y el resto de los espacios medirán fuerzas en uno de los principales distritos de la provincia.

Weretilneck y Cortés una apuesta conjunta

El mandatario provincial selló un acuerdo con Cortés para competir con una lista propia, respaldada por las dos principales estructuras de gobierno. La sociedad política combina el peso de la gestión rionegrina con el aparato municipal y parte como favorita para quedarse con la elección.

En este marco, Weretilneck busca apuntalar la contienda. De hecho, como ya contó Letra P, ambos dirigentes comparten una agenda frenética en la previa electoral.

A modo de ejemplo, ayer Cortés fue uno de los invitados del gobernador al acto por la puesta en marcha de las obras de repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico, en la Planta Compresora Holdich, Chubut. Del encuentro también participó Ignacio Torres y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Alberto Weretilneck y Walter Cort&eacute;s en Esquel, durante la inauguraci&oacute;n del nuevo tramo del Gasoducto Cordillerano.&nbsp;

Alberto Weretilneck y Walter Cortés en Esquel, durante la inauguración del nuevo tramo del Gasoducto Cordillerano.

No fue la única foto. Días atrás, Weretilneck y el intendente reunieron a más de cien asociaciones civiles con la excusa de la presentación de una herramienta llamada Al Día RN. Buena parte de los ministros acompañaron. Y como si fuera poco, los anuncios provinciales para Bariloche se multiplicaron en los últimos días, con promesas de futuras obras de gas que beneficiarán al hospital Ramón Carrillo y a más de 6.600 nuevos usuarios.

El desafío para el mandatario no se limita a conseguir un buen resultado en la ciudad patagónica. Una victoria le permitiría exhibir capacidad para articular acuerdos con dirigentes de distintos sectores y reforzar su liderazgo territorial en la antesala del próximo turno electoral.

La Libertad Avanza y el peronismo, unidos y separados

La elección también será una prueba para el peronismo en una ciudad estratégica del mapa rionegrino. La alianza encabezada por Andrea Galaverna, médica, docente y exdefensora del Pueblo de Bariloche, reunirá al Partido Justicialista, Nuevo Encuentro, Frente Grande y otras organizaciones políticas y sociales.

El espacio intentará instalar una alternativa frente a los gobiernos provincial y municipal. Sin embargo, la fuerza llegará a las urnas con más de una expresión electoral. Una de ellas es la lista que encabeza el exdiputado nacional Osvaldo Nemirovsci; otra, la alianza que tiene como principal actor al Frente Renovador.

La Libertad Avanza logró reunir al PRO, CREO Río Negro, Bariloche Unidos y el Movimiento de Apertura Democrática (MAD) en un frente electoral de centroderecha. La articulación estuvo a cargo del senador nacional Enzo Fullone, quien consiguió alinear a sectores provinciales y vecinales detrás de una misma propuesta.

El espacio lleva como primer candidato a Martín Govetto, abogado, exfiscal y dirigente ajeno a la política partidaria tradicional. Su postulación buscará posicionar a los libertarios en una contienda con numerosos competidores, mientras el armado de Fullone proyecta su construcción más allá del escenario municipal.

También participará el radicalismo, en alianza con la Coalición Cívica, con el exintendente Marcelo Cascón como candidato. En total, serán 13 las listas que competirán por un lugar en la Convención Constituyente, en una elección atravesada por múltiples acuerdos y estrategias políticas.

Temas
Notas Relacionadas
elecciones en bariloche: weretilneck quiere la foto de la victoria para acelerar el calendario 2027
ENSAYO GENERAL

Elecciones en Bariloche: Weretilneck quiere la foto de la victoria para acelerar el calendario 2027

El gobernador espera que el acuerdo con Walter Cortés le permita festejar en las constituyentes de noviembre. Las encuestas y el desafío de una campaña "con lo que hay".
En medio de campaña, la situación del basural de Bariloche llegó a la Legislatura de Río Negro. 
ENSAYO GENERAL

El debate por la basura se metió de lleno en la agenda electoral de Bariloche

La discusión sobre los residuos urbanos genera ruidos entre Cortés y Weretilneck. Con otro crédito, avanza en la solución del problema en el Alto Valle.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Misiones: Amarilla salió a desmentir el lanzamiento de su candidatura a la gobernación, pero no se bajó.
¿JUEGA O NO JUEGA?

Misiones: Amarilla dio un paso en falso y desmintió el lanzamiento de su candidatura a la gobernación

Por  Letra P | Periodismo Político
María Ibarzabal Murphy y Santiago Caputo, a cargo de la gestión del proyecto sobre Malvinas. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Malvinas: Santiago Caputo acepta a Menem y Abdala en el Consejo de Seguridad, pero con roles acotados

Por  Mauricio Cantando
Andrés Rodríguez, de UPCN, versus Rodolfo Aguiar, de ATE
GUERRA DE GREMIOS

"Firmas para cobrar": la feroz interna entre ATE y UPCN que condiciona las próximas paritarias estatales

Por  José Maldonado
Javier Milei farmenado aura en el balcón de la Casa Rosada.
LUNES EN LA CASA ROSADA

Milei, tras el Lulazo: de farmear aura en el balcón a ratificar el modelo económico frente al gabinete

Por  Pablo Lapuente