Elecciones constituyentes en Bariloche: Martín Govetto encabezará la lista de La Libertad Avanza

Bariloche: LLA presentó a sus primeros candidatos para reformar la Carta Orgánica y Martín Govetto encabeza la lista.

El espacio presentará formalmente este sábado la boleta completa, que estará integrada por 30 candidatos: 15 titulares y 15 suplentes. Los comicios se realizarán el 1 de noviembre y adelantará la discusión electoral en la provincia. Por eso, todos los sectores de la política provincial observan a la ciudad lacustre como escenario para el ensayo de cara a las elecciones provinciales de 2027.

Desde la alianza libertaria destacaron a Letra P que los nombres elegidos representan a gran parte de las necesidades que tiene la reforma de la Carta Orgánica ya que son perfiles técnicos, jóvenes y outsiders de la política. Según pudo saber este medio, también hay miembros que pertenecen a rubros como la arquitectura, la ciencia y el empresariado.

Martín Govetto es abogado penalista y exfiscal, especializado en violencia de género y sexual. Será el primer candidato a convencional constituyente de la alianza que lleva el nombre del partido del Presidente aunque formalmente La Libertad Avanza no pudo participar como sello ya que cuando se oficializó la alianza el partido todavía no tenía reconocimiento por parte de la Justicia.

En segundo lugar aparece Joaquín Rodrigo Escardó Liljesthrom , licenciado en Economía y magíster en Comunicación Política, que se desempeña como consultor en asuntos públicos para organizaciones empresariales.

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La tercera candidata es Gabriela Alfaro, manager en Tecnología e Inteligencia Artificial y presidenta de la Fundación Resiliencia, una organización que trabaja contra la epilepsia refractaria y por la inclusión.

El cuarto lugar de la lista lo ocupa Máximo Contreras, de 24 años, que trabaja como barbero y emprendedor de negocios digitales. La quinta candidata es Carola Marsili, gerente de eventos de Inacayal, de 43 años y madre de dos hijos.

El sexto nombre es Laura Daniela Pérez Lavayén, corredora y martillera pública nacional. Es hija de Néstor Pérez, que ya integró el grupo de 15 convencionales que redactaron la primera Carta Orgánica de Bariloche.

Cómo sigue el cronograma en Bariloche

La lista completa de la alianza será presentada en el Hotel Inacayal. El espacio buscará así formalizar su propuesta de cara a la elección del 1 de noviembre. Hasta el momento son 12 los partidos en total que deben presentar la documentación correspondiente para poder participar formalmente.

Las nóminas estarán integradas por 30 personas: 15 candidatos titulares y 15 suplentes. El límite cierra el lunes 7 de septiembre a las 13.