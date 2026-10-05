El triunfo de Flávio Bolsonaro instala un dilema en la Casa Rosada: ¿beneficio o retroceso para Javier Milei?

El batacazo de Flávio Bolsonaro en Brasil entusiasmó a Javier Milei , quien desde el inicio de su mandato sueña con liderar un bloque de ultraderecha en la región. Sin embargo, los resultados no fueron leídos de la misma forma en la Casa Rosada , que quedó dividida entre los que consideran que un triunfo del Partido Liberal traería beneficios comerciales para el país y los que, por el contrario, creen que el Presidente perdería protagonismo ante los Estados Unidos .

Tanto el jefe de Estado, como buena parte de la cúpula de Balcarce 50 , siguieron minuto a minuto las elecciones en Brasil, en las que el candidato aliado de los libertarios se impuso por menos de dos puntos al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y se perfila como favorito para la segunda vuelta, prevista para el domingo 25.

El líder de La Libertad Avanza (LLA) festejó los resultados desde la Quinta de Olivos , a la que llegó este sábado por la mañana de su gira por Francia . "Zurdos empobrecedores, córranse del medio", publicó Milei en las redes sociales, junto con otra catarata de mensajes y reposteos para celebrar el triunfo del hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro , quien se encuentra cumpliendo una pena de 27 años de prisión.

Pese a este entusiasmo, hay quienes consideran que un triunfo definitivo del Partido Liberal en el país vecino podrían traer más complejidades económicas y políticas a la administración Milei de lo que se cree. "Es lógico que el Presidente apoye y continúe apoyando a Bolsonaro, pero si Bolsonaro gana, y mantiene su alineamiento con Donald Trump , Argentina se vuelve menos relevante en el mapa mundial. Es una cuestión lógica y de peso relativo: valdríamos menos", se sinceró ante Letra P uno de los principales operadores del mileísmo con Washington y la CPAC.

No son pocos los que coinciden con esta lectura interna. De hecho, hay figuras dentro de Las Fuerzas del Cielo que conduce Santiago Caputo que analizan que, más allá de las diferencias ideológicas con el jefe del Partido de los Trabajadores , "nunca se cortó el vínculo económico y comercial". "¿En qué cosa mala afectó a la Argentina que gobierne Lula? Es un tipo lógico, razonable, pro mercado y capitalista", se preguntó un hombre del entorno del estratega presidencial.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro, en San Pablo. La ultraderecha continental festeja el triunfo en la primera vuelta de las presidenciales de Brasil.

La Casa Rosada siguió de cerca los resultados en Brasil

Más allá de las múltiples fuentes consultadas por este medio, que dieron una visión negativa del triunfo de Bolsonaro, en la mayoría de las otras familias libertarias se mostraron sumamente entusiasmados con la victoria del ultraderechista. "Esto nos beneficia absolutamente, y el que no lo ve así está buscando un problema donde no lo hay: vamos a estar mejor económicamente, comercialmente y geopolíticamente, no hay ni una sola razón que nos perjudique", comentó un diputado de buen vínculo con Brasil.

Otro dirigente libertario que suele participar de los eventos conservadores desde antes que Milei llegó a la Casa Rosada coincidió con este último análisis y le respondió a quienes consideran que una eventual presidencia de Bolsonaro dejaría opacado a Milei. "Es muy rebuscado pensar que Argentina quedaría desplazada del mapa político, porque a diferencia de Brasil, nosotros llevamos años de contactos, acuerdos y vínculos muy sólidos. Milei sin dudas es el favorito del trumpismo", sumó.

"Así como el Foro de San Pablo benefició en su momento a Cristina Fernández de Kirchner, cuando Flávio llegue a la Presidencia vamos a tener un bloque liberal mucho más amplio que va a ser beneficioso para todos los países de la región", sostuvo la misma voz de LLA.

#Brasil Bolsonaro venció a Lula en la primera vuelta y definirán la presidencia de Brasil en un balotaje



El análisis completo de @marcelofalak https://t.co/a1BCAfTXAu pic.twitter.com/6Wch6HEI6U — LETRA P (@Letra_P) October 5, 2026

Javier Milei siguió los resultados desde la Quinta de Olivos

La relación entre Milei y Bolsonaro viene desde hace varios años, sobre todo a partir de las segundas y terceras líneas de cada sector. Si bien el expresidente visitó nuestro país en diciembre de 2023, con el objetivo de asistir a los actos de asunción presidencial del líder libertario, hubo en los años posteriores distintos contactos entre dos de los hijos del brasileño, Flavio y Eduardo, con figuras destacadas del mileísmo como el diputado Santiago Santurio o el legislador Nahuel Sotelo.

Tanto el primer mandatario desde Olivos, como otros libertarios desde el Congreso, mantuvieron contactos con integrantes del bolsonarismo y distintos diplomáticos durante toda la noche de este domingo. De hecho, algunas fuentes consultadas por este tema no descartaron viajar a Brasil para asistir la segunda vuelta electoral, en la que hay varios entusiasmados con un nuevo batacazo en las urnas.

En tanto, si bien no está confirmado que el Presidente se suba a un avión para respaldar a Bolsonaro, en Balcarce 50 estiman que Milei "seguramente" tendrá algún gesto político con el candidato del Partido Liberal, con el que comparte una mirada en la región sobre la economía, la seguridad y la política exterior alineada a la Casa Blanca.

"Milei puso el cuerpo y se comprometió como nadie con los Bolsonaro. Hasta se peleó con Lula y retiraron al embajador. Después de todo esto el resultado es más que positivo", remarcó un funcionario de la mesa política que estuvo en contacto con el mandatario en las últimas horas.