El PRO de Tierra del Fuego apuesta al próximo paso de Macri y se anota en la constituyente de Melella

El PRO de Tierra del Fuego intenta volver a escena después de años de intervención partidaria, fugas hacia La Libertad Avanza y un progresivo desdibujamiento político desde la irrupción de Javier Milei . En sintonía con la reaparición nacional de Mauricio Macri , apuesta a reconstruirse y se anota para participar de la constituyente convocada por Gustavo Melella .

El encargado de conducir esa etapa será Gastón Roma , exconcejal de Río Grande y exdiputado de Cambiemos entre 2015 y 2019. Quedó al frente del partido tras la normalización institucional concretada a fines de 2025, acompañado por Betiana Fernández en la vicepresidencia y Walter D’Angelo como titular de la Asamblea Partidaria.

Detrás de la reorganización formal aparece una discusión política más profunda: cómo reposicionar al PRO después de haber quedado atrapado entre el avance libertario y la fragmentación opositora. Ahí aparece el proceso de reforma constitucional impulsado por Melella y la posibilidad de una instacia electoral que le permita al partido amarillo reposicionarse.

En el partido reconocen que buena parte de su electorado migró hacia Milei en los últimos años. Pero entienden también que el deterioro económico , la caída del consumo y la persistencia de problemas cotidianos empiezan a abrir una ventana para recuperar volumen político desde un discurso menos confrontativo y más orientado a la gestión.

Roma lo plantea como la necesidad de construir “una tercera vía” frente a la polarización. Pero el trasfondo es otro, porque el PRO busca recuperar identidad propia y despegarse de una administración nacional que, consideran, comenzó a mostrar límites políticos y sociales.

“Hay cosas valiosas que Milei llevó adelante, como instalar la importancia del superávit fiscal o desregular ciertos aspectos del Estado, pero empezamos a notar divergencias con las formas, las prioridades y la economía real de la gente”, sostiene Roma al ser consultado por Letra P.

WhatsApp Image 2026-05-16 at 17.53.58 El PRO de Tierra del Fuego intenta volver a escena después de siete años de intervención partidaria.

La lectura coincide con el movimiento que comenzó a impulsar Macri a nivel nacional. Aleatoriamente, el expresidente endurece el tono frente a Milei, cuestiona la falta de consensos políticos y vuelve a hablar de la necesidad de construir un proyecto propio para 2027. En Tierra del Fuego, el nuevo PRO busca pararse justamente en ese lugar uqe acompaña algunos ejes económicos del oficialismo nacional, pero marcar diferencias en la construcción política y en el vínculo con la sociedad.

“El PRO fue muy criticado por gradualista, pero cuando no dialogás y no consensuás, lo termina sufriendo la gente”, resume Roma.

La reforma constitucional de Gustavo Melella como oportunidad política

En es proceso, la posible reforma constitucional de Tierra del Fuego aparece como una oportunidad para que el PRO vuelva a posicionarse políticamente. A diferencia de otros sectores opositores, Roma se mostró favorable a discutir cambios en la Carta Magna provincial y defendió la necesidad de redefinir competencias entre municipios y provincia. “Hay mucha superposición de roles y eso hay que resolverlo”, sostiene haciéndose eco de uno de los puntos a debatir durante una eventual constituyente.

El PRO ya empezó a evaluar una eventual participación en la elección de convencionales si finalmente el proceso avanza. Según Roma, el partido trabaja en la construcción de una lista y en la definición de un mensaje político enfocado en empleo, gestión y modernización estatal.

gastonromadiputado Gastón Roma representó al macrismo en el Congreso entre 2015 y 2019.

La apuesta de fondo, sin embargo, excede la coyuntura fueguina. En el PRO entienden que el desgaste económico y social puede abrir una nueva etapa política en Argentina. Y quieren llegar a ese momento con estructura, candidatos y un discurso que les permita volver a disputar centralidad.

Del partido intervenido al próximo paso

La normalización partidaria también tiene una lectura nacional. Según explicó Roma, el relanzamiento de los distritos intervenidos forma parte de la estrategia impulsada por Macri para recuperar estructura territorial y preparar el próximo paso del PRO.

El partido venía atravesando años de crisis internas desde la disputa entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, un conflicto que derivó en intervenciones en distintos distritos, incluido Tierra del Fuego.

Ahora, con Macri nuevamente en el centro de la escena, el PRO intenta reconstruir músculo político y territorial. La conducción fueguina ya confirmó que trabaja en una agenda técnica vinculada a salud, educación, seguridad, empleo, producción y modernización del Estado. También proyecta la visita del expresidente y otros referentes nacionales durante el segundo semestre.

Puertas adentro, el concepto que empieza a circular es el del “segundo tiempo”, una reedición corregida del experimento macrista, con mayor construcción política y menos improvisación. Roma incluso reivindica esa idea al comparar la experiencia de Macri con la de Milei. “Mauricio retrocedía cuando no encontraba consensos. Hoy vemos la otra cara de esa moneda”, afirma.

La convivencia incómoda con los libertarios

Uno de los principales desafíos del PRO fueguino es cómo reconstruirse sin romper del todo con los sectores que migraron hacia La Libertad Avanza. El caso más visible es el de Belén Monte de Oca, ex concejal PRO, electa senadora por la lista de La Libertad Avanza, que el partido amarillo respaldó en los comicios de 2025.

Belén Montes de Oca Tierra del Fuego Belén Montes de Oca.

Si bien actualmente se muestra más cercana al armado libertario, Monte de Oca todavía está afiliada al PRO. El dirigente evitó confrontarla y hasta destacó coincidencias políticas con ella. “Cuando hablás de Tierra del Fuego tenemos muchas más coincidencias que diferencias”, dijo.

La frase revela una estrategia más amplia donde el PRO no quiere dinamitar puentes con dirigentes y votantes que hoy acompañan a Milei, pero sí busca volver a ofrecer una identidad propia para quienes empiezan a mostrar desencanto con el oficialismo nacional.