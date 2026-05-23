En el PRO y La Libertad Avanza creen que Macri no será candidato

Sus visitas en distintos puntos del país, sus criticas hacia la gestión libertaria y, sobre todo, los amagues de Mauricio Macri con presentarse a elecciones son observados tanto por La Libertad Avanza como por el PRO , el partido que fundó y lidera el expresidente, como una estrategia para condicionar un nuevo acuerdo con Javier Milei e intentar retener el control político de la Ciudad de Buenos Aires.

Varios propios y muchos ajenos coinciden en que el titular del PRO no será candidato en 2027. Eso a pesar del uso del uso del eslogan amarillo "próximo paso" o del tenue operativo clamor que lanzó el diputado Fernando de Andres hace unos días: "Lo mejor para la Argentina sería que Macri fuese el próximo presidente".

"Macri y los pocos que están con él están levantando su candidatura para condicionar a LLA y presionar un acuerdo en la Ciudad. Tiene que amenazar con que va a correr por afuera y dañar al Presidente, porque ya sabe que Karina (Milei) no quiere nada", comentó a Letra P un hombre con acceso a la Casa Rosada .

Paradójicamente, la misma lectura es compartida por varios dirigentes de primera línea del partido amarillo. En ambos partidos aseguran que las encuestas que le llegan de a montones muestran al exjefe de Estado con una imagen negativa en constante crecimiento y una intención de voto nacional no mayor al cinco por ciento.

De todos modos, si el pronóstico electoral compartido falla, es decir si Macri decide de todos modos poner su nombre en la boleta presidencial, con mucho o poco caudal electoral sería suficiente como para poder arruinar los planes reeleccionistas de Milei. La división de votos en la derecha nacional podría, incluso, arriesgar la propia supervivencia de los mandatarios amarillos y no sólo en el territorio porteño con Jorge Macri , sino también Chubut con Ignacio Torres y Entre Ríos con Rogelio Frigerio .

macri_soledad_martinez Mauricio Macri.

El amague electoral de Mauricio Macri

De todos modos, quienes conocen al ingeniero aseguran que está muy entusiasmado no con la posibilidad de ser candidato a presidente, sino con la reivindicación de sus cuatro años de Gobierno que percibe entre los empresarios y amigos del poder que le habían mostrado la espalda después del 2019.

"Mauricio es millonario, tiene influencia en la política y hace lo que le gusta. Un día puede sacarse una foto con Lionel Messi en París, otro reunirse con el emir de Qatar o viajar por el mundo jugando al bridge. No quiere ser candidato", sostuvo con cierto lamento ante Letra P una fuente 100% amarilla.

Una lectura mucho más pesimista recorre otros despachos del Congreso y de algunas gobernaciones. Al igual que en La Libertad Avanza, no son pocos en el PRO que consideran que Macri amaga con un lanzamiento para intentar retener la Ciudad de Buenos Aires, a través de la reelección de su primo Jorge. Tan ensimismado está el expresidente en esa empresa que decidió dejar atrás las críticas hacia la gestión porteña.

El triángulo de hierro amarillo y la provincia de Buenos Aires

Aún así, el exmandatario mantiene algunos fieles como el diputado De Andreis, el legislador Darío Nieto y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, a quienes sí les gustaría que Macri intente volver al sillón de Rivadavia. De hecho, bajo la idea de reconstruir un partido más ambicioso, que se aleje de los acuerdos con los libertarios, la jefa comunal viene promoviendo la necesidad que el PRO tenga un candidato a gobernador propio.

En este sector del macrismo explícito no ven al ministro de Interior Diego Santilli como uno de los propios. Es más, consideran que tarde o temprano sucederá una de dos cosas: o el funcionario se afiliará a La Libertad Avanza, como lo viene presionando el menemismo, tal como ya sucedió con otros dirigentes de peso como Patricia Bullrich, o descartarán su nombre a último momento en favor de Sebastián Pareja, un diputado mucho más alineado al karinismo.

Por esa razón, es que con Macri candidato o en el llano, parte del PRO bonaerense se apura en conseguir a alguien propio que le dispute en 2027 al peronismo la provincia de Buenos Aires, hoy gobernada por Axel Kicillof. Hay quienes marcan que por esa razón el diputado Martín Yeza y el legislador Pablo Petrecca salieron a caminar el territorio bonaerense y recorrer sets de televisión.