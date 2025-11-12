CUMBRE AMARILLA

Mauricio Macri reafirmó la autonomía PRO: sin interbloque y con candidato propio en 2027

El expresidente arengó a su tropa en el Consejo Nacional del partido. Llamó a no resignar la identidad y construir "una variante". Santilli, ausente.

Soledad Martínez, Mauricio Macri y Jorge Macri.

Mauricio Macri reapareció en la reunión del Consejo Nacional del PRO, en el que manifestó un apoyo al Gobierno de Javier Milei sin resignar la identidad partidaria. El expresidente planteó “volver a convocar de abajo hacia arriba” para construir “una variante con ideas liberales”, un llamado que, afirmó, debe ser alejado de "los personalismos".

El encuentro, que tuvo lugar en la sede porteña del partido en la calle Balcarce de CABA, tuvo presencias de la cúpula nacional del PRO, como la de Cristian Ritondo, Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Soledad Martínez y Guillermo Montenegro, junto a representantes de las provincias, que se reencontraron luego de tres meses. Si bien no hubo ejes definidos para la reunión, varios dirigentes tomaron la palabra antes que Macri y después del encuentro.

Mesa PRO

El PRO como “una nueva alternativa”

La vicepresidenta del partido e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, señaló que el PRO tiene “el desafío de volver a ser una alternativa” porque “la identidad del PRO está”. Todo se da tras la alianza electoral que el partido conformó con La Libertad Avanza en Buenos Aires y CABA, que le dio triunfos importantísimos al Gobierno. En ese marco, el exministro de Transporte durante la gestión de Macri, Guillermo Dietrich, señaló: “Desde el inicio, el propósito del PRO nunca estuvo en duda. Nunca nos preguntábamos qué éramos”.

No obstante, la diputada Silvia Lospennato reconoció que “el PRO tiene que volver a innovar y animarse a decir cosas disruptivas”. Todo se da después de la tensión generada entre Macri y Milei, luego de que el expresidente manifestara que no pudo ponerse de acuerdo con el libertario y que estaba disconforme con la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete. El ingeniero había propuesto al presidente de YPF, Guillermo Marín, algo que no cayó bien en la administración central.

Macri también advirtió que el partido tendrá un candidato a presidente propio en 2027, algo que incomodó a parte de la dirigencia amarilla que mantiene excelente relación con el elenco mileísta. De hecho, el diputado Martín Yeza pidió, días después, enfocarse en 2031 para ver “si el PRO quiere hacer algo serio”, tras la salida del partido de los dos últimos candidatos a presidente: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bulllrich.

Lospennato
La diputada del PRO Silvia Lospennato.

La diputada del PRO Silvia Lospennato.

La ausencia de Diego Santilli

En el encuentro, que comenzó cerca de las 10 de este miércoles, hubo funcionarios y dirigentes nacionales, aunque no estuvo Diego Santilli, flamante ministro del Interior. En la previa, Ritondo explicó que el Colorado “sigue siendo de PRO”, pero que ahora “tiene bastantes problemas y debe dedicarle el tiempo a eso”.

Sí estuvieron el Secretario General Facundo Pérez Carletti, la plana legislativa compuesta por Fernando de Andreis, Antonela Giampieri, Florencia de Sensi, Martín Maquieyra, José Núñez, María Sotolano, Alfredo de Angeli, Martín Goerling y Victoria Huala, entre otros. Además de la tropa del interior: Juan Martín (Río Negro), Humberto Schiavoni (Misiones), Gabriel Pradines (Mendoza), Julio Sahad (La Rioja), Adela Arming y Soher el Sukaria (Córdoba).

