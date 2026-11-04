La ciudad de Neuquén aumenta a 20 el número de concejales y deja servida la convocatoria a las elecciones 2027

El Concejo Deliberante de Neuquén convalidará el salto de 18 a 20 bancas propuesto por Mariano Gaido y aprobará una modificación de la Carta Orgánica que congela el número de concejales. La reforma política cobra especial importancia porque allana el camino para el lanzamiento del calendario electoral 2027.

El proyecto que contiene ambos temas obtuvo despacho de comisión esta semana y será sometido a votación en la sesión del jueves 5 de noviembre, a partir de las 11. Para que sea sancionada la ordenanza se necesita una mayoría agravada (dos tercios de los votos), ya que se trata de una enmienda que altera la composición del concejo.

El apuro para que la reforma salga cuanto antes se debe a que la capital votará en simultáneo para renovar sus autoridades con la provincia. Si los comicios se adelantan al 14 de febrero , como preve la oposición, la convocatoria del gobernador Rolando Figueroa debería concretarse en los próximos días. El objetivo es que el llamado a la par que haga el Ejecutivo municipal contenga el número actualizado de concejales de la ciudad, que asumirán en el período 2027-2031.

En Neuquén capital el número de representantes en el Concejo Deliberante está atado al crecimiento poblacional. La fuente para ampliar la cantidad de bancas es el censo nacional. Los resultados definitivos del último operativo fueron publicados por el Indec el 12 de julio de 2024 y establecieron que la ciudad tiene 288.896 habitantes.

De acuerdo el artículo 53 deberían sumarse dos concejales. Pero la ordenanza no sólo estira la representación, sino que clausura el aumento de bancas y lo congela en 20. Este candado definitivo que se coloca en el Concejo Deliberante busca evitar que el boom demográfico de la provincia por Vaca Muerta infle demasiado el número del cuerpo.

Para que entre en vigencia, la ciudadanía deberá convalidar la enmienda en las urnas mediante un referéndum popular (Sí o No) que se realizará en forma coincidente con la elección 2027.

Previsibilidad y ahorro

La presidenta de la comisión de Legislación General del Concejo, María Victoria Fernández (MPN), dijo a Letra P que el proyecto “retoma la idea que había sido planteada en el 2021” en la última reforma a la Carta Orgánica, que entre otros puntos suprimió la renovación del Concejo Deliberante por mitades cada dos años.

Insistió en que el piso legal para obtener representación exige cosechar el 3% de los votos válidos. “Lo que va a pasar en la práctica es que las fuerzas que ya ingresaron, las mayoritarias, van a tener más concejales, pero no va a haber más voces”, agregó Fernández. Hoy conviven 18 ediles repartidos en 12 bloques, lo que expone un alto nivel de fragmentación.

La concejal del MPN respalda el proyecto de ordenanza.

“Entiendo que realmente es un concejo que requiere ser eficiente para funcionar y un número fijo garantiza el funcionamiento. Da previsibilidad en un contexto de una ciudad que está teniendo un dinamismo de crecimiento tremendo, con proyecciones de un aumento demográfico muy grande, y sin alterar ninguno de los principios que están garantizados en la Constitución”, opinó Fernández.

Gaido anunció esta reforma la misma semana en que se desarrollaba en la ciudad la expo de Argentina Oil & Gas en el espacio Duam. Lo justificó en que impactará en “bajarle los costos a la política”, lo que le valió las críticas de La Libertad Avanza.

El poroteo en el recinto

Fernández sostuvo que lograrán llegar a los 12 votos positivos que necesitan para avanzar con la ordenanza. Hay que partir de la base de que el proyecto cuenta con el aval del MPN, que es el bloque mayoritario con cinco concejales, y de los tres representantes de Fuerza Libertaria, que son aliados de Gaido no sólo en el recinto. El sello de Carlos Eguía podría acompañar a Primero Neuquén, el partido del intendente, con una lista colectora en 2027.

La iniciativa también recibirá el apoyo de Romina Miranda, concejal de Confluencia Neuquina, que estuvo presente en la conferencia de prensa del jefe comunal en la que reveló su intención de fijar un techo a las bancas.

El oficialismo anota un eventual respaldo de Denisse Stillger (Arriba Neuquén), que no rechaza la reforma pero propone que la enmienda alcance la eliminación de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, como gesto de austeridad, una alternativa que genera bajísima adhesión.

Quienes definitivamente se manifestarán en contra serán los dos ediles de la izquierda. Julieta Katcoff del bloque PTS-FIT Unidad planteó que no es una medida que busque “ahorrar plata” sino que transformará al Concejo Deliberante “en una escribanía con mayoría automática para el Ejecutivo y limitando la representación de las minorías". “No alcanza con un referéndum, ya que la población supuestamente tendría que votar sí o no sobre lo que ya el oficialismo decidió", aseguró.