Rolando Figueroa no descarta adelantar la paritaria docente en Neuquén y ATEN perfila sus exigencias

El gobierno de Neuquén y el sindicato docente ATEN discutirán la pauta salarial 2027 antes de diciembre. Si bien el acuerdo vigente vence en enero, Rolando Figueroa anticipó que “seguramente se van a sentar antes” y agregó que “hay buen diálogo con el gremio”.

Existe un motivo fundamental para acelerar la convocatoria y es que el mandatario quiere evitar el conflicto político que implicaría iniciar con paro docente el inicio del ciclo lectivo. Más aun tratándose de un año electoral y con la posibilidad cierta de que los comicios provinciales se realicen en el primer semestre.

En lo que va de la gestión, Figueroa no ha atravesado largas huelgas, como si lo tuvieron que hacer sus antecesores inmediatos. La única disputa que mantuvo con el sindicato fue por la Ley de presentismo . Si bien se trató de una iniciativa del MPN en la Legislatura, el oficialismo la acompañó y, una vez sancionada, la defendió.

El vínculo se recompuso nuevamente cuando ATEN impulsó una norma que sanciona a quienes ejerzan actos de violencia contra docentes en las escuelas, a partir del caso de una madre que amenazó y agredió físicamente a dos directivas en Neuquén capital. La ley se aprobó con el apoyo de Figueroa. “La verdad que estoy muy contento de los docentes de toda la provincia. Hemos mejorado muchísimo el nivel de presentismo en las aulas”, dijo el gobernador consultado sobre el tema.

El mandatario provincial también destacó la inversión en infraestructura y aseguró que las docentes han tenido que dar clases “en cubos de lata”, por los tráilers que suplen la falta de edificios escolares en la provincia. Terminar con esa situación que se repite a lo largo de toda la provincias es uno de los principales desafíos que se propone la gestión neuquina .

El gremio se prepara para negociar con Rolando Figueroa

La secretaria general de ATEN, Fany Mansilla, afirmó que aguardan ser convocados por el gobierno. Según trascendió la paritaria podría abrirse en octubre, que es el mes en el que comienza a debatirse el presupuesto provincial en la Legislatura. Figueroa suele reservar en la proyección las partidas para aumentos salariales y garantizar la paz social en la provincia más pujante de la Patagonia.

Fany Mansilla, secretaria general de ATEN.

El acuerdo actual contempla actualizaciones trimestrales por inflación, que se hacen a partir de un ponderado entre el índice de Neuquén y el del INDEC. Mansilla precisó que en lo que va del año la suba acumulada llega casi a un 30%. El sistema educativo provincial tiene entre 26.000 y 28.000 docentes. Además, el gobierno acordó pagar dos bonos extraordinarios no remunerativos de $350.000 el primero y $410.000 el segundo, que ya fueron cancelados.

El sindicato tiene intenciones de que continúen los incrementos atados a la inflación. “Lo que pasa es que creemos que hay que levantar el piso desde donde se calcula”, manifestó la referente de ATEN. Consideró que el IPC de Neuquén “no está reflejando lo que sucede en relación con el costo de vida”. Planteó que también llevarán a la mesa la propuesta de incluir el adicional por presentismo al básico, lo que entre otros aspectos impactaría en los haberes jubilatorios.

Los salarios docentes en Neuquén

El sueldo de bolsillo (neto) para un cargo docente inicial en la provincia se ubicó en $1.490.000 tras la actualización de julio en la región Confluencia, mientras que el escalafón con máxima antigüedad se elevó a $2.250.000. En las zonas rurales el monto se incrementa: $1.950.000 el inicial y $2.700.000 el de mayor trayectoria.

Neuquén lidera los rankings de salarios de trabajadores de la educación en el país. Mansilla mencionó que esto es cierto, pero se omite valorar lo que implica radicarse en la provincia especialmente en materia de alquileres. Señaló que hoy la mora también alcanza a la docencia, una de las ramas de la economía más feminizada, y muchas maestras están endeudadas.

Un estudio de la organización Mumalá expuso la vulnerabilidad económica de las mujeres en la capital provincial y ciudades aledañas. El informe, denominado Futuro en Pausa, hizo un relevamiento en Neuquén, Centenario y Plottier entre los meses de mayo y julio de 2026. El 54,7% de las 402 encuestadas declaró estar endeudada y el 55,1% debió recurrir a trabajos adicionales en los últimos seis meses para sumar ingresos.