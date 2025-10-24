El Picante Scott Bessent acusa a senadora demócrata de ser "una peronista estadounidense"

La senadora demócrata Elizabeth Warren, una Evita by Scott Bessent.
Scott Bessent, el virrey de Donald Trump en Argentina.
Compometido con su rol de virrey de Donald Trump en Argentina, Scott Bessent pide pista para unirse al club de Los Picantes de Toto Caputo y Pablo Quirno, que lo inspiran para escalar las duras batallas domésticas que libra contra la oposición demócrata.
While she remains mostly focused on singing "Don't Cry for Me Massachusetts” and voting against paying government workers, @SenWarren has somehow also found the recent bandwidth to threaten large banks on their lending policies.
En un tuit que publicó con esa imagen, el funcionario le recriminó a Warren una carta que les envió a gandes bancos privados para que se abstuvieran de prestarle dinero a la Argentina.
"Permanece mayormente enfocada en cantar No llores por mí Massachusetts y votar en contra de pagarles a los empleados del gobierno", escribió, en referencia a las consecuencias del shutdown de la administración, que recorta gastos en salarios del personal estatal.
Scott Bessent, un gorila suelto en Washington
Scott Bessent - Juan Domingo Perón
Warren "es una peronista estadounidense", la chicaneó el virrey y la emplazó: "Salga del balcón, deje de enfurecerse contra uno de nuestros grandes aliados latinoamericanos (por Argentina) y vote para reabrir el gobierno".
La decisión de vincular a Warren con Eva Duarte no es casual. Bessent "es un tipo liberal, pero muy sesgado con Argentina porque odia al peronismo", escribió Esteban Rafele en Letra P, citando una fuente que compartió la timba de Wall Street con el trader devenido funcionario público -cualquier parecido con Los Picantes no es ninguna casualidad-.
De hecho, no es la primera vez que Bessent acusa de "peronista" a Warren, quien presiona al secretario para que aclare si se está cubriendo del riesgo de devaluación del peso comprando "dólar futuro", una operación que sería una bomba para el Banco Central argentino.