Fuerza Patria: búnker unificado, expectativa internacional y foto ¿completa? con ganancias repartidas

Repite locación en La Plata y se prepara para festejar. Kicillof y Massa, confirmados. Se sumaría Máximo Kirchner. Lo que viene: la lupa sobre los números.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Fuerza Patria&nbsp;

Fuerza Patria 

De darse, podrían mostrar una foto de unidad completa y festejar un triunfo que el peronismo considera asegurado frente a La Libertad Avanza. Pero esta vez, las diferentes tribus quieren que la ganancia sea repartida. No obstante, diversas fuentes consultadas coinciden que el análisis fino llegará después, cuando se miren con lupa los números de la elección.

El búnker de Fuerza Patria: previa y festejo

El peronismo definió repetir búnker. La dirigencia de Fuerza Patria se reunirá después de las 18 horas, cuando termine la votación, en el hotel ubicado en calle 51 n°715 de La Plata. En los diferentes pisos se establecerá, por un lado, un lugar apto para el trabajo de los y las periodistas acreditados, y por otro, una zona donde se irán acercando distintas figuras que oficiarán como voceros hasta tanto se conozcan los resultados que según se prevé estarán alrededor de las 21 horas.

“En el búnker vamos a estar los tres espacios coordinando la estrategia unificada, el mensaje y los voceros que hablarán con los medios”, dijo a Letra P alguien que está en la organización de la campaña remarcando que todo será definido en conjunto. La expectativa es grande, incluso a nivel internacional. El número de medios extranjeros que pidieron acreditación aumentó considerablemente con respecto a septiembre. Hay medios acreditados de Estados Unidos, Inglaterra, Italia, España, Francia, e incluso Vietnam, entre otros.

Afuera, sobre calle 51, se volverá a montar un escenario al que subirá la dirigencia una vez que se conozcan los resultados. Habrá movilización, especialmente de los gremios de la región que tuvieron una representación importante en la lista, pero también de intendentes y otros sectores.

Axel Kicillof
El Círculo Rojo duda de Axel Kicillof

El Círculo Rojo duda de Axel Kicillof

El peronismo descarta que ganará la elección en Buenos Aires por lo que se preparan para que sea un festejo que, esperan en el kirchnerismo y el massismo, sea capitalizado por todos y no solo por Kicillof, como ocurrió en la elección bonaerense. Desde 2005 que el peronismo no ganaba una elección intermedia en la provincia. El 7 de septiembre se rompió esa dinámica.

La foto de unidad

A la hora de los discursos estarán sobre el escenario Kicillof, Massa y posiblemente Kirchner, quien no estuvo presente el 7 de septiembre porque decidió esperar los resultados con Cristina Fernández de Kirchner, ni tampoco en el cierre de campaña este jueves en San Martín. También Jorge Taiana y los candidatos y candidatas de la lista, intendentes, intendentas, legisladores y miembros del gabinete.

Hubo varias reuniones durante la semana, con representantes de los tres sectores mayoritarios del peronismo, para definir cómo será todo el día de la elección. La idea, empujada por el kirchnerismo y el massismo, es que en el festejo los tres espacios tengan protagonismo, por lo que se debatió desde los discursos hasta cómo estarán ubicados arriba del escenario.

No está confirmado si nuevamente estará la palabra de CFK como en la pasada elección. Se espera que sí, es la forma de decir presente de la expresidenta que fue quién armó la lista.

Kicillof y Massa cierre de campaña

El análisis de los resultados, en frío

Sin embargo, según lo que refirieron distintas fuentes a Letra P, una vez que pase el fragor del triunfo y los festejos, el peronismo pondrá la lupa sobre los resultados para hacer un análisis más fino. En la previa las tres tribus consideran que la diferencia será menor que la del 7-S y que estaría en un dígito.

Pero no todos analizan de la misma manera tal resultado posible. El kirchnerismo apunta a que Fuerza Patria debería sacar un resultado similar al de la elección bonaerense, y lograr el ingreso de 19 representantes en la Cámara de Diputados. El peronismo pone en juego 15 bancas y renovarlas era el primer objetivo que se había trazado previo a la paliza del 7-S.

Para los sectores alineados con Kicillof basta con un triunfo. Aunque aseguran que pretenden el triunfo más amplio posible sostienen que si no hubiera estado la elección desdoblada se iba a llegar en peores condiciones. “La elección de septiembre le dio un golpe mortal a La Libertad Avanza, ahí empezaron a caer y ya no pudieron recuperarse, antes había una sensación de que eran imbatibles”, dice un dirigente de cercano al gobernador a este medio.

No es lo mismo que opina el kirchnerismo que sigue cuestionando el desdoblamiento. Cerca de CFK consideran que no había que duplicar esfuerzos y que con dos elecciones se llamó la atención del electorado anti peronista que podría no haber ido a votar y que ahora lo hará para evitar un triunfo de Fuerza Patria, y que los intendentes no trabajaron la elección de la misma manera que si hubiera estado unificada. Sobre los resultados distrito por distrito también se pondrá la lupa.

