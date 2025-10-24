Gerardo Zamora terceriza su hegemonía de dos décadas en Santiago del Estero y va por una banca en el Senado

Santiago del Estero tendrá un domingo cargado. Además de tres bancas en Diputados y tres en el Senado , en la provincia se elegirán gobernador y vice, y se votará para definir media Legislatura, 163 comisionados municipales y las intendencias de Clodomira y Villa Atamisqui . Con todo, Gerardo Zamora empieza a definir su futuro, tras 20 años en el poder provincial.

La disputa por la gobernación tiene a tres protagonistas : Elías Miguel Suárez , el jefe de Gabinete de Zamora, por el Frente Cívico; Ítalo Cioccolani por La Libertad Avanza ; y Alejandro Parnás por Despierta Santiago , el frente opositor que reúne al radicalismo no zamorista, el PRO y aliados.

En una elección concurrente, la provincia irá a las urnas con dos sistemas de votación. La Boleta Única de Papel se usará para definir los cargos nacionales y la boleta partidaria tradicional se utilizará para elegir gobernador, representantes legislativos, autoridades municipales y comisionados.

El resultado tendrá impacto provincial y nacional. Javier Milei busca sumar presencia en uno de los distritos en los que La Libertad Avanza no ganó nunca, mientras que Zamora, sin poder competir por un tercer periodo consecutivo, afinó alianzas, decidió unificar los comicios provinciales con los nacionales y se anotó para el Senado. La votación definirá el peso santiagueño en el Congreso en las puertas de un año clave para el futuro del país.

En la Madre de Ciudades, la política se organiza alrededor del zamorismo. La alianza entre el radicalismo K del gobernador y el peronismo local, hoy bajo la conducción de José Emilio “Pichón” Neder , se mantiene firme.

El acuerdo histórico se repetirá el domingo y consiste en un acuerdo que se expresa electoralmente sólo en la fórmula para gobernador y vice. En las demás categorías, juegan con listas distintas. Incluyendo las que definen las bancas del Congreso, donde Neder enfrenta a Zamora para extender su estadía en el Senado.

La estrategia, repetida, le permitió al oficialismo quedarse con todas las bancas nacionales en los últimos años. En un caso único en la historia del país, Zamora digita el accionar de las siete bancas que representan a la provincia en la Cámara de Diputados y las tres del Senado.

El Frente Cívico puso al jefe de Gabinete para la gobernación, acompañado por el actual vice, Carlos Silva Neder, parte de la familia que conduce el PJ. Mientras, Zamora encabeza la lista para el Senado junto a Elia Moreno. Para la cámara baja, los nombres para suceder a María Luis Montoto, Bernardo Herrea y Nilda Moyano son los de Jorge Mikdise, Cecilia López Pascualli y Astor Padula.

En la estrategia de la dispersión controlada que aplica la conducción provincial, hay una lista de Fuerza Patria que encabeza Neder para el Senado y tiene como primer candidato de diputado a Marcelo Barbur. y un entramado territorial que llega a cada rincón rural.

La Libertad Avanza, a la caza del descontento

Por primera vez, La Libertad Avanza competirá este domingo en todos los niveles provinciales. Apuesta a romper el monopolio zamorista con Ítalo Cioccolani, titular de la ANSES en la provincia, como candidato a gobernador, y Tomás Figueroa, hombre cercano a Martín Menem, como primer candidato a senador. Laura Godoy y Matías Faila encabezan la lista para la cámara baja.

En el armado libertario confían en “dar el batacazo” apoyados en el voto joven y en el “hartazgo con el caudillismo”. “Todo lo que logremos será ganancia”, repiten, preparándose para sumar desde cero. En 2023, por una maniobra judicial que se generó en la propia interna del armado libertario, La Libertad Avanza participó de las PASO, pero no pudo ser de la partida en las generales y Zamora volvió a llevarse todo.

El desafío central será mostrar “músculo territorial” en una provincia donde Milei no logró imponerse en ninguna de las instancias de los comicios que lo convirtieron en Presidente. La semana pasada Milei viajó a la provincia buscando revertir esa situación y alimentó la expectativa de una tropa que se concentra en sumar manos para acompañar la segunda parte de la gestión nacional, a sabiendas de que el escenario provincial es casi imposible de revertir.

Radicales antizamoristas y el PRO, la otra oposición

A la derecha del radicalismo histórico, más cerca del PRO que de la UCR que se autopercibe alfonsinista, Despierta Santiago postula para la gobernación al diputado provincial Alejandro Parnás, acompañado por Emilio Rached. Parnás apuesta a capitalizar el desgaste oficialista y el voto urbano de capital y La Banda. La coalición incluye al Movimiento Viable, liderado por Héctor “Chabay” Ruiz, exintendente de La Banda condenado en una causa por abuso sexual.

La contienda del domingo será una prueba de fuerza para todos. En el búnker libertario sólo mirarán cuántos legisladores propios logra Milei en un territorio adverso, mientras que Despierta Santiago analizará los resultados casi como una primera prueba opositora para proyectar las batallas por venir a partir de diciembre en la primera gestión del Frente Cívico sin Zamora ni Claudia Ledesma Abdala, su esposa, la gran ausente de las listas del oficialismo santiagueño en este turno.

Mientras tanto, Zamora sube la apuesta y la exposición. Seguirá comandando los destinos de la provincia, pero comenzará a jugar fuerte en el Congreso encolumnado en una oposición que, fiel a su estilo, intentará conducir para, de esa manera, proyectarse a nivel nacional mirando, por qué no, a 2027.