Qué se pone en juego en Buenos Aires este domingo

La elección en la provincia de Buenos Aires definirá este domingo mucho más de 35 bancas para la Cámara de Diputados del Congreso. Con el 37% del padrón electoral nacional, el distrito será decisivo para el conteo de votos a nivel país y dirimirá peleas internas al interior de varios espacios.

El presidente Javier Milei y La Libertad Avanza intentan una remontada con el PRO-libertario Diego Santilli a la cabeza. De cuánto logre descontar de los casi 14 puntos que convirtieron en paliza para la Casa Rosada el triunfo de Axel Kicillof en septiembre dependerá el éxito o el fracaso de su empresa.

También es clave para el peronismo , que, aunque de antemano se sabe ganador, necesita que la diferencia en su favor siga siendo amplia. El gobernador, Cristina Fernández de Kirchner y los intendentes ponen en juego parte de su capital político: los números serán mirados con lupa y en clave interna de cara a las discusiones que se vendrán después de la elección, para la cual Jorge Taiana fue elegido para encabezar la lista de Fuerza Patria .

Ya en otra liga, Provincias Unidas , el espacio impulsado por un grupo de gobernadores del interior, y el Frente de Izquierda se pelean por alcanzar el piso y conseguir-mantener representación parlamentaria para, desde esas bancas, seguir siendo parte de la discusión política.

Fuerza Patria se sabe ganadora. Sólo una catástrofe electoral -que nadie contempla- podría modificar ese escenario, más aún después del antecedente del 7 de septiembre, cuando el peronismo le sacó 14 puntos de ventaja a La Libertad Avanza. La cuestión ya no es si gana, sino por cuánto gana y quién capitaliza ese resultado, algo que abrirá nuevos debates internos después del 26.

Axel Kicillof San Vicente

Kicillof necesita ganar bien, aunque no necesariamente con el mismo margen de septiembre. Si logra un triunfo holgado y el ingreso de quince diputados -la cantidad que el peronismo pone en juego de las 35 que se eligen- podrá validar la estrategia de desdoblamiento y una campaña que encabezó contra la postura de CFK.

Un triunfo lo fortalecerá para los debates pendientes dentro del peronismo bonaerense, reafirmará su liderazgo en la provincia y lo proyectará de cara a 2027, montado en una victoria que no se da desde hace veinte años.

El kirchnerismo también necesita un triunfo. La expresidenta fue quien definió la lista que compite este domingo y decidió excluir a representantes de los intendentes. Además, es en el Congreso donde CFK proyecta dar las principales batallas contra Milei pensando en las presidenciales. Esa será la plataforma central de su tropa.

Los intendentes también se juegan algo, aunque sin riesgo concreto: ya no peligra el control de sus Concejos Deliberantes ni tienen figuras en la lista. Sin embargo, el kirchnerismo mirará con lupa los resultados en sus municipios para detectar si hubo zonas donde se jugó a media máquina.

La Libertad Avanza y el operativo remontada

La Libertad Avanza apunta a recortar la diferencia con Fuerza Patria, segura de que no puede revertir el resultado de septiembre. La apuesta libertaria es acortar la brecha lo suficiente como para sostener el relato de una remontada nacional y evitar que Buenos Aires empañe el intento oficialista de mostrar un triunfo nacional. El relato que prepara el oficialismo nacional se erige sobre un dato: LLA es la única marca que está en los 24 distritos del país. De todos modos, como explicó Letra P en una editorial, para saber realmente quién ganó en el conteo general de votos a nivel nacional a Fuerza Patria deberá sumársele lo obtenido por otras expresiones peronistas.

Santilli en Quilmes portada santilli

La campaña libertaria estuvo plagada de tropiezo. El narcoescándalo por el que cayó José Luis Espert -acusado de recibir 200 mil dólares de Fred Machado- obligó a LLA a reorganizar la estrategia con Santilli a la cabeza, aunque en la papeleta este domingo siga figurando Espert.

El operativo remontada que puso en marcha la Casa Rosada quedó en manos del PRO. El Colorado tomó el timón y activó la estructura territorial amarilla que el libertarismo no tenía. “Un poco colorado, un poco pelado”, como se define él mismo, es hoy el punto de unidad entre las tribus de LLA y la revitalización de un ¿macrismo? que parecía extinguido tras el tercer puesto que obtuvo en 2023.

El optimismo libertario para la remontada se apoya en factores técnicos: los extranjeros no votan este domingo (en septiembre fueron 255 mil sufragios, de los cuales 60 % fue para el peronismo), el electorado mayor de sesenta años -que suele acompañar a LLA y a Juntos por el Cambio- no se movilizó para las provinciales, y los intendentes que jugaron fuerte en septiembre ahora están en otra sintonía. La Boleta Única Papel también suma: candidaturas como las de Santiago Cúneo, Alberto Samid o Fernando Gray fragmentan el voto peronista sin alterar el resultado general, especulan en el campamento violeta.

Provincias Unidas y Frente de Izquierda, la pelea por el piso

Provincias Unidas y el Frente de Izquierda disputan el tercer puesto en una elección polarizada, donde el 80 % del electorado se inclinaría por las dos principales fuerzas y el resto se fragmenta. El piso electoral del 3 % se vuelve decisivo: equivale a 400.840 votos, pero con baja participación puede representar más del 5 % de los votos válidos. Ambas fuerzas caminan sobre el límite y cada punto será clave: el resultado podría definirse en el escrutinio definitivo, como ocurrió con Florencio Randazzo en 2021, cuando ingresó al Congreso por un margen mínimo..

Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer, candidatos de Provincias Unidas en Buenos Aires

Provincias Unidas necesita mejorar la performance de 2021 para retener la banca. Randazzo, Margarita Stolbizer y Emilio Monzó recorrieron el interior bonaerense con mensaje de gestión, lejos del conurbano donde la pelea está definida entre el peronismo y el mileísmo.

La estrategia apuntó a construir sobre los 424.671 votos que obtuvo Somos Buenos Aires en septiembre, cuando quedó tercero con el 5,25 por ciento. El desafío fue romper la polarización y captar al electorado de Somos y Hechos, el mismo que Santilli salió a buscar con acercamientos a los intendentes Pablo Petrecca (Junín) y Santiago Passaglia (San Nicolás). Dentro del espacio admiten que trabajaron con dificultad para instalar la marca en territorio bonaerense.

El Frente de Izquierda busca renovar las dos bancas que se les vencen en diciembre, las de Juan Carlos Giordano y Vilma Ripoll. Nicolás Del Caño encabezó una lista que llegó con un buen resultado de septiembre: 4,37 por ciento a nivel provincial y tercera fuerza en varias secciones electorales.

La estrategia fue capitalizar ese envión y posicionarse como la “verdadera oposición” a Milei. La competencia con Provincias Unidas es directa y el margen entre ambas fuerzas es mínimo. Para las dos, el domingo se define si conservan relevancia legislativa o quedan afuera del Congreso por no alcanzar el piso.