El peronismo de Chubut arma un congreso en Esquel y enciende luces de alerta por la ola violeta

Entre la oposición a Javier Milei y el tipo de relación con el gobernador Ignacio Torres , el peronismo de Chubut comienza a ordenarse de cara a 2027. Más allá de los nombres, la interna debate conducción, estrategias y acuerdos posibles, en un escenario cruzado por reproches mutuos y el temor por el crecimiento de La Libertad Avanza (LLA).

La convocatoria al congreso partidario del 28 de marzo en Esquel aparece como el primer paso formal de ese proceso. Detrás se mueven tensiones acumuladas, desconfianzas cruzadas y una disputa territorial que todavía no encuentra síntesis.

Más allá de sus diferencias, los distintos campamentos del justicialismo chubutense comparten un diagnóstico hacia arriba: La Libertad Avanza aparece como el adversario principal. El resultado electoral de 2025 dejó una marca y todos ven que la tendencia puede repetirse en la carrera por la gobernación en 2027.

En la apreciación sobre el crecimiento del voto libertario y el rechazo a las políticas del gobierno nacional termina la única gran coincidencia. Luego viene la grieta más incómoda y que no define la relación a construir con el gobernador.

“Si Torres se cae mucho, nos pasan por arriba los violetas, necesitamos que no baje de un 25%. Estamos en una situación muy dilemática porque no sabemos qué hacer con un gobierno que nos parece malo”, resumió en diálogo con Letra P un dirigente que se para entre la intransigencia y el aperturismo de los distintos sectores compañeros.

Maira Frías dio el batacazo en las legislativas de 2025. El peronismo advierte sobre el crecimiento de LLA en la provincia

Entre oposición nítida y necesidad de ampliar

El clima interno combina la necesidad de ampliar con dosis de desconfianza. “El gobernador se cae a pedazos y se mete en la estructura para romperla”, le dijo a este medio el presidente del PJ provincial, Gustavo Fita, para quién Torres no solo “no está cercano al peronismo”, sino que “sigue siendo el hombre de Macri que va y viene con esa alianza entre el PRO y Milei”.

Fita acusa al intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, y al dirigente sindical Alfredo Béliz por haber sido "serviles" a Torres y recordó que los dirigentes no participaron de las últimas elecciones internas. “Lo único que logramos es que el peronismo no gane”, lamenta.

Juan Pablo Luque y Dante Bowen Juan Pablo Luque cerró su campaña en 2025 junto a su rival en la interna, Dante Bowen. La disputa vuelve de cara a 2027.

Por lo bajo, dirigentes de otros espacios hablan de acercamientos subterráneos entre el senador Carlos Linares, hombre fuerte del partido, y el gobernador de la provincia de la Patagonia. “A Nacho no le alcanza para jugar solo”, explicó un disidente.

El frente amplio de Béliz

Del otro lado de la grieta, Béliz cuestiona que la metodología de la conducción partidaria consista en “cerrar cada vez más” al PJ, mientras existe “un interés de que haya una apertura más grande”.

El dirigente mercantil trabaja en un frente en el que el justicialismo converja con otras fuerzas, de cara a un escenario polarizado en 2027, con los libertarios de un lado y los demás del otro. En ese marco, no rechaza acuerdos que agranden la unidad, incluso con el oficialismo.

“Estamos buscando las coincidencias” en el marco de una discusión mayor, en la que la gente “va a tener que elegir entre dos modelos nacionales”, avizoró en conversación con este medio.

La rosca territorial

La disputa por la estrategia se mezcla con la geografía política. Comodoro Rivadavia sigue siendo el núcleo duro del peronismo y busca ordenar el proceso. Allí se referencia buena parte del armado que encabeza Juan Pablo Luque quien, sin lanzarse, actúa como candidato natural.

El diputado evita la carrera anticipada y plantea la necesidad de construir algo más amplio que el PJ. El desafío es “tener un proyecto que seduzca realmente al electorado”, advirtió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElComodorense/status/2033349804818841943&partner=&hide_thread=false #Chubut | Luque describió el desafío del Peronismo para el 2027 con el objetivo de ganar la provincia. Aseguró que todavía falta mucho debate interno para definirlo. pic.twitter.com/MA65oGncQL — El Comodorense (@ElComodorense) March 16, 2026

Esa postura contrasta con movimientos más explícitos, como el lanzamiento del intendente de Dolavon, Dante Bowen. Su precandidatura es leída más como un posicionamiento que como una construcción consolidada, pero igual generó ruido. “Hay ansiedad por instalarse”, dicen cerca de Luque.

El congreso del PJ

El congreso del PJ en Esquel aparece en los papeles como un espacio de debate y reorganización. La conducción habla de “abrir el debate interno” y fortalecer la discusión. “No estamos discutiendo nombres, sino para qué queremos gobernar”, plantea Fita.

En la disidencia, hay quienes relativizan su peso real y postulan que será un paso administrativo “para que después nadie impugne nada”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LinaresCarlosCR/status/2029603422652002335&partner=&hide_thread=false Hoy estuvimos reunidos con el intendente de Puerto Madryn, @Gus_Sastre.



Compartimos la preocupación por la apertura indiscriminada del aluminio chino y la pelea que mantiene el Gobierno Nacional con Aluar, que puede afectar los puestos de trabajo de miles de madrynenses.… pic.twitter.com/1hSzJqxb8X — Carlos Linares (@LinaresCarlosCR) March 5, 2026

Sin embargo, otros advierten que en el orden del día pueden colarse la discusión sobre la minería, un eje que construiría puentes con el gobierno provincial, y la discusión en torno a la situación de Aluar, un punto que golpea en Puerto Madryn y sirve de unión entre el compañeraje.

Un partido en transición

El peronismo chubutense atraviesa una transición, de nombres y de lógica política. La discusión ya no sólo pasa por quién encabeza, sino por qué tipo de oposición o alternativa quiere ser.

El congreso será un primer paso. Luego seguirá el rumbo nacional, el calendario electoral y la capacidad de sintetizar intereses que hoy aparece disperso. En ese equilibrio inestable, el peronismo sabe contra quién compite, pero no termina de definir con quién ni cómo.