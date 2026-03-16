Guillermo Michel busca encolumnar al PJ de Entre Ríos en el peronismo de centro que quiere jugar en 2027

Guillermo Michel movió sus fichas para encolumnar al PJ de Entre Ríos detrás del armado que promueve el peronismo de las provincias. Con base en el Congreso , buscan dar la pelea en 2027 mostrando una alternativa a la candidatura de Axel Kicillof . Junto al diputado, se suman otros referentes provinciales como Miguel Ángel Pichetto y el santafesino Marcelo Lewandowski .

En ese armado se inscribe también el bonaerense Nicolás Massot , con quien Michel y Marianela Marclay firmaron proyectos de ley. El espacio pretende incorporar a referentes de todas las provincias que pretendan mostrar una oferta electoral de peronismo de centro y federal, distanciado del kirchnerismo.

Desde que desembarcó en el Congreso, Michel se mostró siempre cerca de Pichetto, de quien fue asesor y con quien tiene una relación histórica. El armado que impulsa el rionegrino tuvo su primera foto territorial hace algunos días. Pichetto y Lewandowski junto a Victoria Tolosa Paz y el bonaerense Diego Nanni recorrieron la planta industrial de Sidersa , en San Nicolás. Los legisladores llegaron hasta allí invitados por la empresa, pero previamente habían recorrido juntos Expoagro .

“Todos los que estaban en esa foto piensan en un armado nacional que escape a la interna de Buenos Aires”, apuntó alguien que estuvo en la actividad.

Michel está convencido de que el peronismo bonaerense sigue enfrascado en sus disputas internas y trabaja para montar una propuesta electoral que esté basada “en las realidades locales”. Por eso, asegura que su agenda parlamentaria atiende “los problemas de la gente”. Este año instaló el tema del sobreendeudamiento de las familias y el impacto del aumento de los gastos fijos muy por encima de la inflación.

michel pichetto tolosa paz

Con ese esquema, subió al PJ de Entre Ríos a la propuesta del peronismo de centro, que se mira en sus proyecciones en el espejo del frente nacional que construyó Lula da Silva en Brasil. El punto es claro, insisten: armar una propuesta que trascienda las barreras del propio peronismo y cuyas candidaturas representen esa amplitud.

Como Lewandowski, Michel coincide en que la propuesta debe ser federal, con impronta productiva y de defensa de la industria nacional.

Cerca de Entre Ríos, lejos del ambacentrismo

En el equipo del entrerriano insisten en que el objetivo es “interpelar a compañeros del interior con temas que son del interior, no importados de ningún otro lado”. Durante la campaña legislativa del año pasado, este fue un mantra que Michel repitió cada vez que pudo.

El diputado asegura que este armado es transversal y que en su figura está representado el PJ de Entre Ríos. Habrá que ver cómo se reorganizan algunos dirigentes como Ángel Giano o Enrique Cresto quienes, como anticipó Letra P meses atrás, estaban jugando para el armado de Kicillof.

Para Michel, el esquema del peronismo del interior permite una opción con identidad propia, por fuera de las lógicas ambacentristas, una premisa que se le escucha muy frecuentemente a la intendenta de Paraná, Rosario Romero.

lewan michel pichetto tolosa paz

“Con la dinámica de la provincia de Buenos Aires es difícil representar un peronismo en todo el país. Si no, basta con mirar el ejemplo de cómo les fue a las listas alternativas que en octubre quisieron replicar la interna K en Entre Ríos”, señaló el diputado ante la consulta de Letra P.

Un gran frente nacional, PASO mediante

En ese proyecto, cuentan con las PASO para encarar un gran frente nacional que surja de esa interna. Confían en que la oposición podrá frenar el intento reformista del Gobierno, que impulsa la eliminación de las primarias obligatorias, porque dudan de que pueda lograr fácilmente los 129 votos necesarios.

A diferencia de Lewandowski, que se animó a postular al sanjuanino Sergio Uñac como presidenciable del espacio, Michel escapa a las nominaciones. No quiere hablar de candidaturas ni propias ni ajenas, porque asegura que lo importante es hablar “de metodologías”.

Aclara, sin embargo, que, para este esquema nacional del año próxmo “cualquier gobernador o exgobernador del peronismo” podría representar el espíritu de la propuesta. Eso ya deja afuera a unos cuantos nombres, entre ellos a Sergio Massa.