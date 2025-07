Chubut: Bowen y Luque cierran sus listas para la interna del PJ, pero no zafan de la colectora de Béliz

Este sábado es el cierre de listas del peronismo de Chubut para la interna que se dirimirá entre Dante Bowen y Juan Pablo Luque , pero que no podrá evitar que en octubre el dirigente mercantil Alfredo Béliz , que fue tentado con regresar al PJ , finalmente compita con un armado propio en las urnas, apalancado en un frente gremial .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dantebowen/status/1943092755573403876?t=KThatT8x5m0Dr6qjjMdu-g&s=19&partner=&hide_thread=false Hay internas partidarias en el peronismo. ¿Que puede pasar ahora? Que quieran llamar a Buenos Aires para que bajen la interna.



Nosotros no damos ni un paso atrás. Confíen, renovación o resignación. pic.twitter.com/U805LjzneT — Dante Bowen (@dantebowen) July 9, 2025

El peronismo contra el "dedazo" de Buenos Aires

"No aceptamos el dedazo", señalaron. "Respaldamos la precandidatura de Dante Bowen, surgida desde el territorio y que no responde a acuerdos de cúpula", en una clara referencia a la mesa chica integrada por el presidente del partido chubutense, Gustavo Fita; el senador Carlos Linares y Juan Pablo Luque, ex intendente de Comodoro Rivadavia y último aspirante a la gobernación por el peronismo.