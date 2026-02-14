Rosca divina

Legislatura de Córdoba: la Iglesia pasó del freno a la intervención directa en la ley de cuidacoches

El vocero del Arzobispado confirmó que elaboran una propuesta "inclusiva". Monitoreo del debate para que no quede nadie afuera. Los nexos políticos.

Letra P | Yanina Babiachuk
Por Yanina Babiachuk
Arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi

Arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi

Tras el freno del Arzobispado de Córdoba que obligó a Martín Llaryora a retirar el proyecto de prohibición de "naranjitas" o cuidacoches mutó en una intervención eclesiástica directa. El presbítero Munir Bracco, vocero del cardenal Ángel Rossi, confirmó que la Iglesia está elaborando propuestas propias para que el texto final sea “inclusivo y serio”.

Notas Relacionadas
Ángel Rossi y Martín Llaryora. 
CORDOBESISMO LIBERTARIO

Llaryora cede ante la presión del arzobispado y patea la prohibición de cuidacoches y limpiavidrios

Por 
Letra P | Yanina Passero
Yanina Passero

El referente de la Pastoral Social indicó a Letra P que mantuvo diálogo con legisladores con el objetivo de aportar a la discusión y que se convoquen a las partes para “no dejar a nadie afuera”. Para ello hay un equipo trabajando sobre el tema.

Además del proyecto de Gregorio Hernández Maqueda y el impulso del oficialismo, se sumaron dos nuevos más: el del radical Dante Rossi y el del presidente del PRO, Oscar Agost Carreño.

Ángel Rossi y la Iglesia, en la discusión

El mensaje que la Iglesia manda a la Unicameral a través de Bracco marca la cancha y lo posiciona en contra de la narrativa de "mano dura" que intenta instalar el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros. "No hay que tratar a todos como delincuentes; hay gente que vive de esto y hay que ser claros", advirtió el presbítero.

munir bracco
Munir Bracco, referente de la Pastoral Social de Córdoba y vocero del cardenal Ángel Rossi

Munir Bracco, referente de la Pastoral Social de Córdoba y vocero del cardenal Ángel Rossi

La Iglesia busca que la regulación incluya la posibilidad de que los naranjitas brinden un "servicio" valorado y no sean vistos simplemente como una contravención a eliminar.

Este giro obligó en diciembre al oficialismo a recalcular. El intento de sacar la ley “entre gallos y medianoche”, como indicó en un comunicado la Arquidiócesis a fines de 2025, dejó un sabor amargo en la Pastoral, que ahora exige que se convoque a todas las partes: vecinos, especialistas y a los propios cuidacoches.

Naranjitas en Córdoba, los nuevos proyectos

En el complejo ecosistema de la Unicameral, surgen nuevos proyectos que se suman a la discusión. Por un lado, Dante Rossi (UCR), quien confirmó a este medio que ha mantenido comunicación con Bracco, se mueve en sintonía fina con la Pastoral Social que lo coloca con una luz de ventaja en la mesa del cardenal Rossi.

Su proyecto propone prohibir a los naranjitas que se apostan en las zonas de estacionamiento medido porque genera un doble cobro y busca declarar la emergencia por ocho meses como apuesta a una transición ordenada. Mientras, pide establecer un esquema que combine el control -vía padrón y certificados de buena conducta- con una tarifa social de $500 la hora y otra especial más elevada cuando haya espectáculos.

Dante Rossi.png
Dante Rossi, legislador radical.

Dante Rossi, legislador radical.

El objetivo es que la capacitación y la reinserción a través del Programa Primer Paso (PPP) funcionen como una rampa de salida digna. “No hay que eliminarlos de la noche a la mañana. Hay gente decente que se gana el mango y que si le quitas eso lo obligas a delinquir”, dijo, marcando un límite ético frente a los reclamos de prohibición.

En una frecuencia distinta, pero igualmente alejada de la estridencia libertaria, se mueve Oscar Agost Carreño. El titular del PRO local busca dotar a los intendentes de herramientas de sanción reales mediante la tipificación penal del cobro en exceso y la regulación de los limpiavidrios, una actividad que hoy navega en un limbo jurídico absoluto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/oagost/status/2020959048363917723&partner=&hide_thread=false

Para el esquema de Agost Carreño, el problema no es la existencia de la actividad en sí, sino la falta de un marco de "orden administrativo" que permita a la autoridad competente intervenir cuando el servicio se transforma en extorsión.

Juan Manuel Llamosas, el encargado de "enfriar" y negociar

Para gestionar este nuevo clima, Llaryora movió una pieza clave. Juan Manuel Llamosas, exintendente de Río Cuarto, asume la presidencia de la Comisión de Seguridad, en reemplazo de Nadia Fernández.

Con la exlegisladora, sumada recientemente a la cartera de Justicia comandada por Julián López, y con el ministro Quinteros, Llamosas comenzó a tener reuniones para ponerse al tanto de los temas de seguridad. También activó el diálogo con los intendentes del interior para darle al proyecto de cuidacoches un aval territorial que lo aleje de la mirada estrictamente "capitalina" y policial.

Entre sus tareas deberá prevalecer la de mediador para lograr transformar el proyecto punitivista (de Quinteros) o prohibicionista (de Maqueda) en una síntesis que el Arzobispado pueda bendecir.

Temas
Notas Relacionadas
Juan Pablo Quinteros, Myrian Prunotto y legisladores de Córdoba
Legislatura de Córdoba

Quinteros lleva al PJ a la derecha y reactiva el proyecto libertario para prohibir a los cuidacohes

El ministro de Seguridad hizo un guiño a la iniciativa de Gregorio Hernández Maqueda. Iglesia, cooperativas y una comisión sin mando traban la nueva normativa.
Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba.
La seguridad en el centro

Quinteros se lleva la marca y bate un récord: es el blanco preferido de la oposición en Córdoba

El ministro de Seguridad se convirtió en el blanco y suma 28 expedientes. El menú de pedidos de informes. La respuesta: perfil cada vez más alto.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El bloque de La Libertad Avanza, que debatirá la reforma laboral. 
DIPUTADOS | EXTRAORDINARIAS

Reforma laboral: Villarruel envió el proyecto y Martín Menem confía en sancionarlo rápido

Por  Mauricio Cantando
La producción agropecuaria y sus derivados con valor agregado, motor de la producción y desafío de logística en la Región Centro
Empresas & Negocios

Córdoba da vuelta su matriz económica: el agro desplazó a la industria y copó la torta exportadora en 2025

Por  Soledad Huespe
El conflicto salarial en el arranque de 2026 complica la relación de Kicillof con los gremios
LA PROTESTA

Gremios docentes van al paro en Buenos Aires y presionan a Kicillof a días del inicio de clases

Por  José Maldonado
Javier Milei, Elon Musk y Karina MIlei. 
SIN DATOS NO HAY PARAÍSO

Karina Milei contratará la internet satelital de Elon Musk para que Milei pueda tuitear desde donde sea

Por  Sebastián Iñurrieta