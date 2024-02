Alfredo Cornejo calificó de "tonta, ridícula y poco inteligente" la quita de subsidios a las provincias

Live Blog Post

Cornejo calificó de "tonta, ridícula y poco inteligente" la quita de subsidios a las provincias

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, recordó que sus diputados "votaron favorablemente, trabajaron favorablemente para toda la ley ómnibus". "En mi caso la elogié en público varias partes. Creo que es una decisión tonta, ridícula, poco inteligente. Tonta por donde se la vea”, definió el mandatario provincial en Radio Mitre.

Cornejo explicó: “Esta decisión solo eliminó los subsidios en el interior, en AMBA los está disminuyendo. Es decir, a la administración (Axel) Kicillof y a la de Jorge Macri no se los eliminó. Entonces, ni siquiera la hipótesis de que es contra los gobernadores es inteligente. Tiran al voleo”.

“Mendoza apoyó, el presidente Milei y el ministro Caputo saben que es así. Están haciendo una cosa poco inteligente, muy tonta, ridícula. Claro que hay que reducir subsidios en Argentina, pero hay que hacerlo de manera inteligente. No es de esta forma. Los que hicieron las cosas bien están siendo perjudicados”, apuntó el gobernador.

El mandatario provincial pidió que el Presidente "apunte a hacer el ajuste de manera inteligente y no bombardear a todos por igual". "Y ni siquiera está bombardeando a todos, porque resulta que Kicillof es su principal opositor y le está subsidiando el boleto en el AMBA. O no entienden el sistema, que es otro tema, no entienden la administración del Estado en estos aspectos, al menos”, criticó Cornejo.