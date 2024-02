La solidez que mostró el bloque de Unión por la Patria (UP) en la votación fue un triunfo para el peronismo. Cristina y Massa, en coordinación con gobernadores, definieron no ponerse al frente de la lucha y esperar a que el desencanto derrame sobre la sociedad. Creen que el peronismo tiene que mirar el proceso de debilitamiento del oficialismo desde la retaguardia, mientras prioriza la unidad de acción.

Fue una decisión exitosa: salvo los tres diputados que responden al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo , ningún legislador sacó los pies del plato de UP. La plana mayor del peronismo también coincidió en la necesidad de señalar a Macri como corresponsable del gobierno de Milei. “Cogobiernan”, es la palabra que repite la dirigencia de UP. “Milei es Macri”, dice el camporismo.

Por ahora, la unidad por el espanto les ganó a las internas que calentaron durante cuatro años el gobierno de Alberto Fernández y todavía no se terminaron de enfriar. “¿Nos vamos a poner a hacer la autopsia del Frente de Todos? Nos van a llevar puestos a nosotros mientras se llevan puesta a toda la sociedad”, planteó puertas adentro del bloque de UP el excanciller Santiago Cafiero cuando comenzaron los cruces. La mayoría de la dirigencia piensa igual.

“Aunque no haya cohesión política, no hay salida hacia ningún lado. Todo el descontento con el gobierno de Milei lo va a capitalizar el peronismo. No hay tiempo para salir con un discurso del medio. La elección 2025 va a ser Milei o nosotros”, dice un diputado de UP, que asegura que el espacio ya aprendió la lección de 2016, cuando rompió para negociar con Macri e intentó armar una alternativa que dejara afuera a Cristina. Cuando la crisis aceleró, la expresidenta volvió a emerger como la única líder capaz de ordenar al frente opositor.