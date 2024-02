La decisión del oficialismo de retirar la ley ómnibus no los había tomado por sorpresa en el recinto. En las oficinas de la presidencia de la Cámara, que ocupa Martín Menem, se discutía el destino de la ley entre los enviados del Poder Ejecutivo, entre ellos Santiago Caputo , el titular de la bancada oficialista, Oscar Zago (LLA) y los presidentes de los bloques dialoguistas, como Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) y Rodrigo de Loredo (UCR). Afuera había quedado Germán Martínez, de UP.

“¿Dónde es la reunión?”, le preguntó Martínez a Menem cuando se decidió pasar a un cuarto intermedio, después de que el oficialismo sufriera derrotas estrepitosas en la votación en particular. “Esperá que primero vamos a hablar nosotros”, le respondió el riojano. El peronista entendió que no estaba invitado al encuentro. “Vení”, intervino Pichetto. “No hay que reuniones a las que no te invitan”, respondió el líder de la banca de UP.