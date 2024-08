El origen de la vendetta de Mauricio Macri contra Karina Milei y los Menem que sufre Santiago Caputo

El expresidente convocó al bloque del PRO en Diputados a un Zoom para este miércoles a las 11, en el que no estuvo su titular Cristian Ritondo -porque está de viaje en Sillicon Valley junto a su par de la UCR, Rodrigo De Loredo - para revelar su descontento por la forma en la que negoció el oficialismo la conformación de la bicameral para el control de los servicios de Inteligencia, que el día anterior había quedado en manos del senador Lousteau.

Macri aduce que, junto al partido amarillo y los radicales, había negociado con Caputo un esquema para ubicar al peronista Eduardo Kueider al frente de esa comisión, pero ese acuerdo no fue respetado por la secretaria general de la Presidencia, quien actuó a través de Menem, su delegado en la cámara baja. Como contó este medio, el expresidente también pulseó para adjudicarle ese lugar al senador Martín Goerling Lara , a partir de un compromiso asumido por la vicepresidenta Victoria Villarruel .

"Nosotros teníamos un acuerdo para que la presidencia de la comisión fuera para un peronista no kirchnerista y que la vicepresidencia fuera para alguien del PRO", le dijo a Letra P un diputado macrista que participó del encuentro virtual.

Pero este incumplimiento fue la gota que rebalsó el vaso: el expresidente y los gobernadores de JxC están cansados de la forma de "negociar" que tiene la Casa Rosada. Afirman que no toma en cuenta la "ayuda" que buscan brindarle para evitar tropiezos. "Además, no pueden gastar $100.000 millones en fondos reservados cuando no hay dinero para educación o alimentos", agregó otro legislador que responde al expresidente. Esta mirada es compartida por el radicalismo, que saldrá con los tapones de punta por el presupuesto universitario.