Sin armas para enfrentar a Javier Milei, Mauricio Macri le declaró la guerra al entorno presidencial

No dio nombres y no hizo falta. El expresidente mantiene un enfrentamiento con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con el asesor presidencial Santiago Caputo. En la previa del evento, el consultor había roto su silencio para -llamativamente- elogiar a Macri. "Conmigo en particular siempre ha sido extremadamente generoso". Movimiento de anticipación sin resultados a la vista.