Intendentes sin reelección en Buenos Aires: cuánto poder de fuego pierde cada fuerza en 2027

Mario Secco, Miguel Gargaglione, Federico Achaval, Pablo Petrecca, Leonardo Nardini y Javier Martínez, algunos de los intendentes que no se pueden presentar.

La imposibilidad de competir por otro mandato que afecta a 81 intendentes de la provincia de Buenos Aires vuelve a ser tema de conversación en los distritos, donde las fuerzas evalúan estrategias para las elecciones ejecutivas del año próximo, cuando, además, el gobernador Axel Kicillof dejará el cargo.

EL REPARTO DE LA TORTA Weretilneck se apoya en los intendentes y afina la pelea por las regalías y la coparticipación

Con casi nulas chances de que la Legislatura cambie la ley sancionada en 2016 por acuerdo de gobernabilidad entre María Eugenia Vidal y Sergio Massa , muchos piensan en una salida judicial. La Suprema Corte, que funciona con sólo tres miembros y el Gobierno quiere completar, debería resolver un eventual planteo judicial.

El escenario atraviesa a todas las fuerzas políticas: 52 intendentes peronistas, 17 radicales, 5 libertarios, 3 macristas y 4 vecinalistas están impedidos de competir en 2027 por la ley 14.836.

La norma prohíbe más de una reelección consecutiva para intendentes, bancas legislativas y consejerías escolares. El gobierno de Kicillof volvió a poner el tema en agenda a principio de año, al anunciar que en 2026 quería reabrir la discusión para cambiar la norma. Esto reactivó un frente de conflicto con La Cámpora y el massismo.

El año pasado dejó un revés para los intendentes. En junio, el Senado bonaerense aprobó las reelecciones indefinidas, pero solo para cargos legislativos, con el voto de desempate de la vicegobernadora Verónica Magario . Los mandatarios comunales quedaron afuera. Ahora, en 2026, año sin elecciones provinciales, se abre una ventana para debatir reformas electorales, pero la mayoría cree que la discusión pasará por la vía judicial.

Los 53 intendentes peronistas que no pueden renovar

El peronismo es la fuerza más complicada: gobierna 84 municipios y más de la mitad de sus intendentes no podrá presentarse. Entre ellos hay figuras de peso del conurbano alineadas con Kicillof: Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada) y Fernando Espinoza (La Matanza).

Tampoco pueden pelear por la re-reelección jefes comunales con mucho peso en el Gran Buenos Aires como Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ariel Sujarchuk (Escobar), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno) y Federico Achával (Pilar).

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También quedan afuera Andrés Watson (Florencio Varela), Fabián Cagliardi (Berisso), Lucas Ghi (Morón), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Fernando Moreira (San Martín). En el interior, el armado político del gobernador pierde a Gustavo Barrera (Villa Gesell), Julio Marini (Benito Juárez), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Germán Lago (Alberti) y Ricardo Curutchet (Marcos Paz), entre otros.

La Cámpora tiene tres intendentes impedidos: Mayra Mendoza (Quilmes), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes) e Iván Villagrán (Carmen de Areco). También están alcanzados otros filocamporistas como Leo Boto (Luján), Mauro García (General Rodríguez), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Esteban Sanzio (Baradero).

El Frente Renovador, que militó la ley de límites en 2016, tiene seis intendentes que no podrán ir por la renovación: Juan Andreotti (San Fernando), Javier Osuna (Las Heras), Sebastián Ianantuiony (General Alvarado), Javier Gastón (Chascomús), Blanca Cantero (Presidente Perón) y Sergio Bordoni (Tornquist).

Varios de estos intendentes fueron electos en listas legislativas y dejaron los municipios para ocupar cargos en Diputados o el Senado bonaerense, como Mayra Mendoza y Mariano Cascallares. Pero su situación con respecto a la reelección en sus distritos no cambia.

Los 17 radicales con el boleto picado

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La UCR tiene 27 intendentes en la provincia y 17 de ellos no podrán competir por el cargo. Los casos más emblemáticos son Miguel Lunghi (Tandil) y Miguel Gargaglione (San Cayetano), que dejarán sus sillones tras gobernar 24 y 20 años consecutivos, respectivamente.

También están impedidos Maximiliano Suescún (Rauch), Martín Randazzo (General La Madrid), Esteban Reino (Balcarce), Carlos Santoro (General Madariaga), Emilio Cordonnier (Ayacucho), Osvaldo Di Nápoli (General Belgrano), Jorge Castro (Monte), Arnaldo Harispe (Lezama), Matías Rapallini (Maipú), Ramón Capra (General Alvear), Erica Revilla (General Arenales), Javier Andrés (Adolfo Alsina), José Luis Salomón (Saladillo), Salvador Serenal (Lincoln) y Franco Flexas (General Viamonte).

En 2023, la UCR renovó varios distritos con caras nuevas que podrán candidatearse nuevamente: Lucía Gómez (González Chaves), Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Sofía Gambier (Pellegrini), Ramiro Egüen (25 de Mayo) y Lisandro Hourcade (Magdalena).

Libertarios, macristas y vecinalistas alcanzados

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La Libertad Avanza, que buscará sus primeros triunfos municipales en 2027, tiene cinco intendentes alineados que no pueden buscar la renovación. El caso más relevante es Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), quien asumió en el Senado y gobierna Mar del Plata a distancia. Pese a ser uno de los primeros macristas con peluca, siguió afiliado al PRO. También están impedidos Diego Valenzuela (Tres de Febrero), quien, como contó Juan Rubinacci en Letra P, tras un frustrado desembarco en el gobierno nacional regresa al Senado, y otros jefes comunales que se acercaron al redil liberario, como Lisandro Matzkin (Coronel Pringles), Jorge Etcheverry (Lobos) y Francisco Ratto (San Antonio de Areco).

El PRO, que busca revitalizarse con la caída de Javier Milei en las encuestas, tiene tres intendentes que no podrán presentarse: Pablo Petrecca (Junín), quien asumió como senador provincial; Javier Martínez (Pergamino) y Sebastián Abella (Campana).

Entre los vecinalistas, están alcanzados Jaime Méndez (San Miguel), Guillermo Britos (Chivilcoy), Arturo Rojas (Necochea) y Carlos José Bevilacqua (Villarino).

La batalla por cambiar la ley

El gobierno de Kicillof busca aprovechar 2026, año sin elecciones en la provincia, para impulsar un paquete de reformas electorales que incluya las reelecciones indefinidas de intendentes. El pedido del juez federal Alejo Ramos Padilla de debatir la Boleta Única Papel y las PASO en la Legislatura bonaerense abre una ventana de negociación.

Kicillof con Bianco

Sin embargo, el camino no es sencillo. La Cámpora y el massismo se oponen al cambio, como quedó demostrado en junio de 2025. La Libertad Avanza empuja la Boleta Única, aunque no tiene los votos necesarios para imponerse. La pregunta es si Kicillof podrá incluir a sus intendentes en un acuerdo más amplio o si deberá enfrentar otro revés en la interna peronista.