El nuevo criterio de la Casa Rosada para los gobernadores aliados: quien desdobla es un traidor

A un año y medio de las elecciones nacionales, la Casa Rosada comenzó a delinear nuevos criterios de pertenencia para los gobernadores aliados, varios de los cuales buscan evitar que La Libertad Avanza compita con candidatos propios en sus provincias en 2027. Al respaldo a sus reformas que exige el presidente Javier Milei desde el inicio de su gestión, se suma ahora una advertencia más explícita de la secretaria general Karina Milei : “Si desdoblan, los vamos a enfrentar”.

El razonamiento que predomina en el entorno de El Jefe es simple y se inscribe en las prácticas más tradicionales de la política. Aunque en ese espacio sostienen que la imagen del Presidente será el principal motor de la campaña -más aún ante la perspectiva de una reelección que el propio mandatario dejó entrever en distintas entrevistas televisivas-, en el oficialismo consideran clave concentrar todos los esfuerzos en un mismo turno electoral.

Un eventual desdoblamiento, con gobernadores dialoguistas que opten por provincializar sus elecciones, sería visto en el oficialismo como un escenario adverso. Por un lado, obligaría a la conducción de La Libertad Avanza a desplegar estrategias diferenciadas en cada distrito que adelante los comicios; por otro, diluiría el efecto arrastre de la figura de Javier Milei , al no contar con una boleta unificada ni con una campaña nacional centrada de manera nítida en su imagen.

"Si adelantan (las elecciones), son traidores". La frase la repitió en los pasillos de la Casa Rosada uno de los hombres más influyentes del Gobierno, que desde hace un tiempo diseña la estrategia política para intentar ganar las próximas elecciones presidenciales. Esta postura la comparten todas las líneas internas del oficialismo, incluso aquellas que estuvieron enfrentadas en 2025, como karinistas y caputistas.

Si bien la mayor parte de los esfuerzos y recursos estará enfocada en asegurar la reelección del líder libertario, la unificación de los comicios en buena parte del país también permitirá potenciar las disputas en el plano provincial. En ese esquema, la prioridad no pasará por presentar candidatos a gobernador “puros”, sino por garantizar que quienes sean ungidos por Karina Milei —ya provengan del oficialismo, de espacios aliados o incluso del propio gabinete— estén alineados con las ideas de Javier Milei y dispuestos a respaldar la agenda del Ejecutivo sin fisuras.

De hecho, tal como contó Letra P, la secretaria general de la Presidencia sueña con controlar 16 provincias después de las próximas elecciones. Sólo seis de ellas serían a través de gobernadores con ADN mileísta, mientras que las diez restantes surgirían de acuerdos políticos con los actuales mandatarios, como sucedió en octubre de 2026 en Mendoza, Entre Ríos y Chaco.

La lista de posibles aliados

El Jefe le está exigiendo a esos diez caciques aliados que no desdoblen sus comicios si quieren seguir en buena sintonía con LLA. ¿Qué provincias integrarían esa lista? En principio Entre Ríos y Chaco, donde ya hicieron acuerdos electorales con Rogelio Frigerio y Leandro Zdero, respectivamente.

Frigerio, hombre del PRO y exministro durante la administración de Cambiemos, fue uno de los que le puso ciertos límites a Mauricio Macri a la hora de presentar un candidato amarillo en 2027. El expresidente buscó en una reunión virtual consenso para avanzar contra la Casa Rosada, pero se encontró con la reticencia de Frigerio, que jugó en tándem con Cristian Ritondo. Ambos buscan acuerdos con los libertarios, el primero para ir por un segundo mandato en Entre Ríos, y el segundo para disputarle al peronismo Buenos Aires, hoy gobernada por Axel Kicillof.

En la nómina de aliados también están los tres gobernadores de origen justicialista Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca y Gustavo Sáenz, de Salta, que a pesar de sus extracciones partidarias acompañaron buena parte de las reformas mileístas.

Si bien Saénz hoy es una suerte de vocero del mileísmo a la hora de enfrentar la conducción de Cristina Fernandéz de Kirchner en el Partido Justicialista, si no logra que le permitan ir por un segundo mandato, la senadora Emilia Orozco sería una segunda opción natural.

Hay, al menos, una excepción a la advertencia del karinismo: que el desdoblamiento sea previamente acordado con el oficialismo. En línea con lo anterior, en la Casa Rosada la prioridad sigue siendo la reelección de Javier Milei y el fortalecimiento de su representación en el Congreso. En ese marco, la negociación de las listas de diputados y senadores nacionales -a cambio de ceder posiciones en algunas provincias- aparece como una moneda de cambio posible.

La lista se completaría con Rolando Figueroa, de Neuquén; Marcelo Orrego, de San Juan; Claudio Poggi, de San Luis; Ignacio Torres, de Chubut e, incluso, Pablo Valdés, que si bien tiene mandato hasta 2029 y no deberá jugar la gobernación el año que viene, un sector del Gobierno ve con buenos ojos incorporarlo a sus filas.

Las otras reformas de Javier Milei

A los nuevos criterios políticos se añaden, en paralelo, proyecciones técnicas. La hermana del Presidente quiere eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y modificar el régimen de partidos políticos, que contempla, sobre todo, un nuevo sistema de financiamiento. También quiere implementar la Boleta Única de Papel, que se estrenó en una elección nacional legislativa en 2025.

Si bien nadie lo dice en público, este paquete de ideas que persigue la cúpula de LLA buscará contrarrestar un año probablemente complejo para el Ejecutivo, asediado por encuestas a la baja y acorralado por el desgaste propio de la gestión, que no da respiro prácticamente con ninguna variable. Para colmo, en las últimas semanas se sumaron casos de corrupción que salpican de manera directa a Karina y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.