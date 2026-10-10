El kicillofismo activa doble acto en Córdoba para que la llama federal no deje de arder

El kicillofismo acelera su despliegue en Córdoba con convocatorias políticas del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Dos actos habrá este sábado en la tierra del gobernador Martín Llaryora , que sostiene que no tiene nada que ver con su par bonaerense Axel Kicillof , pero sin que eso sea un impedimento para dejarlo jugar en este suelo.

El plato fuerte será el Encuentro Provincial del MDF , que se hará en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación ( FAMAF ) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) . Antes, en el marco del Encuentro Plurinacional de Mujeres, la ministra bonaerense Estela Díaz encabeza un Plenario Federal en Studio Theater.

Bajo el lema “Pensar una Argentina Soberana y con Desarrollo: Desafíos para el Movimiento Derecho al Futuro en Córdoba”, en FAMAF, sintetizará el trabajo conjunto entre el Instituto Soberanía , dirigido por Julio Moyano , y el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF) , la usina téorico-política que nutre el proyecto kicillofista a nivel nacional.

Según explicó Omar Ruiz a Letra P , principal organizador de la cita, el armado en Córdoba responde a un proceso de acumulación progresiva que comenzó tras las elecciones de 2023 con reuniones en el departamento Punilla, principalmente en Villa Carlos Paz , para luego proyectarse a escala provincial y tejer puentes directos con el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco y la estructura platense.

El objetivo central apunta a construir una alternativa política desde las bases, con una impronta "de abajo hacia arriba" , participativa y democrática, reuniendo a la ciudadanía de a pie, académicos, gremialistas y militantes que ven en Kicillof una figura de honestidad e idoneidad para liderar un proyecto de país.

La prioridad del espacio está puesta en la discusión nacional y en consolidar a Kicillof de cara al escenario futuro, postergando los debates locales. "Lo que nos une es el proyecto nacional y ofrecer en Córdoba un espacio atractivo desde las ideas y la propuesta", remarcó Ruiz.

En esta ocasión, el debate se desplegará a través de cuatro ejes entrelazados que buscan abordar la coyuntura del país desde una perspectiva crítica y propositiva. La cita es desde las 9.30 a las 17.

Los nombres del Encuentro Provincial del MDF Córdoba

La apertura técnica y política estará enfocada en Argentina Soberana, donde la mesa sobre "Inteligencia Artificial y Datos: desafíos geopolíticos y efectos sociopolíticos para Argentina" reunirá al exrector de la UNC Francisco Pancho Tamarit, al exrector de la UNRC Marcelo Ruiz, al doctor en filosofía Luis García y a la politóloga Valeria Brusco.

A la par, en el panel Argentina Democrática y Transparente, el debate sobre la democracia, la justicia y el rol del sistema universitario cruzará los análisis del constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe, la vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales Liliana Córdoba y el Doctor en Administración y Políticas Públicas, Darío Gómez Pucheta, con el foco puesto en el diseño institucional y las perspectivas políticas de cara al 2027.

El exrector de la UNC Pancho Tamarit será uno de los disertantes principales

El eje sobre producción y trabajo de calidad congregará al economista Eduardo González Olguín, Mario Oyola, Mario Sosa (Movimiento Productivo 25 de Mayo), Pablo Tissera (Movimiento Cooperativo / El Pisotón), Olga Sayago (CTA Autónoma) y la secretaria general del CISPREN, Mariana Mandakovic, para debatir la diversificación de la matriz productiva en un contexto recesivo en la mesa Argentina Productiva con Trabajo de Calidad.

En tanto, el módulo Argentina Justa y Humana integrará las visiones de Pablo Luterini (MDF Salud), Mirella Canu (MDF Educación), Sonia Golzman (Frente Grande / referente feminista), Pepe Márquez (Compromiso Francisco) y Rodolfo Pérez (La Alameda), en un espacio donde además se sumará el impulso a la campaña por el proyecto de ley de desendeudamiento familiar.

El inicio del plenario estará formalmente a cargo del exlegislador provincial Omar Ruiz y del director del Instituto Soberanía, Julio Moyano.

En el tramo de cierre y conclusiones, la palabra circulará entre dirigentes como Horacio Viqueira (presidente del Frente Grande), Eduardo Di Cola (Corriente Federal Futuro), Eduardo Massa (exlegislador), Glenda Henze (Presidenta del Partido del Trabajo y del Pueblo), Walter Sosa (dirigente del MDF dpto Río Segundo y exsecretario General del GEN), Zulema Farías (trabajadora social, presidenta del PJ de Villa del Prado, Movimiento 26 de Julio).

A ellos se les suman Daniel Pérez (abogado, espacio político CUMPA), Walter Pallavecino (arquitecto, MDF Salud), Ralo Ávila (dirigente social y ex concejal de Cruz del Eje), Zulema Farías (Movimiento 26 de Julio) y Jorge Guevara (Corriente Socialista).

Este crisol de nombres “es la amplitud de la que habla Axel Kicillof y Carlos Bianco”, indicó Ruiz.

Plenario Federal de Mujeres en Córdoba

En la víspera del gran encuentro provincial en FAMAF, otro movimiento tendrá lugar este sábado en la sala de eventos Studio Theater de la ciudad de Córdoba, el mismo que eligió Natalia de la Sota para el cierre de campaña 2025 y Karina Milei para su primer acto de La Libertad Avanza en 2024.

Allí, la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires Estela Díaz encabezará el Plenario Federal de MDF Mujeres y Diversidades, pensado como un punto de encuentro y articulación nacional en coincidencia con el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binaries, evento que “tendrá una carga muy fuerte de denuncia contra Javier Milei y el abandono que hace el Gobierno nacional a las diversidades, pero a las argentinas y argentinos en sus condiciones fundamentales de vida”, indicó la propia funcionaria en medios radiales.

En pocos días más nos vemos en Córdoba! https://t.co/Pa6juhFu1K — Estela Díaz (@EstelaEDiaz) October 7, 2026

La actividad busca articular a militantes y referentes de distintos puntos del país bajo la premisa de organizarse y debatir la "Argentina que viene". Sin embargo, el encuadre político es explícito: la convocatoria impulsa la consigna "Hay otro camino con Axel Kicillof, y lo estamos haciendo entre todas y todes", posicionando al gobernador bonaerense como referencia nacional en plena reconfiguración del mapa opositor.

La jornada no solo busca sentar postura frente a los retrocesos en materia de género y derechos a nivel nacional, sino también erigirse como un polo de contención federal de cara al proyecto político de Kicillof. Con delegaciones de distintos puntos del país, la presentación de la funcionaria marcará el ritmo político del kicillofismo en la provincia mediterránea antes de la cita del 17 de octubre.

Córdoba, nuevo epicentro del MDF

En esa hoja de ruta, y con las expectativas de que las agendas se alineen para una visita de Kicillof a Córdoba antes de fin de año, el próximo gran hito en la provincia será el Encuentro Nacional de Salud del MDF, agendado para el próximo 28 de noviembre en la capital mediterránea.

La jornada estará bajo la coordinación política y técnica de Daniel Gollan, exministro de Salud nacional y provincial y armador del MDF Salud; y del médico e integrador sanitario Horacio Barri, un movimiento que funcionará como caja de resonancia federal para el sector.

En simultáneo, el esquema provincial avanzará en la conformación de mesas sobre desarrollo agropecuario, con la mirada puesta en el perfil productivo cordobés, y sobre relaciones internacionales, ratificando la intención del kicillofismo de posicionar a la provincia como un laboratorio de ideas y debate federal de cara al escenario nacional.

La movida en Córdoba transparenta la pretensión del espacio de ganar densidad técnica, contención social y volumen político de cara al mediano plazo. Entre el tejido territorial, las mesas sectoriales de salud y producción y el liderazgo de Kicillof como eje ordenador, el MDF empieza a encender motores en el centro del país con la mirada clavada en el horizonte de 2027.