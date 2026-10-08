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CANDIDATO EN CONSTRUCCIÓN

La cosecha federal de Kicillof sumó guiños de tres provincias

Autoridades educativas de Córdoba, La Pampa y Misiones, en La Plata. Asistencia a la marcha del 15 y nuevos desembarcos previstos: Chubut, Entre Ríos y Jujuy.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Axel Kicillof recibió un nuevo guiño federal

Axel Kicillof recibió un nuevo guiño federal

Un encuentro de educación en La Plata le dio a Axel Kicillof una nueva oportunidad para mostrar los lazos que viene construyendo con la dirigencia de otras provincias del país en su carrera por llegar a la candidatura presidencial en 2027.

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Letra P | Juan Pablo Gavazza
Juan Pablo Gavazza

Este jueves tuvo el guiño silente de los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, Sergio Zillioto, de La Pampa y Hugo Passalacqua, de Misiones, que enviaron a sus autoridades educativas para participar del evento que encabezó el bonaerense donde hubo fuertes críticas a Javier Milei por el desfinanciamiento educativo en la previa de una nueva marcha el próximo 15 de octubre.

Axel Kicillof y un nuevo gesto federal

La ministra de Educación de La Pampa, Marcela Feuerschvenger; el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, Ramiro Aranda, y el secretario de Educación de Córdoba, Luis Franchi arribaron este jueves al Teatro Argentino de La Plata, para participar de un encuentro en conmemoración de los 150 años de la aplicación de la Ley N° 988 de Educación Común, que estableció las bases de obligatoriedad y gratuidad de la escuela primaria en la Provincia. Estaba confirmado el ministro de Educación de La Rioja, pero a último momento debió suspender y envió una carta.

Las tres provincias presentes son las que ya visitó Kicillof en su gira federal, aunque solo en Córdoba no se vio con el gobernador. La distancia que mantiene Llaryora, al menos públicamente, con todo lo que huela a kirchnerismo, hizo llamativa la presencia de su funcionario educativo en el Teatro Argentino, si bien semanas atrás el peronismo cordobés había tenido otro gesto con la visita a La Plata del intendente de la capital provincial, Daniel Passerini.



“Es un honor para los cordobeses estar en La Plata, agradezco la invitación, habla muy bien de Buenos Aires celebrar su ley mirando al resto del país", dijo el secretario de Educación de Córdoba al abrir el panel que compartió con sus pares de Buenos Aires, La Pampa y Misiones.

Ante la consulta de Letra P, en la provincia del centro del país afirmaron que el funcionario mediterráneo estuvo en la actividad encabezada por Kicillof porque “lo invitaron al evento y cuando nosotros hacemos ellos vienen a los temas de educación”.

Es sabido que Kicillof y Llaryora mantienen una buena relación con un diálogo fluido, aunque privado, especialmente a instancias del cordobés, que lejos está por ahora de un acuerdo electoral para el próximo año. De darse, dicen en Buenos Aires, será recién una vez que pase la elección provincial.

Nuevas salidas y presencia en la marcha

Kicillof retomará sus salidas a otras provincias en la semana posterior al 17 de octubre, fecha en la que encabezará un acto en La Matanza que convocará desde el PJ bonaerense. Aún no está definido el destino, pera las charlas están más avanzadas para que los próximos desembarcos sean en tres provincias donde no gobierna el peronismo: Chubut, Entre Ríos y Jujuy.

Antes de esas fechas, el gobernador estará presente en la movilización que se va a llevar adelante el 15 de octubre contra el desfinanciamiento universitario y la ley de Tierras. “En materia de política universitaria nos van a encontrar en las calles el próximo 15, defendiendo la universidad pública”, dijo este jueves.

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