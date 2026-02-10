La Casa Rosada se desentiende del motín policial en Santa Fe y le carga responsabilidades a Pullaro

El gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente Javier Milei compartieron un acto en San Lorenzo.

Pese a la extrema tensión política que se vive en Rosario , a partir de un motín policial que incluyó un acuartelamiento , cortes de calles y algunas detenciones, la Casa Rosada se desentendió por completo del conflicto en la ciudad santafesina y cargó todas las responsabilidades al gobernador Maximiliano Pullaro .

MARTES CALIENTE Motín policial en Santa Fe: vuelve el corte de calle frente a la Jefatura de Rosario

"Es un problema de la provincia, no tenemos por qué meternos nosotros". De esta forma, un encumbrado funcionario del Gobierno de Javier Milei describió el clima de desinterés que hay respecto a las protestas de los efectivos por mejores salarios y condiciones laborales.

La decisión de la cúpula de La Libertad Avanza quizá responda a los ideas y vueltas que existen entre la Casa Rosada y la Casa Gris . De hecho, ambos gobiernos se encuentran, en varias oportunidades, para enfrentar juntos al narcotráfico y otros delitos federales, pero también, en muchas otras oportunidades, rompen la paz y se cruzan públicamente por temas políticos y partidarios.

Si bien todos los integrantes del gabinete libertario están al tanto del desarrollo del conflicto en esta provincia, ninguno dio declaraciones públicas al respecto. Incluso el Ministerio de Seguridad no respondió a las consultas de este medio sobre el tema, si bien la cartera de Alejandra Monteoliva se habría contactado con su equivalente santafesina para ponerse a disposición.

El silencio de los demás integrantes de la Casa Rosada quizá se deba, también, a la orden que les dio el Presidente sobre concentrar todos sus esfuerzos en la sanción de la reforma laboral y el resto de los proyectos que envió al Congreso. Este miércoles, a partir de las 11, arrancará la sesión en el Senado.

quien-es-alejandra-monteoliva-la-nueva-ministra-GTDF67T6GJGN5LNYO6Q2Q7PMLM.jpg-2 La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, único nexo de la Casa Rosada con Santa Fe en plena crisis.

El Gobierno central no intervendrá y Pullaro inició acciones contra los efectivos

Este lunes temprano, la administración provincial anunció el pase a disponibilidad de 20 agentes y puso en marcha una denuncia penal contra uniformados que dejaron el servicio durante las últimas horas.

“Hubo abandono de servicio”, se quejó el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, quien este martes brindó una conferencia de prensa en la que confirmó que la Casa Gris ya realizó una denuncia penal y dictaminó pases a disponibilidad a los agentes involucrados.

HUXLTHXLOVAFPFX5SENUVEZTT4.jpg Protestas de la policía de la provincia.

"Hay instigación y fake news. Están tratando de desestabilizar el despliegue preventivo, quisieron impedir la salida de los móviles", apuntó el ministro a partir de las protestas que comenzaron este lunes y se extendieron hasta esta madrugada frente a la sede de la Jefatura de Policía de Rosario, ubicada en Ovidio Lagos al 5200.

Los motines de la Policía también se observaron en otras ciudades importantes de esta provincia, como Santa Fe, en la que varios patrulleros, uniformados, y familiares se ubicaron frente a la Casa de Gobierno provincial. Todos ellos, según remarcaron a través de los medios de comunicación, reclaman mejor salarios.