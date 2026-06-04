Sigue la tensión: Karina Milei exige aprobar los pliegos de Rosatti hijo y de una jueza resistida por Bullrich

La sesión del Senado quedó interrumpida porque Patricia Bullrich y Karina Milei volvieron a chocar. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) había negociado con la oposición votar 50 de los 73 pliegos judiciales dictaminados, pero a último momento, la secretaria general exigió sumar el resto. Entre los excluidos había dos nombres polémicos.

Uno es Emilio Rosatti , hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti , candidato a juez de Santa Fe. Pero el que había motivado a Bullrich a hacer un filtrado es el de Yamile Susana Bernan , propuesta como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal de la Ciudad de Buenos Aires.

Bernan intervino en la causa que investiga a Bullrich por la colocación de bolsas mortuorias en Plaza de Mayo, durante una manifestación de 2021. Tampoco estaba Pablo Matkovic , candidato a juez de Neuquén, quien intervino en otra investigación contra la exministra, por un operativo 2017.

El peronismo exigió respetar el acuerdo de labor parlamentaria, que incluía sólo 50 pliegos. "Si quieren sumar más, necesitan dos tercios", pidió Juliana Di Tulio , quien contó que la propia Bullrich envió a las demás autoridades de bloque el listado de los expedientes que se iban a votar. La jefa del bloque libertario explicó que el problema era que los excluidos "se sentían discriminados" y pidió un cuarto intermedio.

La tensión por los pliegos complicó el inicio de la sesión, que se prolongó más de la cuenta por homenajes y cuestiones de privilegio, mientras detrás de las cortinas había negociaciones por el temario.

En el peronismo no entendían nada, porque en la lista que había enviado Bullrich había nombres que una parte del bloque estaba dispuesta a acompañar. La nómina, a la que accedió Letra P, tenía en su mayoría a los candidatos a cubrir vacantes en los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.

No estaba el pliego de Verónica Michelli a jueza del Tribunal Oral de La Plata, que recién se publicó este miércoles y, según dijo Bullrich, se trataría en la próxima sesión. Sin embargo, en el cuarto intermedio, definió votarlo.

El radicalismo rechazó votar sólo 50 expedientes. “Es difícil definir cuáles entran y cuáles no”, se quejó Eduardo Vischi, jefe de la UCR. El problema es que Bullrich había hecho un truco: en el acta de labor parlamentaria no tiene especificada la lista de 50 pliegos que iban a debatirse, por lo tanto, el recorte es discrecional.

El ataque de la vicepresidenta

Victoria Villarruel se sumó al conflicto: antes del cuarto intermedio se cruzó con periodistas y acusó a Bullrich de haber complicado la sesión, con su fallida negociación con Karina Milei, con quienes se juntó este miércoles.

“Habría que preguntarle a Bullrich, que nos somete a esta situación. Pasamos de 50 (pliegos) a 53 y luego a 73. No e serio. No estamos juntando caramelos en un kiosco. La presidenta nos somete a un descontrol”, la acusó.