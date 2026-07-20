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La Selección regresa al país: el Gobierno organiza un recibimiento protocolar pero no habría "festejos" ni feriado

Parte del plantel, sin Lionel Messi, llegará este lunes por la tarde a Ezeiza. El Gobierno organiza una recepción protocolar. Los festejos no están confirmados.

Lionel Messi luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

Lionel Messi luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

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El presidente Javier Milei decretó feriado nacional para cuando la Selección decidiera festejar lo conseguido en el Mundial 2026, pero la respuesta de la AFA se hace esperar.

La Selección regresa al país: el Gobierno organiza un recibimiento protocolar pero no habría "festejos" ni feriado

El Gobierno nacional confirmó que este lunes no habrá festejos tras el regreso del plantel de la Selección argentina y aseguró que solo se realizará una recepción protocolar en Ezeiza.

Si bien el presidente Javier Milei había anunciado la posibilidad de decretar feriado nacional para habilitar la celebración del plantel con la ciudadanía, la administración libertaria debió ajustar sus planes a raíz del pedido de los dirigidos por Lionel Scaloni luego de la derrota por 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026.

“La determinación es de los jugadores. No hay ánimo de celebración", confirmó una fuente oficial ante la agencia de noticias NA, luego de que el capitán Lionel Messi decidiera quedarse en Estados Unidos para reincorporarse al Inter de Miami.

Por el momento, el feriado nacional está suspendido aunque todavía no descartado oficialmente. Asimismo, el Gobierno organiza una recepción protocolar que coordina por estas horas el Ministerio de Seguridad, que comanda Alejandra Monteoliva, y las autoridades de Aerolíneas Argentinas. Estará presente una guardia de Granaderos para cuando los subcampeones del mundo desciendan del avión alrededor de las 19.

La Selección regresa al país sin Lionel Messi y el Gobierno organiza un recibimiento protocolar

La Selección argentina regresará este lunes al país tras la derrota por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial, pero trascendió que no todos los futbolistas son parte de la delegación, entre ellos, el capitán del equipo nacional, Lionel Messi, quien se quedó en Estados Unidos para reincorporarse al Inter de Miami.

La delegación arribará al aeropuerto de Ezeiza cerca de las 19 en un vuelo de Aerolínas Argentinas, según confirmó la AFA en un comunicado. Además del capitán, tampoco se subieron al avión Rodrigo De Paul, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Juan Manuel López y Juan Musso, según publicó La Nación.

Por su parte, el Gobierno nacional confirmó que este lunes no habrá celebraciones que solo se realizará una recepción protocolar en el aeropuerto.

Milei deja en los pies de Lionel Messi la elección del feriado para el "festejo" de la Selección

El presidente Javier Milei decretó feriado nacional "en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar" el subcampeonato obtenido en el Mundial 2026, luego de que la Selección Argentina fuera derrotada ante España por 1 a 0 en la final. Sin embargo, este lunes todavía no había recibido una respuesta de la AFA y la organización de la celebración no estaba confirmada.

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