La Selección regresa al país: el Gobierno organiza un recibimiento protocolar pero no habría "festejos" ni feriado

El Gobierno nacional confirmó que este lunes no habrá festejos tras el regreso del plantel de la Selección argentina y aseguró que solo se realizará una recepción protocolar en Ezeiza.

Si bien el presidente Javier Milei había anunciado la posibilidad de decretar feriado nacional para habilitar la celebración del plantel con la ciudadanía, la administración libertaria debió ajustar sus planes a raíz del pedido de los dirigidos por Lionel Scaloni luego de la derrota por 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026.

“La determinación es de los jugadores. No hay ánimo de celebración", confirmó una fuente oficial ante la agencia de noticias NA, luego de que el capitán Lionel Messi decidiera quedarse en Estados Unidos para reincorporarse al Inter de Miami.

Por el momento, el feriado nacional está suspendido aunque todavía no descartado oficialmente. Asimismo, el Gobierno organiza una recepción protocolar que coordina por estas horas el Ministerio de Seguridad, que comanda Alejandra Monteoliva, y las autoridades de Aerolíneas Argentinas. Estará presente una guardia de Granaderos para cuando los subcampeones del mundo desciendan del avión alrededor de las 19.