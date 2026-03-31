La escribana de Manuel Adorni fue siete veces a la Casa Rosada a ver al jefe de Gabinete

Entre julio de 2024 y septiembre de 2025, Adriana Mónica Nechevenko fue siete veces a la Casa Rosada a ver a Manuel Adorni . Se trata de la escribana que el año pasado intervino en la compra del departamento en Caballito donde vive el jefe de Gabinete. El fiscal Pablo Pollicita la citó a declarar como testigo para después de Semana Santa.

Según reveló el diario La Nación, para esa operación inmobiliaria el exvocero consiguió un préstamo de u$s 200 mil de las dos jubiladas que eran las propietarias del inmueble, una de las cuales dijo no conocer al funcionario. Fue a fines del año pasado. En noviembre de 2024, Nechevenko también participó de la compra de la casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, que está a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti .

Ambas adquisiciones pusieron en el centro de la polémica las propiedades del ministro coordinador y alimentaron la crisis que atraviesa la administración de Javier Milei desde que trascendió que Angeletti había sido sumada a la comitiva presidencial que viajó a Nueva York para la Argentina Week. Poco después, un vuelo privado que tomó la familia Adorni a Punta del Este por carnaval, que fue facturado por una productora que trabaja en la TV Pública, derivó en la primera investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete .

Las visitas de la escribana a la Casa Rosada, que figuran en los registros que consiguió la ONG Poder Ciudadano , a partir de un pedido de acceso a la información, no coinciden con las fechas en que se realizaron estas escrituras.

Nechevenko entró por primera vez a la sede gubernamental, por la entrada de Balcarce 24, el 30 de julio de 2024 a las 12.21 y se retiró una hora después, a las 13.31. El registro indica que estuvo en la oficina de Vocería y que Adorni autorizó su ingreso.

El 19 de agosto, en tanto, la escribana se anunció a las 08.33 y se retiró a las 9.08. El 7 de octubre estuvo entre las 11.28 y las 12:27. El 26 de diciembre, Nechevenko estuvo entre las 8:53 y 9:19, con la particularidad que ese día Adorni fichó su ingreso unos minutos después, a las 8.59. A esa altura del año, los Adorni ya habían adquirido la casa en el country.

image Uno de los siete ingresos de la escribana para ver a Manuel Adorni en la Casa Rosada.

En 2025, Nechevenko estuvo en tres ocasiones. La primera fue en 27 de mayo: según los registros, entró a las 10.27 y se retiró a las 21.22. Ese mismo día, tres minutos antes, el exvocero había autorizado el ingreso de su hermano, Francisco Adorni, actual diputado por la provincia de Buenos Aires.

El 14 de julio, Adorni recibió a la escribana entre las 9.07 y las 9.32. Y la última vez que se vieron en la Casa Rosada fue el 15 de septiembre, entre las 12.32 y las 12.53. Todavía no hay acceso a los registros de 2026.

La declaración de la escribana

Pollicita tomó contacto con la escribana y le pidió la documentación de la compra del departamento en Caballito que, según registros públicos, Adorni costeó gracias a dos acreedoras. Una es Beatriz Viegas, una jubilada de 72 años, y la otra, Claudia Sbabo, de 64 años y empleada de una editorial. Aportaron el 50% del crédito cada una, a pesar de haber declarado no tener ninguna relación previa con el ministro coordinador.

El fiscal citó a declarar a Nechevenko para el 8 de abril. Consultada por La Nación este martes, la escribana esquivó brindar información sobre el caso porque, dijo, está en juego el “secreto profesional”.